信義房屋斥近10億元買下過半沙巴環灘島土地 跨足旅遊事業

房仲業信義房屋 (9940-TW) 繼 2017 年 7 前進馬來西亞設立子公司精耕在地房仲事業，今 (18) 日宣布，以 1.375 億馬幣 (約新台幣 9.8 億)，購入馬來西亞沙巴環灘島 201.6 公頃 (60.98 萬坪) 土地，將投資開發觀光事業，信義房屋指出，此舉代表集團除房仲本業、開發事業之外，也將正式跨入觀光旅遊產業。

據了解，信義房屋此次購入馬來西亞沙巴環灘島 201.6 公頃土地，約等於環灘島半個島的面積，信義房屋主管指出，投入開發設施、金額及開發時程等，仍有待進一步規劃。

稱馬來西亞沙巴環灘島為「沙巴絕美浪漫必去島嶼之一」、「亞庇最美私人離島」、「馬來西亞沙巴 CP 值超高的海島」等，總面積約 120 多萬坪，位於沙巴首都亞庇西北方 56 公里外海，信義房屋此次購入該島土地約一半面積。

信義房屋表示，選擇環灘島，主要是看好「可及性優」及「未來性佳」，相較多數離島，環灘島離機場及亞庇市所需時間較短，搭乘快艇約 1~1.5 小時，且位於沙巴西側，海上航道安全性較高，另外因為低度開發，自然環境狀況相當好。

目前，台灣房地產相關業投資馬來西亞的包括亞昕 (5213-TW) 在馬六甲投資觀光飯店，而欣陸投控 (3703-TW) 也在吉隆坡投資開發飯店。