中壽全面啓動數位轉型 以科技串連線上線下

中國人壽 (2823-TW) 今 (2019) 年以「全面啓動 數位轉型」為主軸，總經理黃淑芬表示，在快速變化的金融科技趨勢中，將傾全員之力推動數位創新，從各面向強化組織體質、深化各項業務發展，並進一步串連線上線下(online to offline)。

數位力是未來競爭力，隨着 AI 人工智能、大數據、雲端運算和物聯網的興起，金融消費型態從實體位移到數位，民眾也更重視科技帶來不同的保險體驗。中壽數位化業務團隊，透過「i-Agent」數位管理輔銷工具，藉由敏捷式的開發方式讓功能介面更趨完善，以數位化整合客戶管理、活動量與行事曆，也能即時管理同仁的學習應用成果，增員績效更大幅提升，如受訓主管增員同期比大幅成長 90%，帶動整體業務通路績效。

而在人才培育方面，也運用數位科技工具成為助力，包括大數據選才模型，從動物性格找出每位業務的個人特質優勢，提供適才適所的培育計畫。

黃淑芬表示，因應時間、資訊的碎片化趨勢，導入「微學習」概念，將學習透過系統化落地銜接生活、工作當中，透過數位化讓培訓科學化、系統化，也更有效率。此外，中壽提供業界最優 15 個月財補計劃的「精英專案」，符合條件且達標者，最高可領取 38 萬元及一台 iPad，讓業務新兵能夠無後顧之憂。

中壽強調，數位轉型不僅是科技的更新，更是策略思維與領導力的展現，以科技化建構完善的教育訓練制度，加速人才發展有效提升競爭力，打造數位時代有溫度的保險服務。

