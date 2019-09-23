建漢越南新廠9月量產出貨 稼動率達9成不排除續擴產

鴻海 (2317-TW) 旗下網通廠建漢 (3062-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理吳忠和表示，越南新廠本月開始量產，稼動率已高達 9 成，未來不排除續擴產線，此外，窄頻低功耗物聯網 (NB-IoT) 產品已開始小量出貨，由於單價較高，也將成下半年及明年營運新動能。

吳忠和透露，越南廠除了主要因應受貿易戰影響的客戶外，也有部分客戶指定高端、資安相關產品要在非中國地區生產，因此越南新廠在完工後，8 月通過客戶稽核，9 月開始量產出貨，短時間稼動率就已經高達 9 成。

據了解，建漢越南新廠位在越南北寧省，廠區面積 1.1 萬平方公尺，目前廠內還有空間可以擴充產線，隨著部分產品線陸續轉移調整，公司也不排除繼續擴產，若以營收比重來看，目前越南廠約占 3 成、位在中國的重慶廠則約 7 成。

而針對未來布局，吳忠和指出，目前產品已開始走出差異化，除了 5G、WiFi 6、智慧化家庭之外，也拓展窄頻低功耗物聯網以及衛星通訊市場。

吳忠和進一步指出，雖然窄頻低功耗物聯網應用初期難度高，但目前已經克服並開始小量出貨，由於單價較高，預計隨著量逐漸放大，將挹注營收及獲利表現。

至於衛星通訊方面，吳忠和看好，衛星具有全區覆蓋無死角的特性，除了船泊、飛機、車輛以外，衛星未來也會是行動寬頻的另一骨幹，屆時相關應用將蓬勃發展，也將成為未來另一營運動能。