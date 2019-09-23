筆電雙A衝刺下半年業績 新品10月將在台開賣

筆電雙 A 品牌華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 衝刺下半年業績，紛紛宣布新品將於 10 月在台開賣，華碩雙螢幕筆電 ASUS ZenBook Duo 將在 10 月 3 日在台上市，宏碁也預計 10 月初開賣 ConceptD 系列產品，法人認為，雙 A 新品陸續開賣，有助帶動下半年業績成長。

華碩指出，今年台北國際電腦展 COMPUTEX 推出的雙螢幕筆電 ASUS ZenBook Duo，預計 10 月 3 日在台上市，搭載英特爾第 10 代處理器，並採用 ASUS ScreenPad Plus，使用者可將應用程式從主螢幕延伸到第二螢幕，同步處理影音、繪圖作業，達到跨螢幕多工體驗。

迎接新品上市，華碩也規劃設立快閃店，雙螢幕筆電 ASUS ZenBook Duo 建議售價為 46900 元起。

展望下半年，華碩日前表示，營運逐步恢復成長動能，將持續強化產品創新及營運管理，力拚營運逐季改善，預期第 4 季將持平去年或小幅成長。

宏碁日前也於消費性電子展 IFA 展發表多款搭載英特爾第 10 代處理器的輕薄筆電、Chromebook、ConceptD Pro 筆電、電競社群平台 Planet9，宏碁表示，將持續推動轉型，並建立多重事業引擎，旗下展碁、安圖斯科技、酷碁成長動能將持續發酵。

據了解，宏碁也預計於 10 月初正式在台開賣今年推出的全新創作者品牌 ConceptD 概念家創系列產品。