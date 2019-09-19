日本樂天100%買下Lamigo桃猿隊 金額保密、員工留用

中職 Lamigo 桃猿隊確定 100% 轉賣日本樂天集團 (Rakuten)，成為史上首支外資球隊。領隊劉玠廷今 (19) 日表示，母公司 La New 與樂天溝通過程非常順利，球團相關工作人員全數留用，不過隊名確定將變更，至於簽約金額因礙於保密協約無法對外公布。

Lamigo 桃猿隊今天與樂天共同召開記者會，包括中職會長吳志揚、秘書長馮勝賢，以及樂天球團本部長川田喜則、亞洲總部營運長渡邊崇都出席。

劉玠廷表示，桃猿隊股份是 100% 轉賣給樂天，Lamigo 球隊在 7 月 3 日啟動轉賣程序，隨後母公司 La New 很快與樂天有所接觸，由於雙方對台灣市場看法以及運動行銷經驗等理念大致相同，因此溝通過程相當順利、愉快。

劉玠廷表示，樂天在台灣營運已超過 11 年，未來在台灣有更多業務展開，透過數位科技的加持，相信他們有能力把中華職棒帶到更全新的領域，明年就會穿上樂天的新球衣，不過，Lamigo 隊名確定將不復存在。

渡邊崇透露，目前球隊的新名字還在考慮，尚未定案，但確定不會出現 Lamigo 的字樣。

劉玠廷指出，樂天同意 Lamigo 留在桃園國際棒球場永續經營，甚至未來將對球場進行投資建設，同時，樂天也相當珍惜過去 Lamigo 建立的人才庫，因此，球團相關工作人員將全數獲得留用，工作權益不受影響。

有日媒詢問外資能否入主中職球隊問題，吳志揚表示，根據規定，新增球隊才有外資限制，既有球團易主將不受此限，況且樂天已取得純網銀執照，在台經營多項業務，也不再是外商，入主桃猿隊並沒有太多障礙。

Lamigo 已連兩年奪下中職總冠軍，目前還有 10 場例行賽以及之後的總冠軍賽任務，預計結束球季後將辦告別賽向球迷說再見。