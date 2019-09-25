市場派質疑六大缺失 大同：對不實刊載提刑事自訴

大同 (2371-TW) 經營權之爭越演越烈，市場派代表三圓建設董事長王光祥，質疑大同董事會有六大缺失，已喪失經營管理職能，公司派回擊，該缺失已經北院裁定駁回，發言與法院裁定不符，已委任律師對王光祥就不實刊載，向法院提起刑事自訴。

王光祥質疑，大同公司派有 6 大缺失，包括財報不實被移送法辦、違法背書保證、違法投資越南、違法竄改隱匿股東提案內容、剝奪股東投票權、違法刪除股東提案等，已喪失經營管理職能。

王光祥表示，大同去年稅後虧損超過 332.92 億元，創史上虧損最嚴重的紀錄，旗下華映、綠能、尚志 3 家子公司，淨值也轉為負數下市，顯示董事會已喪失經營管理職能，董事會、審計委員會屢有弊端，且連續 3 年違法刪除、變動股東提名董事候選人及提案，股常會惡意縮短投票時間剝奪股東表達意見及參與權利。

王光祥指出，依法規定，持有 1 年以上、持股逾 3% 股東，可請求董事會召開股東臨時會，若董事會不同意，股東可報請主管機關許可自行召集，而羅得、競殿、三雅投資，總持有大同股權 11.59%，不過今年 5 月請求董事會召開股臨會，但未獲同意，因此決定依法請經濟部許可自行召集。

大同則表示，王光祥所指六大缺失，已經北院裁定駁回，發言與法院裁定不符，並散佈於眾，有損公司聲譽，已委任律師對王光祥就不實刊載向法院提起刑事自訴。