比特幣重回1萬美元 概念股漲勢俏 法人提醒謹慎觀察消息面走勢

比特幣價格在歷經約一週的低迷走勢後，18 日重啟漲勢價格重新站回 10000 美元關卡，價格上揚帶動相關概念股股價翻揚，不過法人提醒，目前加密貨幣行情看漲，與基本面無太大關聯，且美國對於臉書幣仍有疑慮，未來加密貨幣市場變數仍多，建議仍須謹慎觀察消息面走勢。

今 (19) 日盤中包括撼訊 (6150-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、映泰 (2399-TW) 等概念股股價翻揚。

Facebook 在 6 月中旬宣布計畫發行臉書幣「Libra」但出師不利，接連遭美國總統與國會表態反對，拖累加密貨幣遭空軍襲擊價格下挫，18 日晚間比特幣價格重新站穩 1 萬美元關卡，帶動其他加密貨幣乙太幣、萊特幣等價格跟進翻紅。

這波比特幣漲勢也挹注相關概念股股價表現，包括特殊應用晶片（ASIC）設計服務業者世芯 - KY 盤中強漲逾 3% 以上，撼訊與映泰盤中也有 2% 以上漲幅，創意盤中在買單敲進下也有 1% 漲幅，華擎 (3515-TW)、微星 (2377-TW) 與技嘉 (2376-TW) 也則呈現平盤整理。

法人認為，比特幣概念股常隨加密貨幣價格起伏，比特幣價格雖強彈重回 10000 美元，但與今年波段高點 14000 美元仍有 2 成以上的跌幅缺口待補，這波比特幣價格大漲，研判與保證金交易平台大量買單湧進導致空頭合約被清算因而出現軋空跳漲行情。

法人表示，目前加密貨幣行情看漲應與基本面無太大關聯，由於美國對於臉書幣仍有疑慮，未來加密貨幣市場變數仍多，建議仍須謹慎觀察消息面走勢。