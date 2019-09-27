由漲轉跌 8月份中國工業企業利潤年減2%

中國統計局今 (27) 公布 1～8 月份，中國規模以上工業企業利潤總額達人民幣 4.02 兆元，年減 1.7%，跌幅與 1～7 月份相同。8 月份，規模以上工業企業利潤總額人民幣 5177.9 億元，年減 2%，7 月份為年增 2.6%。

資料來源: 中國統計局

其中，1～8 月份，採礦業利潤總額人民幣 3807 億元，年增 2.1%；製造業利潤總額人民幣 3.3 兆元，年減 3.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額人民幣 3311 億元，年增 11%。

1～8 月份，在 41 個工業大類產業中，有 28 個產業利潤總額呈現年增，13 個產業出現衰退。其中，電氣機械和器材製造業利潤總額年增 15.8%，專用設備製造業年增 13.3%，電力、熱力生產和供應業年增 12.4%，為成長幅度排名前三產業。

衰退部份則是石油、煤炭及其他燃料加工業下跌 53.1%、黑色金屬冶煉和壓延加工業下降 31.3%，汽車製造業下跌 19% 等產業跌幅較重。此外，計算機、通信和其他電子設備製造業則下降 2.7%。

1～8 月份，規模以上工業企業營收達人民幣 68.39 兆元，年增 4.7%；營業成本達人民幣 57.71 兆元，年增 5%；淨利率為 5.87%，比去年同期下滑 0.38 個百分點。

中國統計局表示，以 8 月份情況來看，主要受工業生產銷售成長減緩、工業品出廠價格降幅擴大，及颱風等不利因素相互影響，導致 8 月份工業利潤出現衰退。

