統一證估Q4指數上看11500點 有六大選股方向

統一證券 (2855-TW) 今 (30) 日召開 2019 年下半年投資展望會，延續上半年的基調，仍看好下半年是行情持續走揚的多頭格局，第四季指數上看 11500 點，統一投顧董事長黎方國進一步指出，電子股還是下半年選股主軸，歸納出六大選股方向。

統一投顧此次歸納出六大選股方向，以科技股為主，包括 (1)5G 概念股、(2) 華為「去美國化」轉單股、(3) 日韓貿易戰的半導體族群、(4)Intel CPU 缺貨解決受惠股、(5) 比特幣概念股，以及 (6) 生技股。

黎方國說明，此次美國聯準會 (FED) 若降息，是屬於預防性降息，與 2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯的連續性降息不同，因此沒有景氣衰退的疑慮，根據過去經驗，每當 FED 預防性降息，資金寬鬆效應都會帶來股市的上漲。

另一方面，困擾金融市場許久的美中貿易戰已重啟談判，預料將可化解部分市場上的阻力，且黎方國認為，此次談判特別移師上海，為 1972 年美中雙方簽署上海公報的地點，具有特別重大的意義。

就整體經濟來看，黎方國認為，台灣今年的經濟成長率 (GDP) 保 2 無虞，全體上市櫃公司獲利年成長率將逐季改善，同時，台積電法說會已為電子業下半年旺季行情背書，還有華為「去美國化」的轉單效應、日韓貿易戰造成半導體短缺影響等外部因素，都使電子供應鏈獲利持續上調，因此，電子股仍是下半年選股的主軸。

統一投顧預估，下半年台股指數高低點將落在 10700-11500 點間，尤其中國將迎接建政 70 周年，過去陸股有著「逢十」必漲的慣性，對於鄰近區域市場有正面加持作用，加上台股也將迎來總統大選的政策作多的選前行情，第 4 季可望挑戰全年最高點 11500 點。

不過，黎方國提醒，影響下半年台股的變數包括中貿易戰的談判進程、英國硬脫歐的風險，以及日韓貿易戰的後續發展，皆可能會對股市造成部分回檔風險。