黑石CEO：對比特幣沒興趣、加密貨幣令人「難以理解」

外電報導，美國私募股權巨頭黑石集團 (Blackstone Group) 的執行長、董事長兼聯合創始人 Stephen Schwarzman 表示，他喜歡區塊鏈的技術，但不贊同以區塊鏈技術打造加密貨幣，如比特幣，並表示對加密貨幣沒有太大興趣，原因是加密貨幣讓他「難以理解」。

Schwarzman 在接受採訪時表示：「我對此並不感興趣，因為我很難理解。」並補充表示，他不會擁有任何的比特幣。

Schwarzman 認為，政府發行的貨幣更加的安全，因為除了能確保經濟避免過度增長外，同時也能控制不良的行為。

Schwarzman 認為，加密貨幣只會鼓勵犯罪活動，他說道：「你可以在沒有任何人知情的情況下進行交易，你可能會有很多犯罪行為，洗錢、毒品錢在世界各地運行，而加幣貨幣只會鼓勵這樣的活動。」

不過，Schwarzman 也表示，自己可能是個有限的思考者，但是加密貨幣助長犯罪行為是個明確的問題，「如果加密貨幣開發者能解決這個問題，並控制貨幣供應量的問題，那麼情況可能會好轉」Schwarzman 說道。

另外一方面，儘管 Schwarzman 並不認同比特幣，但他贊成底層的區塊鏈技術，並表示黑石在未能可能會投資使用區塊鏈的公司。「這顯然將會是一件好事。」Schwarzman 說道。