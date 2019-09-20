循環經濟聯盟再升級 15T攜手打造永續共榮平台

TASS (台灣永續供應協會) 及 SEMI 國際半導體產業協會今 (20) 日號召共 15 個公協會，組成 15T 台灣永續供應循環經濟聯盟，共同宣示以創新與踏實的策略，攜手合作成就永續共榮平台，期許讓世界看到台灣產業的團結，開創科技永續新格局。

今日啟動儀式集結多位產、官、學、研領域重量級貴賓與會，進行營造循環經濟的友善環境分享，將以厚實的聯盟能量，成為跨產業的整合推手，並持續以創新力建立產業標準機制，形成一股持續創新發展的力量。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，循環經濟為近年新興的名詞，而台灣面對這股浪潮，雖富挑戰性，但也充滿機會，業者、公協會代表與政府將攜手追求永續發展與綠色成長，因為唯有兼顧環境保護、經濟成長與社會進步，才能掌握永續商機。

經濟部政務次長曾文生指出，台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，也是全球重要出口國家，循環經濟將成為未來重要規範，是企業應正視且提早布局的議題。

行政院環境保護署廢棄物管理處處長賴瑩瑩表示，環保署自 70 年代開始推動廢棄物管理與資源回收政策與實踐，如今台灣面臨如何將政策轉變為商業化的模式，同時，藉由全民參與循環經濟，可望有效實踐全民推動的能量。

台灣永續供應協會近年來積極推廣循環經濟，理事長賴樹鑫表示，明年 12 月將在高雄舉辦 TASS2020 亞洲永續供應循環經濟會展，為亞洲地區首次以優化供應鏈為主軸，並以產業成果及商業模式為橫幅展開的會展。

SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，SEMI 服務半導體產業，創新前瞻科技趨勢，以客戶角度思考、找尋契機，而隨著全球高科技產業逐步升級智慧製造，加上國際對環境、產業永續以及企業社會責任的呼籲，強調零廢棄、永續發展的循環經濟商業模式，也成為產業努力的方向與落實的目標。

最後，SEMI 表示，身為台灣永續供應循環經濟 15T 的ㄧ員，將藉由聯盟的籌組，與國內業者共同突破線性經濟的框架，並將台灣的成果推向國際市場，以發掘更多永續商機，協助產業在全球循環經濟的浪潮下開創新局。