光群雷轉投資群曜醫電消化道內視鏡上市 瞄準中國市場商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年9月18號12點13分

光群雷 (2461-TW) 集團轉投資成立群曜醫電，研發磁控上消化道內視鏡，擁「舒適、安全、免麻醉、醫病即時互動」優勢，短時間內已經取得健保自費碼上市販售，各大醫療院所持續布建中；同時，也瞄準中國醫療市場的需求。

群曜醫電指出，部分醫院如中山、宏恩醫院，已開始接受預約病患做檢查，國際級藥商也積極爭取合作，有助建構全球性醫療銷售體系通路。

群曜醫電指出，傳統胃鏡檢查的不適感常造成民眾畏懼，而無痛檢查則是透過麻醉，病人睡著後也無法與醫師互動，甚至偶有因操作不當刮傷腸胃壁等情況，且重複使用的內視鏡也必須徹底消毒以避免交叉感染。

群曜醫電研發的磁控上消化道型內視鏡以即時影像的方式呈現，受檢查民眾透過螢幕看到清晰檢查畫面，也能與醫生進行雙向溝通，舒適便利又安全，且檢查範圍可涵蓋食道、胃、十二指腸等人體上消化道，將突破傳統胃鏡檢查不足。

群曜醫電指出，拋棄式醫材的磁控上消化道內視鏡檢查，不僅簡易便捷，特別在「檢查過程還能與醫師進行詢問及互動」，增進醫病效益及滿意度，可說是有別於傳統胃鏡檢查的獨特優勢和創新。

群曜醫電另一主要市場則瞄準中國市場，在江蘇無錫新高區設廠，並和北京大學、吉林大學等指標性大學醫學部附屬醫院，進行臨床試驗項目合作簽約，取得醫療權威專業背書。

統計數據顯示，在全球 5 億胃病患者中，中國大陸占了 1.2 億人，目前大陸類似膠囊內鏡檢查每年潛在市場約人民幣 90 億元，且需求逐年快速成長。群曜醫電已進行大陸醫療器械註冊程序，預計最快於 2020 年底於獲中國大陸核准上市。