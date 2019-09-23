〈財委會質詢〉總統專機免稅菸買主是誰 財長允諾本週完成調查

財委會今 (23) 日針對私菸案邀請相關部會進行專案報告，時代力量立委黃國昌質詢時問，私菸案爆發以來，包括網路預購與專機銷售仍有部分菸品買主下落不明，其中專機上銷售的 138 條免稅菸迄今仍買主不明，要求財政部回應。財政部長蘇建榮答詢時說，將從刷卡消費紀錄追查買主，承諾本週完成調查。

財委會今天邀請財政部、總統府、交通部、國安局、金管會華航與華膳等單位針對總統專機私菸案進行專案報告，

時代力量立委黃國昌質詢時指出，私菸案包括透過華航網路預訂，以及在專機上銷售的部份菸品到現在買主是誰仍下落不明，其中網路預購的有 41 條是由誰預購、專機銷售部分也有 138 條菸品買主不明，要求財政部應儘速完成調查，給外界一個交代。

黃國昌還說，華航空品處職員黃湘媚利用職務之便所訂購的 33 條私菸，海關是否依法沒入並開罰？以及黃湘媚購買、存放在華膳空廚的其他免稅預購品，後續是否將繼續依法查辦，要求相關部會須在今天下班前提出說明。

蘇建榮答詢時回應，針對專機所銷售、買主不明的 138 條免稅菸，將請華航提供消費刷卡紀錄，依照刷卡資料循線追查購買人，他並允諾會在本週完成調查。

至於黃湘媚透過網路預購的菸品，蘇建榮說，已經移請桃園市政府調查是否違反菸酒管理法的「運輸私菸」規定。