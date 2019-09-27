年改衝擊 7成老師憂退休金不夠用 退休理財首選「低波穩酬」

一年一度的教師節即將到來，高達七成教師憂心因年改導致退休金不夠用，富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀執行副總郭倍廷建議，退休規劃應秉持「低波穩酬」原則，選擇波動度低且能提供穩健收益的投資標的為核心。

北富銀近日針對行內教師客戶進行問卷調查發現，高達七成教師憂心因年改導致退休金不夠用，有 51% 的老師估計每月退休金將減少 2 萬元以上，42% 預估減少 1~2 萬元；同時調查也發現，多達四分之一的教師因缺乏理財實務經驗，雖已意識到要調整退休準備方式卻不知從何著手，這些都可能對退休生活品質帶來負面影響。

郭倍廷建議，退休規劃應秉持「低波穩酬」原則，選擇波動度低且能提供穩健收益的投資標的為核心，再搭配其他不同屬性的投資工具來分散風險並提高可能報酬。

北富銀特別為教師設計出專屬的退休方案，能根據老師的個人職涯、現有儲備狀況及退休目標量身訂做退休計畫，從全球投資標的中選出最適合退休配置的保險、基金、ETF 及海外債單品，再根據客戶年齡及收益需求設計出四種不同的組合。



郭倍廷進一步分析，目前國人退休規劃多以保險為主，因為民眾不僅希望資產穩健增值，也同樣期待家庭可以享有穩定保障，所以該退休專案特別納入保險為配置重點，在四個推薦組合中佔比都高達 40% 至 60%，讓資產配置更穩健。

此外，還推出享有美元 3 個月定存年利率加倍至 2.8%、超低利率房貸信貸、申購基金手續費 1 折、100 次跨行提款及 5 次跨行轉帳免手續費等多種優惠。