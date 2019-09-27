京華城案遭指蓋豪宅炒房 中石化發聲明回擊

中石化 (1314-TW) 日前以旗下鼎越開發，斥資 372 億 1 萬元得標京華城標售案，不過，由於遭市場指控未經董事會決議等，中石化今 (27) 日發聲明強調，透過鼎越參與京華城投標案，是經過審計委員會、董事會完整與詳實評估，考量公司與股東利益後，在依法利益迴避下決議通過，譴責民意代表與名嘴的炒房言論，顯然張冠李戴、誤導投資大眾。

京華城土地永久所有權國際標售案 25 日四度公開標售，由鼎越開發以 372 億 1 萬元得標，土地開發是中石化雙主軸發展重點之一，由於看好未來台北市東區辦公大樓市場，決定由鼎越開發參與投標，而京華城地上物預計明年初動工拆除，規劃闢建 4 棟地上層 19 樓的頂級商辦，有機會在 2023 年完工。

不過，市場傳出，中石化該投標案並未取得董事會決議，中石化澄清，由子公司鼎越公司投標京華城一案，是在嚴謹程序下，經洽請 3 家專業不動產估價師事務所出具 3 份估價報告、4 家律師事務所出具份法律意見書，及 1 家會計師事務所出具價格合理性意見書後，經審計委員會、董事會耗費諸多時間，詳細完整討論，並在依法利益迴避下決議通過，並無所指未經董事會決議之情事。

而近來包括民意代表與名嘴，紛紛在市場上散播言論，內容包括變豪宅、炒房等，中石化予以嚴厲譴責，並強調，在記者會上，已明白表示未來京華城拆除後，將規劃興闢頂級商辦，認為民意代表與民嘴的言論，顯然張冠李戴，且散布不實訊息、誤導投資大眾。

此外，中石化也指出，京華城容積率依法本即為 560%，在郝市府時代遭惡意解讀為 392%，經監察院數次糾正後，依法回復京華城容積率為 560%，並無特權變更容積率。

中石化並強調，中石化與京華城分屬不同法人主體，股東結構也不同，中石化透過鼎越參與京華城投標案，並非左手換右手。