〈永信法說〉因應美中貿易戰 將採中美雙報+垂直整合策略

永信藥品 (3705-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，董事長李芳信表示，雖然美中貿易戰，難以對藥品課徵關稅，不過國際情勢變動大，因此公司仍採取防範措施，如利用中美雙報，另外兩地皆有備援生產工廠，從原料、生產到包裝一條龍的垂直整合策略，降低外在風險。

美中貿易戰延燒，李芳信指出，貿易戰較難在藥品上課關稅，否則可能會被扣上不人道的帽子，不過，為防範各種不確定性，仍採取兩種策略。

永信表示，在美國獲學名藥查驗登記 (ANDA)，並新增中國昆山廠為第 2 製造工廠；中國在去年下半年取得境外 GMP 報告，及生物等效性試驗 (BE)，副總經理簡志雄表示，永信可採用「中美雙報」，也就是兩地皆有備援工廠出貨，降低國際風險。

另外，永信也進行垂直整合，簡志雄表示，將產品垂直整合，從原料藥、生產、包裝到行銷，全都由集團自行完成，不透過其他承銷商，也能減少價格劇烈競爭。

副總經理簡志雄表示，美國藥品市場可分公家機關系統及私人保險公司，其中，私人保險公司較易受價格競爭，因此，可啟動中國備援工廠生產藥品，再送至美國進行包裝、銷售，此外，美、中兩地皆有取得生物等效性試驗，因此在臨床試驗方面可降低成本，並同時進行生產、銷售。