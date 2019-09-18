[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/17 108/09/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37060 10.36000 0.01060 0.10232 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12240 10.11210 0.01030 0.10186 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.45980 10.45750 0.00230 0.02199 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.21780 10.21540 0.00240 0.02349 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11840 10.11420 0.00420 0.04153 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.22390 10.22380 0.00010 0.00098 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.11840 10.11840 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.16730 10.16790 -0.00060 -0.00590 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.83710 9.83910 -0.00200 -0.02033 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.83710 9.83910 -0.00200 -0.02033 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.82920 9.83420 -0.00500 -0.05084 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.82920 9.83420 -0.00500 -0.05084 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.01940 10.02190 -0.00250 -0.02495 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.01940 10.02190 -0.00250 -0.02495 大華銀多元特別收益平衡基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.78570 10.79460 -0.00890 -0.08245 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.58440 10.59290 -0.00850 -0.08024 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.69680 10.70880 -0.01200 -0.11206 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.58640 10.59830 -0.01190 -0.11228 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.80000 22.88000 -0.08000 -0.34965 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.44000 24.20000 0.24000 0.99174 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.61730 41.82560 -0.20830 -0.49802 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.38480 39.44260 -0.05780 -0.14654 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93260 9.94320 -0.01060 -0.10661 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.49060 10.49700 -0.00640 -0.06097 中國信託台灣活力基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.73000 8.80000 -0.07000 -0.79545 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.29310 10.30800 -0.01490 -0.14455 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.14130 10.16410 -0.02280 -0.22432 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.02670 9.04700 -0.02030 -0.22438 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47740 10.48310 -0.00570 -0.05437 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29850 9.30350 -0.00500 -0.05374 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.24510 11.36870 -0.12360 -1.08720 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.50280 9.60720 -0.10440 -1.08668 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.15160 11.17990 -0.02830 -0.25313 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.66220 9.71500 -0.05280 -0.54349 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.47180 44.95280 -0.48100 -1.07001 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.39300 41.96160 -0.56860 -1.35505 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.40130 46.78240 -0.38110 -0.81462 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.98930 47.40010 -0.41080 -0.86666 中國信託智能運動基金-台幣 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 中國信託智能運動基金-美元 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04600 11.04590 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.35810 10.40920 -0.05110 -0.49091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.44640 9.53290 -0.08650 -0.90738 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.62100 10.65800 -0.03700 -0.34716 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.68610 9.75980 -0.07370 -0.75514 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.12380 40.29140 -0.16760 -0.41597 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.73810 41.10310 -0.36500 -0.88801 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.40820 43.73740 -0.32920 -0.75267 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.06890 44.38620 -0.31730 -0.71486 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.99870 44.24140 -0.24270 -0.54858 元大2001基金 67.48000 67.20000 0.28000 0.41667 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.63510 46.97510 -0.34000 -0.72379 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.54480 44.91990 -0.37510 -0.83504 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.41000 21.47000 -0.06000 -0.27946 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75770 11.75430 0.00340 0.02893 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60890 10.61370 -0.00480 -0.04522 元大上證50基金 32.90000 33.38000 -0.48000 -1.43799 元大大中華TMT基金-人民幣 12.00000 11.88000 0.12000 1.01010 元大大中華TMT基金-新台幣 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.51000 13.46000 0.05000 0.37147 元大大中華價值指數基金-美元 12.32800 12.27200 0.05600 0.45632 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.72900 16.68200 0.04700 0.28174 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.59700 11.59800 -0.00100 -0.00862 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.92300 10.93300 -0.01000 -0.09147 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.06000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.38400 45.32680 0.05720 0.12619 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.07110 11.08670 -0.01560 -0.14071 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05170 10.06590 -0.01420 -0.14107 元大中國機會債券基金-新台幣 9.97090 9.99240 -0.02150 -0.21516 元大巴西指數基金 6.92900 7.01800 -0.08900 -1.26817 元大日經225基金 27.96000 27.67000 0.29000 1.04807 元大台商收成基金 23.34000 23.48000 -0.14000 -0.59625 元大台灣50單日反向1倍基金 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 元大台灣50單日正向2倍基金 42.31000 42.39000 -0.08000 -0.18872 元大台灣中型100基金 