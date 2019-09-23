8月工業生產連二月正成長 電子零組件扮推手

經濟部今 (23) 日公布 8 月工業生產指數年增 2.28%，其中，製造業生產指數創歷年單月第 3 高，年增 2.11%。經濟部指出，雖受美中貿易紛擾延宕，國際原物料價格走低，傳產需求疲弱影響，所幸資訊電子產業在我國業者競爭優勢維繫、台商產線移回挹注下持續成長。

經濟部指出，在資訊電子產業方面，電子零組件業年增 9.5%，為推升製造業生產成長的主要貢獻，其中，積體電路業在終端應用新品備貨需求釋出以及 5G 基礎布建推展帶動下，高階製程需求強勁，年增 19.99%；液晶面板及其組件業則因大尺寸面板、彩色濾光片、LCD 用玻璃基板持續減產，年減 14.11%。

電腦電子產品及光學製品業隨伺服器、網通相關產品持續擴增國內產線，加上手持行動裝置鏡頭需求強勁，生產指數續創歷年單月新高，年增 33.25%，為連續第 11 個月二位數成長，表現最為亮眼。

經濟部表示，傳統產業中，機械設備業因經濟前景不確定性仍高，企業投資步調趨緩，海外需求減少，年減 17.98%；基本金屬業年減 10.59%，主因全球鋼市表現平疲，加上進口鋼品競爭，減損國內業者生產動能。

化學原材料業因國內烯烴廠定檢，下游石化廠商配合安排檢修，以及貿易戰延燒拖累石化產品需求，年減 5.06%；汽車及其零件業因逢民俗月傳統淡季、進口車搶占國內市場，加上全球車市疲弱，致整車與零組件同步減產，年減 9.5%。

展望未來，經濟部表示，國際間貿易爭端削弱全球經濟成長，波及我國傳統製造業生產動能，但在供應鏈重組趨勢下，廠商絡繹回台擴增產線，持續挹注國內生產能量，隨著各品牌終端應用新品接續上市，5G 、AI、高效能運算等新興應用需求仍強勁，國內製造業生產動能可望持續升溫。