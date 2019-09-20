外資單週買超近390億元 指數攻克10900點 市值重回33兆

台股本週在外資買超近 390 億元推升下，指數一路攻破 10900 點、週線連 5 紅，上市公司市值也跟著水漲船高重回 33 兆元關卡，達 33.85 兆元，展望後市，法人認為，台股基本面仍佳，美中貿易談判結果如能朝正面發展，盤勢可望進一步上攻。

台股挺過中秋變盤壓力，在外資追捧與投信積極認養中小型股的推升下，單週上漲 102 點收在 10929.69 點，週線連續五週收紅，觀察主要類股族群表現，本週以油電燃氣類指數漲幅 4.18% 居冠，其他電子類下跌 1.05% 相對疲軟。

觀察外資資金動能，中秋節後外資一周買超近 390 億元，9 月以來買超金額逾 880 億元，顯示資金動能持續增溫，可望支撐台股後市上漲動能。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，大盤雖然來到相對高檔位置有套牢賣壓，但目前上市公司基本面比 8 月要好，以上市上櫃公司營收表現為例，推估 10、11 月動能正向，預料可望替短線市場提供支撐力道。

蕭惠中進一步指出，目前盤勢仍以電子股為主流，但先前股價低迷陷入整理的塑化與金融等類股相繼來到波段相對低點後預料下檔空間

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，台股目前有基本面與籌碼面支撐，可從個股汰弱擇強以選股不選市方式進行操作，預估指數將站穩季線後，向上挑戰。

但要注意的是，中國日前宣布取消合格境外機構投資者與人民幣合格境外機構投資者的投資額度限制，擴大資本市場的開放程度，適度回應美國總統川普希望中國開放市場的想法，預料能吸引更多外資的長期進駐，後續要留意資金排擠效應與對台股的影響。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，時序即將步入第 4 季，國內經濟持續看好、傳統消費旺季因素以及即將到來的總統大選，將有利於投資情緒，10 月登場的美中貿易談判前釋出善意，宣布排除 16 項目的關稅徵收，美國也宣布 10 月 1 日調高的關稅商品延後至 10 月 15 日，頗有雙方希望取得實質的磋商進展的期盼，雙方友善氣氛若能持續，將有利於台股挑戰萬一關卡。