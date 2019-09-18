外資連5買台積電 拱大盤站上10900點 三大法人合買132億元

台股今 (18) 日在外資力拱下推升指數站上 10900 點，儘管投信與自營商等內資趁機逢高出脫，但在外資大買 179 億元支撐下，三大法人合計買超 132.3 億元，其中明 (19) 日即將除息的台積電成外資追捧焦點，連續 5 日獲買超，成為拉抬指數的最大主力。

外資今日買超高達 179.43 億元，投信與自營商分別賣超 1.65 億元、45.47 億元。

外資買超前五大標的中，第一名仍是權值龍頭股台積電，單日買超逾 2.6 萬張，顯示參與除息意願不低，中信金與重新入列台灣 50 成分股的新光金分別買超 2.3 萬張、1.4 萬張，另外，台灣 50 與群創也分別買超 1.2 萬張、1 萬張。

賣超前五大標的中，除元大 S&P 原油正 2 遭賣超 2.5 萬張外，電子股中的旺宏、燿華分別遭調節 7027 張、4384 張，台光電遭賣超 3994 張、英業達遭賣吃超 3057 張。

自營商買超前五大標的中，元大高股息獲買超 2392 張、和鑫 (2348 張)、宏達電 (2208 張)、元大台灣 50 正 2(742 張)、興富發 (740 張)；賣超前五大：元大台灣 50 反 1(4.4 萬張)、富邦 VIX(1.7 萬張)、元大 S&P 原油正 2(1.3 萬張)、元大 S&P 原油反 1(9847 張)、元大台灣 50(6126 張)。

投信買超前五大主要集中電子股，華通 (2031 張)、全新 (1556 張)、南電 (1544 張)、台表科 (1071 張)、日月光投控 (721 張)；賣超前五大：光罩 (1062 張)、光寶科 (750 張)、微星 (734 張)、智原 (625 張)、京元電 (538 張)。