〈面板廠迎8K商機〉東京奧運加速8K進程 群創卡位電視商機

面板大廠群創 (3481-TW) 日前於 Touch Taiwan 展出 120 吋 8K 電視，今 (19) 日也與貿協合作，在 2019 數位商務論壇上展出首次應用 120 吋 8K 電視，群創總經理楊柱祥表示，明年將是 8K 起飛年，今年第 4 季起，相關供應商等，將漸趨完備，群創也以電視為主，大搶 8K 商機。

楊柱祥表示，日本 NHK 宣布將以 8K 轉播奧運賽事，帶動全球 8K 進程加速，預期明年將是 8K 起飛年，而今年第 4 季開始，從面板廠、關鍵零組件供應商以及品牌等的 8K 供應鏈將漸趨完備。

楊柱祥進一步表示，群創也參與 8K 協會，積極與電視品牌廠合作，包括推出 120 吋 8K 電視等，另外，日前揭牌的睿生光電，也朝 8K X 光醫療感測器發展，協助醫師進行遠距離精準醫療，另外也與工研院合作的面板級扇型封裝，則是瞄準 5G8K 智能手機、自駕車與 5G 液晶天線等應用。

外貿協會今舉辦台灣國際 Date Summit 商務論壇，聚焦 5G、8K、區塊鏈、數位社群行銷、電商新零售與 AI 等 6 大議題，除了群創展現 120 吋 8K 電視外，也邀請研究機構 IDC、高通、愛立信、台灣大 (3045-TW)、將來銀行、中興保全等出席。