34.47000 34.46000 0.01000 0.02902 元大台灣加權股價指數基金 26.60200 26.65300 -0.05100 -0.19135 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 元大台灣卓越50基金 84.44000 84.68000 -0.24000 -0.28342 元大台灣金融基金 18.96000 18.98000 -0.02000 -0.10537 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.83000 32.85000 -0.02000 -0.06088 元大台灣高股息基金 28.14000 28.07000 0.07000 0.24938 元大台灣電子科技基金 37.66000 37.69000 -0.03000 -0.07960 元大全球ETF成長組合基金 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 元大全球ETF穩健組合基金 15.01000 15.08000 -0.07000 -0.46419 元大全球人工智慧ETF基金 24.32000 24.54000 -0.22000 -0.89650 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.56000 13.52000 0.04000 0.29586 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499 元大全球不動產證券化基金-美元 12.43800 12.38400 0.05400 0.43605 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.51000 8.60000 -0.09000 -1.04651 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.46000 -0.07000 -1.08359 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028 元大全球股票入息基金-美元配息 8.35300 8.35700 -0.00400 -0.04786 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 元大全球新興市場精選組合基金 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346 元大全球農業商機基金 18.11000 18.01000 0.10000 0.55525 元大印尼指數基金 9.48900 9.71100 -0.22200 -2.28607 元大印度指數基金 9.31900 9.38500 -0.06600 -0.70325 元大印度基金 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135 元大多多基金 18.00000 17.96000 0.04000 0.22272 元大多福基金 55.31000 55.07000 0.24000 0.43581 元大亞太成長基金 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.41010 9.47380 -0.06370 -0.67238 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49540 7.54620 -0.05080 -0.67319 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20800 10.21020 -0.00220 -0.02155 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47820 10.48130 -0.00310 -0.02958 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19460 10.19760 -0.00300 -0.02942 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51910 10.54030 -0.02120 -0.20113 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.23620 10.25670 -0.02050 -0.19987 元大卓越基金 43.31000 43.57000 -0.26000 -0.59674 元大店頭基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51780 10.51720 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.86480 9.85380 0.01100 0.11163 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.43370 32.49180 -0.05810 -0.17881 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.82740 44.23940 -0.41200 -0.93130 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.04750 15.93720 0.11030 0.69209 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.50820 24.88470 -0.37650 -1.51298 元大美國政府7至10年期債券基金 42.48110 42.70000 -0.21890 -0.51265 元大高科技基金 20.85000 20.73000 0.12000 0.57887 元大得利貨幣市場基金 16.34480 16.34460 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04600 12.04590 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 元大富櫃50基金 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349 元大華夏中小基金 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 元大新中國基金-人民幣 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 元大新中國基金-美元 9.43800 9.49600 -0.05800 -0.61078 元大新中國基金-新台幣 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 元大新主流基金 26.64000 26.52000 0.12000 0.45249 元大新東協平衡基金-美元 9.41500 9.43800 -0.02300 -0.24370 元大新東協平衡基金-新台幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.15490 11.26030 -0.10540 -0.93603 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02180 10.10680 -0.08500 -0.84102 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.49720 11.61450 -0.11730 -1.00994 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38310 9.47880 -0.09570 -1.00962 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.63670 10.65660 -0.01990 -0.18674 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81280 9.83110 -0.01830 -0.18614 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.86110 10.90000 -0.03890 -0.35688 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.02890 10.06480 -0.03590 -0.35669 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.14770 10.17150 -0.02380 -0.23399 元大新興亞洲基金 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.74870 9.85990 -0.11120 -1.12780 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.03360 9.13670 -0.10310 -1.12842 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.07090 10.20310 -0.13220 -1.29568 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.34690 9.46970 -0.12280 -1.29677 元大萬泰貨幣市場基金 15.18070 15.18050 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.66000 38.49000 0.17000 0.44167 元大實質多重資產基金-人民幣 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 元大實質多重資產基金-美元 8.22000 8.18300 0.03700 0.45216 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 元大滬深300單日反向1倍基金 12.11000 11.91000 0.20000 1.67926 元大滬深300單日正向2倍基金 18.23000 18.76000 -0.53000 -2.82516 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.75000 20.80000 -0.05000 -0.24038 元大摩臺基金 39.53000 39.61000 -0.08000 -0.20197 元大標普500基金 28.12000 28.26000 -0.14000 -0.49540 元大標普500單日反向1倍基金 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017 元大標普500單日正向2倍基金 37.18000 37.52000 -0.34000 -0.90618 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.74000 20.93000 -0.19000 -0.90779 元大標智滬深300基金 18.26000 18.54000 -0.28000 -1.51025 元大歐洲50基金 25.74000 25.88000 -0.14000 -0.54096 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.13510 9.17160 -0.03650 -0.39797 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30710 10.30690 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.07000 16.08000 -0.01000 -0.06219 日盛上選基金 37.65000 37.69000 -0.04000 -0.10613 日盛小而美基金 19.61000 19.51000 0.10000 0.51256 日盛中國內需動力基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.39250 12.37790 0.01460 0.11795 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78010 9.81360 -0.03350 -0.34136 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.54470 12.51870 0.02600 0.20769 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89560 9.92110 -0.02550 -0.25703 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.31940 