英濟Q3旺季營運登全年高峰 下半年將優於上半年

塑膠零組件廠英濟 (3294-TW) 第 3 季旺季力道強，營運可望達全年高峰，且下半年營運將優於上半年，今年全年獲利也可望優於去年，除塑膠零組件本業外，近來積極佈局光電事業，將透過雷射掃描投影技術切入 AR 領域，明年上半年推出 AR 商用化模組，為營運挹注新動能。

英濟表示，下半年適逢營運傳統旺季，今年第 3 季旺季力道強勁，營運可望登全年高峰，下半年整體獲利表現將優於上半年。由於今年費用管控得宜，有機會帶動毛利率與純益率表現較去年成長，估今年獲利將較去年持穩，甚至可優於去年。

英濟目前主力產品為數位、通訊、消費性、汽車與醫療器材等類型塑膠零組件，營收占比超過 9 成，塑膠模具營收占比則約 6%。

不過，英濟近來積極轉型，持股 100% 子公司英綺投入光電事業研發，先前已發展出市場尚未普及的雷射掃描投影 (Laser Beam Scanning, LBS) 技術，與國際知名大廠合作開發新技術、新產品，包括手機、穿戴裝置、家電及車用抬頭顯示器等。

雖然目前 LBS 技術仍以代工為主，但英濟規劃走商用化佈局，搶攻 AR 硬體應用市場，切入 AR 顯示解決方案，預計明年上半年正式推出 AR 商用化模組，為營運挹注另一波成長動能。

英濟今年前 8 個月累計營收 31.99 億元，年增 4.67%。第 2 季稅後純益 1532 萬元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 0.12 元；上半年稅後虧損 6335 萬元，每股虧損 0.48 元。