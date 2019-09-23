車市不振 敬鵬、競國等供應商分散接單提升稼動率

全球車市銷售依舊不振，PCB 業汽車板訂單及銷售也衰退，除競國 (6108-TW) 泰國廠最新規劃，擬移入高階資訊類 PCB 生產線，提高其稼動率外，敬鵬 (2355-TW) 也表示，今年上半年營收衰退，但汽車板占營收比重仍達 8 成，明年將擴大工業控制板接單，分散產品集中度。

敬鵬主管指出，去年投入 16 億元的資本支出，擴大台灣廠汽車板的接單能力，並將汽車板占整體營收比重，由既有約 72-73% 拉高到 8 成，依照今年上半年營收，雖然上半年車市銷售不振，敬鵬營收 91.78 億元，年減 14.54%，但實際銷售分布上，汽車板達 8 成營收比重。

敬鵬表示，明年營收目標，汽車板比重仍以 8 成為主，但目前規劃新一年將在工業控制板上擴大接單，明年營收仍以成長為主軸，除汽車板擴大市占追求成長，工業控制板的接單上將加緊腳步擴大接單。

競國泰國廠去年獲歐陸汽車電子 PCB 生產認證，但今年遭遇車市銷售不振，去年汽車板占該廠營收比重 30%，今年上半年占比降到 15%，競國目前最新規劃，泰國廠將移入高階 SMD 模組及鍍金生產設備，生產高階產品提振泰國廠營收；一旦車市需求好轉，需求增加，高階 PCB 生產線將成為提升營收及產能利用率的重要動能。