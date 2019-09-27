穩定匯率 中國人行續推離岸央票

昨 (26) 日，中國人民銀行再度在香港發行人民幣 100 億元 6 個月期人民幣央行票據。分析指出這是自去年 11 月以來，中國人行所發行第 11 期的央票，總規模已達人民幣 1300 億元，建立在香港發行央行票據的常態機制，有利於維護離岸人民幣匯率穩定。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣匯率日線走勢

昨日，中國人行成功在香港發行離岸央票，這次得標利率為 2.89%，與目前離岸市場同期限利率水準相當。而認購倍數達 3.6 倍，買方包含商業銀行、基金、各國央行、外資等各類離岸市場投資者。

2018 年 11 月，中國人行在香港發行離岸央票後，之後又分別於今年 2 月、5 月、6 月、8 月、9 月陸續推出離岸央票。

截至目前，中國人行已先後在香港發行 11 期、人民幣 1300 億元的央行票據。其中，1 個月期達人民幣 200 億元，3 個月期達人民幣 500 億元，6 個月期達人民幣 200 億元，1 年期達人民幣 400 億元。

中國中信證券指出，在債券市場開放、人民幣國際化的背景下，中國人行在香港發行央票將提高離岸人民幣短期債券的定價基準，投資人可以在境內和離岸人民幣資產投資上有更多選擇，這有助於提高人民幣資產的吸引力。

此外，也有分析指出，離岸央票還承擔一定程度的穩定人民幣匯率責任。離岸央票的發行可影響離岸市場的人民幣拆款利率，進而影響匯率，提高放空人民幣成本、減少套利動機。

