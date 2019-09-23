〈財委會質詢〉重大逃稅案定義 財長：個人逾1000萬、企業逾5000萬為標準

財政部將修正稅捐稽徵法，針對重大逃漏稅加重裁罰，民進黨立委江永昌今 (23) 日質詢時問，財政部對逃漏稅「重大」定義，財政部長蘇建榮說，重大欠稅案是以個人逃稅 1000 萬、營利事業逃稅 5000 萬為標準。

目前稅捐稽徵法第 41 條針對惡意逃稅訂定 5 年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣 6 萬元以下罰金，但時代力量黨團認為，針對欠稅金額動輒千億元的大戶來說，只罰 6 萬元根本不痛不癢，提議修法對惡意逃稅者加重處罰。

財政部日前公告稅捐稽徵法第 41 條修正案法案預告，針對重大逃漏稅擬定甲乙丙三大草案，其中甲案主張，逃稅者處 5 年以下有期徒刑併科 500 萬元以下罰金；乙案同樣處 5 年以下有期徒刑，併科 500 百萬元以下罰金，但情節重大者則加重處以 6 個月以上、10 年以下有期徒刑，併科 1000 萬元以上、1 億元以下罰金。

丙案則就租稅的重要事實為不正確或不完備說明，或是使稅捐稽徵機關不能知悉關於租稅重要事實，且逃漏稅額情節重大者，處 6 個月以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1000 萬元以上、1 億元以下罰金。

據悉，針對預告修正的三大方案中，外界傾向支持乙案，也就是同樣處 5 年以下有期徒刑，併科 500 百萬元以下罰金，情節重大者最高開罰 1 億元。

江永昌質詢問，財政部對重大情節的定義，蘇建榮答詢時說，雖然目前草案未訂，但將比照重大欠稅案件，也就是以個人逃稅 1000 萬元、營利事業逃稅 5000 萬元為標準。