8月外銷訂單連10黑 歐美年終旺季備貨潮仍看俏

經濟部統計處今 (20) 日公布 8 月外銷訂單 400.5 億美元，月減 1.2%，年減 8.3%，呈現連 10 黑。經濟部指出，主要因部分筆電客戶第 2 季已提前拉貨、智慧手機客戶下單保守，影響資訊通信產品接單表現，不過隨智慧手機、穿戴裝置等新品上市，歐美年終旺季備貨潮啟動，外銷訂單仍可望逐步升溫。

依據貨品別觀察，資訊通信產品年減 9.7%，主要因筆電、智慧手機受部分客戶提前拉貨或下單保守影響，接單減少，不過網路通訊產品訂單增加，因而抵銷部分減幅。

電子產品年減 5.4%，主因記憶體及被動元件價格低於去年同期，但消費性電子新品備貨及 5G 布建需求增加，帶動晶圓代工、IC 設計等訂單成長，抵銷部分減幅。

光學器材年減 0.1%，主因面板市場供過於求，價格續跌，但背光模組接單成長，加上光學鏡頭受惠於智慧手機規格升級，需求增加，因而抵銷減幅。

經濟部表示，傳統貨品方面，受美中貿易紛爭及全球景氣放緩影響，市場需求偏弱，加上國際原物料價格低於去年同期，導致接單均為負成長，其中基本金屬年減 15.2%，塑橡膠製品年減 10.1%，化學品年減 19.2%，機械年減 26.2%，皆呈現雙位數衰退。

展望未來，經濟部指出，全球貿易紛爭起伏不定，市場保守觀望，恐抑低外銷接單成長動能，但隨智慧手機、穿戴裝置等新品陸續上市，歐美年終旺季備貨潮啟動，加上 5G 基礎建設、物聯網、人工智慧、高效能運算、車用電子等新興應用持續擴增，外銷訂單仍可望逐步升溫。