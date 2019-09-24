中化布局銀髮商機+代理新產品 今年營運可望成長

中化製藥 (1701-TW) 今 (24) 日舉行法說會，展望後市，中化裕民總經理孫陰南表示，由於子公司積極布局銀髮族市場，且陸續代理新產品銷售，添營運新動能，法人表示，子公司銷售強勁下，下半年有望優於上半年，並帶動集團今年業績比去年好。

中化製藥旗下共有 5 間公司，包括代理品牌行銷的中化裕民、經營銀髮產業的中化銀髮、保健素材研發的中化健康、原料藥研發的中化和成及專攻中國與國際市場的蘇州中化。

中化裕民方面，中化表示，目前合作的代理品牌逾 30 家，市占率達 8 成，將陸續引進抗癌、罕見疾病等藥物，另外，因應健保藥價調整政策，在醫院、診所啟動垂直整合銷售，從議價、組合調整、新進產品到自費品，除可有效控制成本，也能拓展市占率。

中化健康部分，孫陰南指出，上半年營收已追上去年全年水準，未來將銀髮商品輔具結合線上、線下通路，法人表示，台灣已邁入高齡化設備，中化健康可力拼今年全年業績成長 35%。

中國蘇州方面，孫陰南表示，上半年因有新廠加持，產量提升，營運表現亮眼，不過下半年受到中國醫改政策影響，面臨市場競爭，中國營收力拼與去年持年。

孫陰南表示，目前已與日本合作建置台南新廠，預期明年完工，後年可開始貢獻營收，未來先以日本銷售為主，初期稼動率仍視市場需求而定。