11.30800 0.01140 0.10081 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.91210 8.94410 -0.03200 -0.35778 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 日盛日盛基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 日盛全球抗暖化基金 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66730 10.66620 0.00110 0.01031 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.47130 9.47030 0.00100 0.01056 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.40070 10.40960 -0.00890 -0.08550 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.23460 9.24250 -0.00790 -0.08547 日盛全球智能車基金(美元) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53770 2.53590 0.00180 0.07098 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64740 1.65470 -0.00730 -0.44117 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38910 0.38850 0.00060 0.15444 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25310 0.25400 -0.00090 -0.35433 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79810 12.79070 0.00740 0.05785 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.20190 8.23900 -0.03710 -0.45030 日盛亞洲機會基金 7.18000 7.17000 0.01000 0.13947 日盛首選基金 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 19.78000 19.76000 0.02000 0.10121 日盛貨幣市場基金 14.85290 14.85270 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.26000 43.21000 0.05000 0.11571 日盛精選五虎基金 38.30000 38.11000 0.19000 0.49856 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56230 13.56210 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.53000 34.45000 0.08000 0.23222 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 台新MSCI中國基金 20.20000 20.25000 -0.05000 -0.24691 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.39000 20.51000 -0.12000 -0.58508 台新大眾貨幣市場基金 14.23910 14.23890 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.10000 50.01000 0.09000 0.17996 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58590 0.58680 -0.00090 -0.15337 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.13100 18.19000 -0.05900 -0.32435 台新中國精選中小基金-美元 0.34010 0.33850 0.00160 0.47267 台新中國精選中小基金-新台幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 台新主流基金 25.93000 25.90000 0.03000 0.11583 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.18000 24.14000 0.04000 0.16570 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78480 0.78200 0.00280 0.35806 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55200 0.55000 0.00200 0.36364 台新台灣中小基金 39.65000 39.83000 -0.18000 -0.45192 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.01630 10.96480 0.05150 0.46968 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.94250 9.87910 0.06340 0.64176 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.54330 11.46980 0.07350 0.64081 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06950 10.10270 -0.03320 -0.32863 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31100 11.34820 -0.03720 -0.32781 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 台新印度基金 13.88000 13.96000 -0.08000 -0.57307 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62690 8.64030 -0.01340 -0.15509 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28340 0.28340 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.73200 12.75170 -0.01970 -0.15449 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41330 0.41320 0.00010 0.02420 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.16000 39.21000 -0.05000 -0.12752 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.67000 42.15000 -0.48000 -1.13879 台新真吉利貨幣市場基金 11.13960 11.13950 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.60460 33.58480 0.01980 0.05896 台新智慧生活基金-美元 10.74140 10.73060 0.01080 0.10065 台新智慧生活基金-新台幣 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.05700 8.08720 -0.03020 -0.37343 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.27930 8.32450 -0.04520 -0.54298 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.19520 9.22960 -0.03440 -0.37271 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46020 9.51190 -0.05170 -0.54353 台新新興市場債券基金(A類型) 11.47120 11.55440 -0.08320 -0.72007 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36420 0.36620 -0.00200 -0.54615 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09720 8.15580 -0.05860 -0.71851 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27150 0.27300 -0.00150 -0.54945 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.47000 5.46000 0.01000 0.18315 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.66000 22.92000 -0.26000 -1.13438 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.63260 10.64030 -0.00770 -0.07237 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.14110 10.13820 0.00290 0.02860 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.21280 10.22120 -0.00840 -0.08218 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.68640 10.69410 -0.00770 -0.07200 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.18540 10.18240 0.00300 0.02946 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.25980 10.26820 -0.00840 -0.08181 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.09650 43.44130 -0.34480 -0.79371 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.60910 42.88390 -0.27480 -0.64080 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.03630 38.97080 0.06550 0.16807 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40800 11.40510 0.00290 0.02543 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.95060 9.93470 0.01590 0.16005 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31150 9.31680 -0.00530 -0.05689 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.00940 11.01560 -0.00620 -0.05628 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.68520 7.67890 0.00630 0.08204 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.15510 9.14750 0.00760 0.08308 永豐中小基金 56.04000 56.18000 -0.14000 -0.24920 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.82980 1.83170 -0.00190 -0.10373 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.57570 2.57840 -0.00270 -0.10472 