台灣8月失業率3.89% 創近2年來高點

主計總處今 (23) 日公布 8 月失業率為 3.89%，較上月上升 0.07 百分點，也較去年同期上揚 0.02 個百分點，來到 2017 年 9 月以來高點；前 8 月失業率平均為 3.73%，年增 0.03 個百分點。

主計處指出，勞動市場受到景氣擴張力道趨緩影響，不過，就業人數持續增加，失業情勢尚屬穩定。

主計處進一步說明，畢業旺季因應屆畢業生投入職場，失業率多半會上升，經調整季節變動因素後失業率 3.73%，僅較上月上升 0.01 個百分點。

整體來看，8 月失業人數為 46 萬 6000 人，較上月增加 9000 人，其中因對原有工作不滿意而失業者增加 4000 人，受應屆畢業生持續投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加 3000 人；與去年同期相比，8 月失業人數增加 5000 人。

前 8 月失業人數平均為 44 萬 5000 人，年增 6000 人。

從就業面觀察，8 月就業人數 1152 萬 6000 人，較上月增加 1 萬 5000 人或 0.13%，主因應屆畢業生和暑期工讀生持續投入勞動市場，也較去年同期成長 6 萬 7000 人或 0.58%。

累計前 8 月就業人數平均為 1149 萬 1000 人，年增 7 萬 3000 人或 0.63%。

觀察鄰近國家 (地區) 失業狀況，南韓 7 月失業率為 4.0%，香港 2.9%，日本 2.2%，新加坡地第二季為 2.2%。