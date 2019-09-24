5G帶動光通訊需求 光通訊族群強勢 華星光一度攻漲停

台股今 (24) 日量縮平盤震盪，隨著各國持續布建 5G 基礎建設，光通訊族群再成盤面焦點，各廠下半年營運表現看俏，華星光 (4979-TW) 早盤一度攻上漲停，光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW) 等也有 4% 以上漲幅、上詮 (3363-TW) 表現也不俗。

5G 概念股中，光通訊族群表現強勁，華星光早盤一度攻漲停，光環、波若威也站回所有均線之上，此外，包含聯亞 (3081-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、統新 (6426-TW)、前鼎 (4908-TW) 先前也都透露下半年表現可望優於上半年，今也都力守盤上，表現優於大盤。

法人表示，5G 仍是未來重點，雖然相關概念股今年上半年受美中貿易戰、華為禁令影響，部分客戶需求稍有延緩，但 5G 規格和需求提升的情況下，預期下半年 5G、資料中心及矽光產品需求漸趨穩定，將推升光通訊、被動元件等個股成長動能。

研調機構 Gartner 日前預測，今年全球 5G 網路基礎設施收入將達 22.11 億美元 (約 693.66 億元)，明年更可望成長 89%，達到 41.76 億美元 (約新台幣 1310 億元)，全球包含美國、韓國、瑞士、芬蘭、英國等地的電信通訊商，約 7% 已開始部署相關 5G 基礎設施。