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.15260 8.15010 0.00250 0.03067 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11960 11.11610 0.00350 0.03149 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.13000 5.15000 -0.02000 -0.38835 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.57000 22.61000 -0.04000 -0.17691 永豐主流品牌基金 18.94000 19.29000 -0.35000 -1.81441 永豐永豐基金 34.56000 34.53000 0.03000 0.08688 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.04990 9.05580 -0.00590 -0.06515 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.60560 9.61190 -0.00630 -0.06554 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.92620 8.94540 -0.01920 -0.21464 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.47710 9.49750 -0.02040 -0.21479 永豐亞洲民生消費基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 永豐南非幣2021保本基金 14.28040 14.27340 0.00700 0.04904 永豐貨幣市場基金 13.95400 13.95380 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16090 2.16590 -0.00500 -0.23085 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.68890 2.69510 -0.00620 -0.23005 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75450 7.76190 -0.00740 -0.09534 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95020 10.96080 -0.01060 -0.09671 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11650 7.14700 -0.03050 -0.42675 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.49700 11.54640 -0.04940 -0.42784 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.95000 18.96000 -0.01000 -0.05274 永豐臺灣加權ETF基金 55.78000 55.89000 -0.11000 -0.19682 永豐領航科技基金 40.55000 40.76000 -0.21000 -0.51521 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 永豐趨勢平衡基金 43.43000 43.36000 0.07000 0.16144 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.94350 11.94270 0.00080 0.00670 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.78280 9.77170 0.01110 0.11359 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.43590 10.42400 0.01190 0.11416 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86860 9.86350 0.00510 0.05171 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.35890 10.35350 0.00540 0.05216 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.84320 9.83040 0.01280 0.13021 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.62700 10.61320 0.01380 0.13003 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88160 9.87460 0.00700 0.07089 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.44570 10.43820 0.00750 0.07185 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.73000 19.77000 -0.04000 -0.20233 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.68000 19.70000 -0.02000 -0.10152 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04520 10.04850 -0.00330 -0.03284 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04520 10.04850 -0.00330 -0.03284 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96260 9.96970 -0.00710 -0.07122 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96260 9.96970 -0.00710 -0.07122 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.19810 10.19560 0.00250 0.02452 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19800 10.19550 0.00250 0.02452 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.03970 10.04500 -0.00530 -0.05276 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.03970 10.04500 -0.00530 -0.05276 兆豐國際生命科學基金 14.35000 14.48000 -0.13000 -0.89779 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.47570 10.51890 -0.04320 -0.41069 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.74450 10.77520 -0.03070 -0.28491 兆豐國際全球基金 30.87000 31.06000 -0.19000 -0.61172 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52950 10.52890 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.23040 10.22000 0.01040 0.10176 兆豐國際國民基金 23.43000 23.49000 -0.06000 -0.25543 兆豐國際第一基金 13.89000 13.83000 0.06000 0.43384 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.73460 10.74340 -0.00880 -0.08191 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.16610 8.17280 -0.00670 -0.08198 兆豐國際萬全基金 21.37000 21.30000 0.07000 0.32864 兆豐國際電子基金 27.37000 27.25000 0.12000 0.44037 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.73000 22.76000 -0.03000 -0.13181 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 36.98000 36.93000 0.05000 0.13539 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57010 12.56990 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.78350 9.79450 -0.01100 -0.11231 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.81120 9.81710 -0.00590 -0.06010 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83140 9.85380 -0.02240 -0.22732 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.82120 9.83110 -0.00990 -0.10070 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.93920 9.95110 -0.01190 -0.11958 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.78380 9.79470 -0.01090 -0.11128 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.81340 9.81920 -0.00580 -0.05907 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.83940 9.86190 -0.02250 -0.22815 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.82560 9.83550 -0.00990 -0.10066 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.94720 9.95920 -0.01200 -0.12049 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.90510 10.89990 0.00520 0.04771 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.63450 10.63280 0.00170 0.01599 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.88940 10.88760 0.00180 0.01653 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58320 10.57820 0.00500 0.04727 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.70020 10.69840 0.00180 0.01682 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68580 10.68410 0.00170 0.01591 合庫台灣基金 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 合庫全球高收益債券基金A類型 11.81680 11.81750 -0.00070 -0.00592 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.88460 12.87120 0.01340 0.10411 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.46330 11.45250 0.01080 0.09430 