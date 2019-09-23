[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 綠悅-KY 元大道瓊白銀 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 富邦日本正2 嘉裕 元大電子 劍麟 本盟 南染 智寶 東華 元大台商50 燿華 銘旺科 新紡 南亞科 大魯閣 富邦摩台 建準 旭隼 佳和 達欣工 立益 富邦發達 泰碩 遠雄來 怡華 佳和 富邦金融 世芯-KY 統領 偉全 聯發 元大MSCI台灣 茂林-KY 威宏-KY 昶和 昶和 永豐臺灣加權 康控-KY 泰昇-KY 大統新創 本盟 元大台灣50正2 立積 亞崴 正道 國泰日經225 科嘉-KY 中宇 瑞利 元大歐洲50 柏承 程泰 正峰新 元大日經225 百一 吉茂 億泰 元大美元指數 捷泰 百達-KY 懷特 元大美元指數正2 互億 氣立 士紙 群益臺灣加權正2 昇陽半導體 台硝 燁興 兆豐藍籌30反1 致新 元禎 千興 國泰股利精選30 遠雄來 毛寶 威致 元大S&P日圓反1 杜康-DR 日勝化 華豐 富邦歐洲 陽光能源-DR 展宇 首利 FH彭博高收益債 鼎炫-KY 華廣 麗正 FH彭博新興債 三福化 東訊 FH富時不動產 士紙 錸德 元大台灣高息低波 春雨 倫飛 FH富時高息低波 東明-KY 虹光 國泰RMB短期報酬 六暉-KY 威盛 富邦臺灣中小 震旦行 浩鑫 新光內需收益 隴華 國碩 FH美國金融股 銘旺科 銘旺科 新光中國政金綠債 翔耀 統懋 新光投等債15+ 太空梭 翔耀 新光ICE美國權值 遠見 太空梭 台新全球AI 聯德 兆勁 綠悅-KY 泰碩 麗臺 宏洲 玉晶光 吉祥全 嘉裕 力銘 憶聲 東華 世芯-KY 科風 大魯閣 銘鈺 力特 立益 穎漢 喬鼎 佳和 立積 正達 聯發 迎廣 晟鈦 昶和 虹揚-KY 聯德 本盟 陞泰 同泰 正道 華友聯 新世紀 瑞利 愛山林 誠研 正峰新 皇昌 誠創 力達-KY 遠雄來 嘉威 億泰 夏都 聯合再生 懷特 欣欣 力銘 士紙 統領 亞太電 燁興 客思達-KY 達能 千興 凱羿-KY 太極 威致 格威傳媒 誠美材 華豐 神州-DR 奕智博 中華 晨訊科-DR 慧友 首利 友佳-DR 悠克 麗正 一零四 友勁 楠梓電 欣天然 百一 東訊 新海 捷泰 錸德 欣高 天瀚 倫飛 全國 迅杰 虹光 川飛 華上 威盛 台數科 光麗-KY 浩鑫 南六 元晶 國碩 鋼聯 華冠 銘旺科 必應 裕豐 統懋 基勝-KY 寶徠 翔耀 威宏-KY 皇昌 太空梭 潤泰材 陽明 兆勁 政伸 六福 麗臺 吉源-KY 康師傅-DR 大毅 聖馬丁-DR 漢平 神州-DR 吉祥全 同方友友-DR 奇鋐 晨訊科-DR 憶聲 友佳-DR 科風 陽光能源-DR 力特 精熙-DR 喬鼎 中福 正達 雷虎 晟鈦 中視 聯德 秋雨 同泰 新利虹 新世紀 國光生 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 太設 皇昌 陽明 六福 國票金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 橋椿 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生