[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 綠悅-KY 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 富邦臺灣加權正2 宏洲 元大電子 劍麟 本盟 南染 智寶 嘉裕 元大台商50 燿華 銘旺科 新紡 南亞科 東華 元大MSCI金融 吉祥全 旭隼 佳和 達欣工 大魯閣 富邦摩台 晟鈦 遠雄來 怡華 上海商銀 立益 富邦發達 泰碩 統領 偉全 佳和 富邦金融 晶相光 威宏-KY 昶和 聯發 元大MSCI台灣 世芯-KY 泰昇-KY 大統新創 昶和 永豐臺灣加權 茂林-KY 亞崴 本盟 元大台灣50正2 立積 中宇 正道 富邦日本 科嘉-KY 程泰 瑞利 國泰日經225 東科-KY 吉茂 正峰新 元大歐洲50 柏承 百達-KY 億泰 元大日經225 百一 氣立 懷特 元大美元指數 昇陽半導體 台硝 士紙 元大美元指數正2 致新 元禎 燁興 兆豐藍籌30反1 遠雄來 毛寶 千興 國泰股利精選30 杜康-DR 日勝化 威致 元大S&P日圓反1 陽光能源-DR 展宇 華豐 富邦歐洲 鼎炫-KY 華廣 首利 FH彭博高收益債 三福化 麗正 FH彭博新興債 士紙 東訊 元大台灣高息低波 東明-KY 錸德 FH富時高息低波 六暉-KY 倫飛 國泰RMB短期報酬 震旦行 虹光 新光內需收益 隴華 威盛 FH美國金融股 銘旺科 浩鑫 新光中國政金綠債 翔耀 國碩 新光投等債15+ 太空梭 銘旺科 新光ICE美國權值 遠見 統懋 台新全球AI 聯德 翔耀 大飲 泰碩 太空梭 綠悅-KY 玉晶光 兆勁 宏洲 力銘 麗臺 嘉裕 世芯-KY 吉祥全 東華 銘鈺 憶聲 大魯閣 穎漢 科風 立益 立積 力特 佳和 迎廣 喬鼎 聯發 陞泰 正達 昶和 華友聯 晟鈦 本盟 愛山林 聯德 正道 皇昌 同泰 瑞利 遠雄來 新世紀 正峰新 夏都 誠研 億泰 雲品 誠創 懷特 鳳凰 嘉威 士紙 欣欣 聯合再生 燁興 統領 力銘 千興 客思達-KY 亞太電 威致 凱羿-KY 達能 華豐 格威傳媒 太極 首利 神州-DR 誠美材 麗正 晨訊科-DR 奕智博 東訊 友佳-DR 慧友 錸德 一零四 悠克 倫飛 欣天然 友勁 虹光 新海 百一 威盛 欣高 捷泰 浩鑫 全國 天瀚 國碩 川飛 迅杰 銘旺科 台數科 華上 統懋 南六 光麗-KY 翔耀 鋼聯 元晶 太空梭 必應 華冠 兆勁 基勝-KY 裕豐 麗臺 威宏-KY 寶徠 吉祥全 潤泰材 皇昌 憶聲 政伸 陽明 科風 吉源-KY 六福 力特 康師傅-DR 喬鼎 聖馬丁-DR 正達 神州-DR 晟鈦 同方友友-DR 聯德 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 誠研 精熙-DR 誠創 中福 嘉威 雷虎 聯合再生 中視 力銘 秋雨 亞太電 新利虹 達能 國光生 太極 誠美材 十銓 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 興富發 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生