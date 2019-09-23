8月批發營業額年減5.7% 零售、餐飲連6月正成長

經濟部今 (23) 日公布 8 月批發業營業額 8794 億元，年減 5.7%，再度翻黑，其中，營收占比最大的機械器具批發業，年減 6.5%。不過，零售及餐飲業則連續 6 個月正成長。

經濟部指出，機械器具批發業營收下滑，主因面板及筆電銷售減少，加上記憶體等相關電子零組件價格滑落所致；建材及化學批發業受貿易戰影響，分別年減 7.4% 及 11.2%；食品、飲料及菸草批發業則年減 4.7%，水產品及菸品銷售下滑所致。

根據統計，8 月零售營業額為 3088 億元，年增 4.5%，其中綜合商品零售業的百貨公司受惠於新商場加入營運、改裝效應及促銷活動，年增 9%；超級市場及量販店因逢中元節採購旺季，分別年增 7.1% 及 6.6%。電子購物及郵購業年增 13.3%，主因多項節日促銷活動，推升買氣。

8 月餐飲業營業額 722 億元，年增 5.7%，主要因餐館業受惠暑假旅遊旺季、父親節及情人節聚餐商機，年增 5.9%；飲料店業因展店及天熱帶動冷飲銷售，年增 5.2%。

展望 9 月，經濟部表示，批發業受美中貿易紛爭干擾，國際原物料價格續居低檔，恐抑制成長動能，但耶誕節採購旺季來臨、消費性電子新品陸續上市，加上秋冬服飾的鋪貨需求挹注，可望抵銷部分減幅，零售及餐飲也受惠中秋商機，預期年增率續呈增勢。