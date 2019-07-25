〈旺宏法說〉Q3迎旺季 各產品線動能均強勁 下半年將優於上半年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (25) 日召開線上法說，旺宏總經理盧志遠表示，第 3 季適逢旺季，出貨量將優於第 2 季，下半年營運將較上半年樂觀，各產品動能均強勁，NAND Flash、NOR Flash 需求有所成長，且 NAND 價格已反彈回穩，NOR 則持穩，並看好 NOR Flash 市況已於第 2 季落底。

旺宏第 2 季產能利用率約 94%，展望第 3 季，盧志遠表示，適逢傳統營運旺季，出貨量將優於第 2 季，下半年營運將較上半年樂觀，各產品線動能均相當強勁。

除步入大客戶拉貨旺季的 ROM 外，盧志遠指出，NAND Flash、NOR Flash 需求也有所成長，且 NAND 價格已反彈回穩，NOR 則持穩。而晶圓代工業務在面板驅動 IC 與消費性產品需求帶動下，可望持續成長。

盧志遠並看好，NOR Flash 價格從去年起持續下跌，今年第 2 季估已落底，近來市況趨於平穩，價格可望落底回溫，但回升幅度仍待觀察。

旺宏第 2 季存貨金額 188.67 億元，較第 1 季的 184.75 億元小幅成長，其中，Flash 存貨佔比約 6 成、ROM 則是 4 成。不過，盧志遠有信心，下半年適逢 ROM 出貨旺季，雖然目前存貨金額相對高檔，但在旺季效應帶動下，庫存可望快速去化。