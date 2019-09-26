摩台結算前回馬槍？10900關攻防 小心結帳亂流

美國總統川普又改口，美中貿易戰協議可望加速達成，美股應聲上漲，立刻將川普的「通烏門」遭到眾議院通過彈劾調查案干擾，拋諸腦後。台股昨日因周選擇權結算，莊家大玩雙巴盤，指數滑落 10 日均線，是否也僅是摩台指結算前的回馬槍? 短線上 10900 點關卡，仍是多空角力關鍵，只不過需提防法人結帳動作持續進行，別成為盤面亂流! 關鍵點位為 10844、10877 與 10906 點。

多方如能趁美股反攻，成功再收復 10900 點關卡，並站穩 10906 點之上，昨日的回檔，可視為一日洗盤。站穩 10927 點之後，短多可望重掌控盤權，伺機再往 10944、10977 點挑戰。但如今日再攻 10900 點未能成功，甚至連 10877 點、10844 點都未能站穩，則需提防續往 10827 與 10800 點關卡回測，一旦失守 10777 點，即進入月線保衛戰!

外資結束連 14 買，轉為調節，觀察外資調節股，除了面板雙雄與金融股之外，台達電一口氣遭賣超達 1.5 萬張，也使得台達電昨日股價摜破年線，創下除權後新低。外資此一動作，是否意味熱錢準備開始自台股提款走人? 短線上

可留意如後續持續賣超，賣超幅度是否擴大? 尤其是對金融股的調節力道，是否轉向電子? 當然，新台幣匯率 31 元，仍是重要指標。

在個股部分，尤其是法人本季布局持股較多的個股，仍得提防作帳結帳大亂鬥，而且盤面不時出現「拉東出西」的狀況，再次提醒，在目前盤勢此一位階，已出現波段漲幅個股，如爆量再創新高，容易遭到結帳賣壓調節。相對具有集團股色彩，且法人本季並未著墨，近期才開始買超個股，則是 9 月底前相對較具籌碼面優勢! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)