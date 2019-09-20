傳AT&T不打算分割或合併DirecTV 恐惹怒激進股東撤換執行長

知情人士透露，即使面臨激進股東的壓力，AT&T(T-US) 目前不考慮分割 DirecTV 部門，正聚焦其他多種改善業務的選擇。

華爾街日報週三報導，消息人士稱 AT&T 考慮 DirecTV 部門的幾種選擇，其中包括分割出去或者與 Dish Network 合併。

AT&T 於 2015 年以 670 億美元收購 DirecTV，近期受到著名激進投資者 Elliott Management 和該公司創始人 Paul Singer 的壓力，他們質疑公司收購時代華納的行動以及執行長 Randall Stephenson 的管理能力。

對沖基金公司 Elliott 持有 AT&T 約莫 32 億美元股權，是有史以來激進投資者最大筆投資之一，現正要求 AT&T 提出改善領導和營運的建議，但 AT&T 似乎不痛不癢。

消息人士指稱，AT&T 目前焦點不在分割或出售 DirecTV 。這兩種選項均由 Elliott 提出，Elliott 認為 DirecTV 與 Dish Network 合併可以在現今的監管環境中完成 (2002 年該交易曾遭監管單位駁回)。

但現在 AT&T 和 Dish 之間並未談論合併議題，因為雙方均認為此交易難以獲得監管機構批准，但知情人士透露，如果風險回報的利益夠高，Dish 公司的共同創辦人兼董事長 Charlie Ergen 也可能被說服到談判桌上來討論。

知情人士透露，倘若 AT＆T 拒絕分割 DirecTV，Elliott 可能會全力逼迫 AT&T 撤換執行長 Randall Stephenson。

知情人士透露，事實上，Elliott 先前已私下要求 AT&T 廣泛搜尋下一任執行長人選，以俾作為預計明年退休的 Stephenson 接班人。Elliott 明年一月 AT&T 年度股東會上也可以提名一票 AT&T 新董事 (該公司股東會通常為 4 月舉行)。

Stephenson 屬意的接班人是目前華納媒體 (WarnerMedia) 的執行長 John Stankey，而 Stankey 曾表態，計畫將現在 DirecTV 的使用者介面未來與 HBO Max 合併。

藉由進行廣泛執行長人選搜尋，Elliott 可以就後續流程取得掌控權，趕在 Stankey 有機會介入管理前讓大事底定，Elliott 屬意 Dish 公司，因為合併兩家陷入困境的公司要容易得多，上回這兩家公司的合併交易交監管單位駁回，是因為當時兩家均屬成長型公司，但現在情況已非如此。

Dish 和 DirecTV 發言人均不願回應。