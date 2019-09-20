〈法德藥法說〉思覺失調症+高血壓用藥出貨衝 明年營運看俏

特殊學名藥廠法德藥 (4191-TW) 今 (20) 日舉辦法說會，展望後市，策略長莊慧芬表示，多項藥品已進入臨床階段，除思覺失調症用藥取得中國首仿藥證外，高血壓用藥最快今年可取得藥證、上市，將反映在明年營收，法人預期，明年營運可望優於今年。

莊慧芬指出，法德藥累積參與學名藥市場規模，已達 772 億元，其中，中國占 57%、美國占 43%，由於美國藥價、供貨市場競爭激烈，而中國市場缺少藥品，市場潛力大，藥品價格仍可維持高檔，因此在中國取得藥證後，能快速發展。

法德藥旗下抗思覺失調症用藥「富馬酸喹硫平緩釋片」，已獲中國藥品監督管理局 (NMPA) 核准，並取得 5 張首仿藥證，莊慧芬表示，喹硫平的市場規模，已超過人民幣 200 億元，成長曲線高斜率，隨著民眾越來越注重生活品質，銷售額更可倍數成長，預估市場規模將逐漸擴大。

展望後市，莊慧芬指出，喹硫平已與康聯 - KY(4144-TW) 子公司上海國創醫藥，簽署 5 年獨家產品總經銷合約，各大通路更已啟動備貨，預期今年底會出貨，明年營運樂觀看待。

法人估，喹硫平上市後，每年銷量能有 50% 成長率，並搶下 20% 市占率，另外，高血壓用藥最快今年取得藥證、上市，明年開始貢獻營收。

產能方面，執行長鍾裕民表示，生產基地位於中國廣東，里水廠年產能約 8 億顆錠劑，和順廠目前產能約 1 億顆錠劑，未來可視市場需求逐步擴產，滿載產能可達逾 20 億顆。