統一證輔導聚恆科技 9/30登興櫃

統一證券 (2855-TW) 主辦輔導聚恆科技 (4582-TW) 9 月 30 日將登錄興櫃，並於 9 月 25 日先行辦理興櫃前法人說明會。

聚恆資本額 5 億元，有別於太陽能模組廠，主要從事 EPC 太陽能系統建置商 Engineering (設計)、Procurement (採購) 和 Construction (施工)，也稱工程總承包商，當上游模組廠價格越低，有利於降低電廠建置成本，並提高售電投報率。

統一證券資本市場部副總經理郭麗雲進一步指出，綠電是全球大勢所趨，國際大廠蘋果、谷歌均要求 100% 使用再生能源，加上國家政策大力支持，太陽能建置廠商 EPC 獲利持續攀高，國內太陽能產業有一定比例的穩定內需市場，不隨國際環境而大幅波動。

統一證配合政府綠能產業發展政策，積極推動 EPC 產業籌資或進入資本市場，8 月剛完成主辦承銷樂士 (1529-TW) 現金增資 3.3 億元，進能服 (6692-TW) 登錄興櫃市場，均為 EPC 太陽能系統建置商。

聚恆成立於 1998 年，以太陽能電廠 EPC 為主要業務，並率先推出全台唯一雙保政策，對投資人提供發電量保證和台電躉購合約相同期限 (20 年) 保固服務。

除了現有太陽能電廠 EPC 業務外，聚恆正開發節能、儲能和系統智能控管技術，並與大亞集團策略合作投資太陽能電廠，可帶來 15-20 年長期且穩定的收益。

聚恆去年全年合併營收 11.7 億元，每股純益 (EPS)2.15 元。