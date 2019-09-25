〈財報〉耐吉新品驅動銷售成長 獲利超預期 股價刷新高

耐吉 (NKE-US) 第 1 財季營收和銷售額都超出分析師預期，這是因為在其店面和網站上售出更多運動鞋和服裝的投資明顯出現回報。

財報發布後，其股票在盤後交易上漲逾 5.5%，升破之前的歷史最高點 90 美元。

CEO Mark Parker 表示，像是推出新型跑鞋 Joyride 的產品創新和更強大的電商業務有助提高業績。他在與分析師的電話會議中說，本季網路銷售額成長 42%，而耐吉的女裝業務也以兩位數的速度成長。耐吉之前誓言要為女性購物者製作更好的裝備，並希望與網球冠軍小威 (Serena Williams) 簽約出任代言大使會有所幫助。

Parker 還說，在推出童鞋訂用服務後，耐吉今年兒童返校季中的銷售額創史上最大。

截至 8 月 31 日的當季淨利從一年前的 10.9 億美元或每股 67 美分攀升至 13.7 億美元或每股 86 美分，優於 Refinitiv 分析師的 70 美分預期。

營收從一年前的 99.5 億美元增加 7.2% 至 106.6 億美元，超出市場預期的 104.4 億美元。

耐吉表示，不計任何匯率變動因素，北美地區銷售額成長 4%，而大中華地區銷售額成長 27%。

儘管存在貿易負面因素逆風，耐吉仍設法在中國站穩腳跟，而且業績實際上也在該地區翻了一倍，去年在上海開設了第一家耐吉上海 001 (House of Innovation) 概念旗艦店，銷售獨一無二的商品和個性化裝備。

耐吉表示，在最近一季中，其同名品牌的鞋類銷售額成長 11%，設備銷售額成長 11%，服裝銷售額總體成長 9%。Converse 銷售額則成長 8%。

耐吉表示，由於該公司一直以官價出售更多產品，毛利率增至 45.7%。在此策略中的一部分稱為「Nike Direct」，是相較其他折扣店、在自有專賣店和網站上銷售更多商品。但是它仍然與 Foot Locker、Nordstrom 和 Dick’s Sporting Goods 等零售商保持重要關係。

截至週二 (24 日) 收盤下跌 0.58% 至每股 87.18 美元，耐吉股價今年來累計上漲超過 17%。

對於當前財年，分析師推估耐吉每股獲利在 2.73 美元至 3.00 美元之間，銷售額為 420.9 億美元。

耐吉週二表示，預計全年營收成長將達到高個位數範圍，略高於 2019 財年的銷售成長。