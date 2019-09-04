頂端族群消費力無限 晶華麗晶之夜估一日進帳破億元

隨著台商回流，金字塔頂端族群也因此增加，晶華 (2707-TW) 一年一度的麗晶之夜今 (4) 日登場，晶華酒店董事總經理吳偉正指出，下午已有千萬刷手出現，預計全日業績上看 1.5 億元，較去年同期成長近 1 倍，而麗晶精品封館 10 日的營業額目標 3 億元，年增逾 20%。

晶華說明，隨著台商回流，千萬刷手貴婦明顯有增加，截至中午 12 點，業績已超過 5000 萬元，其中，有貴婦一口氣就刷了近 3000 萬元，樂觀看待全檔期業績上看 3 億元，而今日單日業績可衝上 1.5 億元。

晶華進一步說明，此次規畫麗晶精品的地下二樓長廊變身成為電影場景中的歌劇院，集結 6 家國際頂級珠寶品牌包括 HARRY WINSTON、BVLGARI、CHAUMET、BOUCHERON、MIKIMOTO 和 ANNA HU，展演總價超過 3.2 億元的珠寶，除了與其他百貨業者做出銷售精品的差異化，也可藉此鞏固頂端客。

除了麗晶精品外，台北 101 周年慶活動將於明日開跑，同時舉辦年度珠寶腕錶展，館內千名百萬刷手 VIP 客戶消費力可期，101 周慶表現也成為今年第四季零售旺季的風向球。

事實上，除了麗晶之夜開紅盤，日前微風集團陸續舉辦的微風之夜和信義之夜，同樣吸引不少貴婦名媛到來，5 月 10 日舉辦的微風之夜總業績達 13.6 億元，創新高紀錄，而信義之夜則是出現 5 名千萬刷手，還有 150 名百萬刷手，業績達 4.6 億元，年增幅 12%，均顯示台灣金字塔頂端客的消費力相當驚人。