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.24130 12.22990 0.01140 0.09321 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14150 8.14200 -0.00050 -0.00614 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45790 9.44860 0.00930 0.09843 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17120 9.16220 0.00900 0.09823 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.83000 8.82210 0.00790 0.08955 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30520 9.29620 0.00900 0.09681 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 合庫貨幣市場基金 10.18330 10.18320 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.91470 9.94040 -0.02570 -0.25854 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32980 10.35800 -0.02820 -0.27225 合庫新興多重收益基金A類型 10.53150 10.57140 -0.03990 -0.37743 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.11970 12.15130 -0.03160 -0.26005 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.44410 15.48270 -0.03860 -0.24931 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63420 8.65660 -0.02240 -0.25876 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49890 9.52480 -0.02590 -0.27192 合庫新興多重收益基金B類型 7.84390 7.87360 -0.02970 -0.37721 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62370 8.64630 -0.02260 -0.26138 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52400 10.55170 -0.02770 -0.26252 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502 安本標準兩岸價值基金 美元 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.18680 10.17240 0.01440 0.14156 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16860 10.15990 0.00870 0.08563 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.87790 9.90080 -0.02290 -0.23129 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.13570 10.12700 0.00870 0.08591 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.23150 10.21700 0.01450 0.14192 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.21120 10.20240 0.00880 0.08625 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.91120 9.93410 -0.02290 -0.23052 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17000 10.16130 0.00870 0.08562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25170 11.24970 0.00200 0.01778 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85740 9.83240 0.02500 0.25426 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79280 9.78470 0.00810 0.08278 安聯中國東協基金 15.23000 15.27000 -0.04000 -0.26195 安聯中國策略基金-美元 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776 安聯中國策略基金-新臺幣 16.78000 16.81000 -0.03000 -0.17847 安聯中華新思路基金-人民幣 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 33.50000 33.60000 -0.10000 -0.29762 安聯台灣科技基金 55.61000 55.59000 0.02000 0.03598 安聯台灣貨幣市場基金 12.56070 12.56050 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 38.65000 38.56000 0.09000 0.23340 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.83770 10.86670 -0.02900 -0.26687 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.91080 15.96300 -0.05220 -0.32701 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86270 9.89510 -0.03240 -0.32743 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.94790 9.98000 -0.03210 -0.32164 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.05000 12.12000 -0.07000 -0.57756 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 安聯四季成長組合基金-美元 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.28980 13.32380 -0.03400 -0.25518 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87170 10.89860 -0.02690 -0.24682 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.91880 12.95570 -0.03690 -0.28482 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56030 9.58420 -0.02390 -0.24937 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49920 9.52280 -0.02360 -0.24783 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.01500 9.04070 -0.02570 -0.28427 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20800 10.23390 -0.02590 -0.25308 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20930 10.23840 -0.02910 -0.28422 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.55220 12.56800 -0.01580 -0.12572 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36570 11.37950 -0.01380 -0.12127 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96750 10.98330 -0.01580 -0.14385 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56490 8.57520 -0.01030 -0.12011 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43060 8.44080 -0.01020 -0.12084 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10880 8.12050 -0.01170 -0.14408 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.19920 10.21180 -0.01260 -0.12339 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.07780 10.09230 -0.01450 -0.14367 安聯全球人口趨勢基金 12.17000 12.28000 -0.11000 -0.89577 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.91000 32.77000 0.14000 0.42722 安聯全球油礦金趨勢基金 7.95000 7.79000 0.16000 2.05392 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.52310 12.55210 -0.02900 -0.23104 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55380 10.57830 -0.02450 -0.23161 安聯全球新興市場基金 16.90000 16.97000 -0.07000 -0.41249 安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 安聯全球綠能趨勢基金 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 安聯亞洲動態策略基金 22.48000 22.55000 -0.07000 -0.31042 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.13970 10.11410 0.02560 0.25311 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.17970 10.15570 0.02400 0.23632 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.10730 10.08190 0.02540 0.25194 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08100 10.05710 0.02390 0.23764 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.12100 10.09550 0.02550 0.25259 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08540 10.06160 0.02380 0.23654 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04650 10.02560 0.02090 0.20847 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11070 10.08970 0.02100 0.20813 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04650 10.02560 0.02090 