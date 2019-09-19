產品組合調整效益顯 億光下半年營運將優於上半年

LED 廠億光 (2393-TW) 董事長葉寅夫今 (19) 日表示，看好明年 Mini LED 市場，可望有更多應用出現，相關產品量產比例也會提升，雖受美中貿易戰影響，後市展望仍不明朗，但產品組合調整效益漸顯，預期下半年營運將優於上半年。

葉寅夫表示，目前 Mini LED 產品主要以顯示器背光，及車用與電競等較高價的終端應用產品為主，看好明年 Mini LED 市場，可望有更多應用出現，相關產品量產的比例也會提升，今年億光 Mini LED 業務營收占比還是很小。

展望後市，葉寅夫指出，由於受到美中貿易戰影響，對後市展望仍看不清楚，但由於產品線有所調整，逐步降低照明與背光產品比重，提升 LED 與可見光產品業務，佈局工業用光耦合器、植物照明應用或 AIOT 相關領域，受惠產品線調整，下半年營運將優於上半年。

億光近來積極佈局車用市場，車用 LED 去年營收約達 14.87 億元，占整體營收占比約 6%，目前已量產頭燈用 LED，打入歐美一級車廠，並計劃與德國廠商海拉 (Hella) 共同開發矩陣式頭燈，用於今年新車款。Mini LED 車用產品方面，今年已推出尾燈用的 Mini LED 概念產品，明年可望正式導入使用。