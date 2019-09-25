貿協南部採購大會上百買家齊聚 建大意外打入東歐市場

外貿協會今年連辦 4 場超大型 Sourcing Taiwan 採購大會，壓軸場「南部產業聚落採購大會」今 (25) 日登場，邀請 41 國近 150 家買主齊聚台南，鎖定當地最具國際競爭力的聚落產業，包括汽配、扣件與橡塑膠機械類產品進行採購，其中，建大 (2106-TW) 成功接觸羅馬尼亞買主，意外打入東歐市場。

貿協產業處副處長顏貽彬表示，面臨歐美日及中國大陸市場進口需求降低，如何協助我業者開拓潛力市場商機為目前積極採取的拓銷策略之一。今年特別邀請新興市場如俄羅斯、巴西、匈牙利，以及新南向市場如印度、澳洲、泰國等國買主，占總報名買家數的一半以上，協助業者最經濟的方式，開創新契機。

顏貽彬指出，透過今日採購會，全球產能最大扣件龍頭晉禾企業，成功接觸到以往較少著力的烏克蘭、波蘭、匈牙利等東歐買主，對於公司發掘新市場極大助益。

首度來台的斯洛維尼亞知名扣件買主 TU-VAL 表示，此行收穫滿滿，除接觸到許多潛在合作對象外，並了解到台灣聚落產業堅強實力，將利用在台期間就近深入訪廠。

建大輪胎也表示此次與羅馬尼亞買主 Pick SRL 接觸，意外成功將產品打入東歐市場。而澳洲知名車載媒體和導航服務提供商 HiTV ，對於鼎天 (3306-TW) 導航設備感到高度興趣，將下小批量下單測試。

貿協指出，南部場活動鎖定南部 3 大聚落產業，包括汽車零組件、扣件及橡塑膠機械，此次買主以汽配產業最多，約占 4 成，除傳統汽配零件外，因應全球產業發展趨勢，今年也特別加強車用電子與電動車零組件類買主洽邀。

貿協表示，為協助業者開拓潛力市場，新興市場及新南向買主占買主比重逾 6 成，且新買主的比率達 46%，來台買主中有 10 家為年營業額破億美元的大型企業，3 成買主年營業額逾千萬美元，且多由執行長、採購總監等高階主管親自來台洽談，期待能夠達到最大的媒合效益。