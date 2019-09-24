盤前財經大事搶先讀2019年9月24日

今日操盤前瞻

法人說明會：新美齊、良得電、憶聲

除權息：國票金、橋椿、漢平、帝聞、彥陽

歐元區製造業新低位 全球經濟前景堪慮 金價攀 2 兩週新高

地緣政治情勢動盪，美中貿易協議進展緩慢，中東局勢暗流湧動，歐元區製造業指數創下製造業指數創下六年新低位，香港抗爭活動於週末增加，週一 (23 日) 期貨黃金與白銀雙雙創下兩週來最高價。閱讀全文...

美中高層級談判下週登場 中國採購 60 萬噸美豆「鋪路」

美中上週 20 日於華府副手級貿易談判結束後，中國進口商週一 (23 日) 採購約 10 船美國大豆，規模約 60 萬噸美豆，而中方取消參訪蒙大拿州和內布拉斯加州農場行程，據悉是應美方要求。閱讀全文...

〈永豐金吿張晉源〉趁《揭弊者保護法》未修法逆襲？提告金融界最大咖吹哨者

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行前總經理張晉源，被指控疑涉賤賣美國子行，永豐金狀告張晉源背信罪。張晉源因爆料永豐金弊案「鼎興案」、「三寶案」而聲名大噪，被金管會視為「吹哨者」，也堪稱金融界最高層級「吹哨者」；由於保護吹哨者的《揭弊者保護法》至今尚未通過修法，外界無不聯想，永豐金趁此機會對張晉源大反擊。閱讀全文...

〈中鋼高層異動〉上任將著眼六大目標 鋼市波動面臨三挑戰

中鋼 (2002-TW) 執行副總王錫欽將出任新總座一職，展望未來，他今提出，將著眼產品升級、提升生產效率等六大目標，不過，他上任也將面臨三大挑戰，包含近期鋼市亂流干擾營運，再者原料價格維持高檔，中鋼如何兼顧自身獲利與下游廠商競爭力，第三則是中鋼計畫明年跟上國際腳步每月開盤，如何實施，也將成焦點。閱讀全文...

〈分析〉美廠下、陸廠上 一圖看懂華為 Mate 30 零組件供應商有誰

華為公布搭載麒麟 990 晶片的 2019 年度旗艦手機 Mate 30 系列，其中，Mate 30 pro 5G 是全球首款搭載 5G SoC 的手機，同時支援 5G SA 及 NSA 組網，該款手機也擁有業界最強的 5G 天線性能。閱讀全文...