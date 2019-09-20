〈書摘〉「事件」、「時間」、「策略」 三種大數據投資術

以下內容摘錄自《運用大數據你也可以是股神》

投資像找對象

要把投資當做志業，不可以跟投資標的長期談感情，在哪裡跌倒，不見得要在同一個地方站起來，但是一定要爬起來。

當時，曾在投資益航 (2601) 獲利 20 多倍，不出場，也是一場夢。在國泰人壽 (2805) 慘賠出場，若不出場，將是更淒慘。死多頭的攤平，會在地下躺平。死空頭向上空，下場也會是一場空。不管買進做多或是賣出放空，只要瞄頭不對，就要認賠出場。

正如交到不契合的朋友，仍要斷然遠離之，不怕一萬，只怕萬一給你一個重擊，可能會慘不忍睹而難以翻身窘境。因此，沒有萬全的保險，不要冒太大的風險。

在證券市場經驗達 35 年，我自己跟一般投資人都有常犯的毛病，失敗的投機，因為套牢了，只好長期投資。成功的投資，在有利可圖之下變成短線投機。

看對不敢做，做錯一直看，看錯一直做，做對不敢看的矛盾投資投機心態。也相信多數投資人都會以投資想法做長期投資，在不參與現金增資，僅以長期分紅績優股是可以獲利豐厚。

例如台積電於掛牌後第一次除息前 1995 年 6 月 14 日以收盤價 190 元 / 股買進一張長期持有，經由除權除息，留到 2018 年底，由原來投資 19 萬元，成為 646 萬餘元。鴻海自 1991 年 8 月 30 日除權息前買進一張也才 6 萬餘元，到 2018 年底有 883 萬餘元。統一超自 1998 年 7 月 13 日買進一張為 10.5 萬，到 2018 年底有 117 萬餘元。想歸想，要做到可不容易。

因此，以多種情境來檢討自己的特性。台語有 “買田看田底，娶媳婦看她娘 "，我多了一句" 買股票看頭家”。投資股票一定要把該股的特性找出來，例如老闆時常在媒體上評論公司股價者，代表老闆太在意公司股價 (煩請查一下老闆在銀行質押多少股票)，而實施庫藏股更是由所有股東一起來護盤。

【書籍介紹】

書名：運用大數據你也可以是股神

出版社：富田傳媒

出版日期：2019 年 6 月

【作者介紹】

蔡鎮村 (Dr. 蔡 / 大數據獲利之王)

學歷:

中央大學數學系

中央大學產業經濟研究所

經歷:

元富期貨總經理、董事長特別助理

福邦期貨董事長 (兼總經理)

國票證券副總經理 國票期貨副總經理

群益證券資深副總裁、群益期貨副總

中日綜合證券期貨部暨衍生性金融商品部協理

大華期貨業務經理

高橋證券資訊部經理

中央大學電子計算機中心技士

台灣期貨交易所期貨交易、結算、紀律委員會委員

授課講師:

期貨公會期貨業務在職教育訓練講師

證券暨期貨發展基金會期貨推廣訓練講師

健行大學財金系兼任講師

相關證照:

證券業務員、高級業務員

期貨業務員、期貨分析人員、中國期貨業務員

資策會資訊軟體鑑定、人壽保險

【購書連結】

https://www.kingstone.com.tw/new/basic/2015630646700?actid=bw_home&lid=home_bridgewell