0.20847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62720 10.62510 0.00210 0.01976 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15870 10.15670 0.00200 0.01969 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.62190 91.53520 0.08670 0.09472 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.42570 13.40130 0.02440 0.18207 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.79300 68.71980 0.07320 0.10652 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94680 9.92870 0.01810 0.18230 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78050 2.78420 -0.00370 -0.13289 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91350 10.92490 -0.01140 -0.10435 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33520 2.34160 -0.00640 -0.27332 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80870 8.81810 -0.00940 -0.10660 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.29670 10.33130 -0.03460 -0.33490 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27430 10.29110 -0.01680 -0.16325 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.75960 10.77740 -0.01780 -0.16516 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.22530 10.24380 -0.01850 -0.18060 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.24600 10.26630 -0.02030 -0.19773 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.19680 10.23100 -0.03420 -0.33428 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14080 10.15750 -0.01670 -0.16441 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.53410 10.55150 -0.01740 -0.16491 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12370 10.14200 -0.01830 -0.18044 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15170 10.17180 -0.02010 -0.19761 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01450 10.01110 0.00340 0.03396 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.19650 10.19350 0.00300 0.02943 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99390 9.99220 0.00170 0.01701 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.90860 9.90830 0.00030 0.00303 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.03070 10.02740 0.00330 0.03291 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.14670 10.14370 0.00300 0.02958 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99360 9.99190 0.00170 0.01701 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.90890 9.90860 0.00030 0.00303 宏利台灣動力基金A類型 32.01000 32.11000 -0.10000 -0.31143 宏利台灣動力基金I類型 32.01000 32.11000 -0.10000 -0.31143 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.07110 10.09870 -0.02760 -0.27330 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93850 9.98120 -0.04270 -0.42780 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56050 7.58130 -0.02080 -0.27436 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51630 7.54490 -0.02860 -0.37906 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.64000 11.71000 -0.07000 -0.59778 宏利全球債券組合基金 13.78960 13.82650 -0.03690 -0.26688 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00580 3.01320 -0.00740 -0.24559 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42060 12.45740 -0.03680 -0.29541 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.90350 8.93020 -0.02670 -0.29899 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.60920 2.62200 -0.01280 -0.48818 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.45020 11.49590 -0.04570 -0.39753 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33340 3.32400 0.00940 0.28279 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54470 0.54310 0.00160 0.29461 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.31000 15.28000 0.03000 0.19634 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52180 12.50970 0.01210 0.09672 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.06760 11.05540 0.01220 0.11035 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57010 10.56510 0.00500 0.04733 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78480 8.77450 0.01030 0.11739 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41410 8.40480 0.00930 0.11065 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25670 8.25210 0.00460 0.05574 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42080 8.41300 0.00780 0.09271 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98820 3.00060 -0.01240 -0.41325 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42810 0.43030 -0.00220 -0.51127 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.85840 12.92960 -0.07120 -0.55067 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97580 0.98080 -0.00500 -0.50979 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31590 7.35620 -0.04030 -0.54784 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04130 2.05100 -0.00970 -0.47294 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29400 0.29550 -0.00150 -0.50761 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.89390 8.94290 -0.04900 -0.54792 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32310 0.32470 -0.00160 -0.49276 宏利萬利貨幣市場基金 13.69790 13.69780 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 2.50000 0.01000 0.40000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.43000 27.38000 0.05000 0.18262 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.43000 27.38000 0.05000 0.18262 宏利澳幣保本基金 12.70370 12.70740 -0.00370 -0.02912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48290 10.46660 0.01630 0.15573 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.44490 9.42160 0.02330 0.24730 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93440 8.92760 0.00680 0.07617 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37900 11.37040 0.00860 0.07563 貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 貝萊德新台幣基金 12.97990 12.97970 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.93000 27.90000 0.03000 0.10753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46900 11.46880 0.00020 0.00174 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94170 9.95000 -0.00830 -0.08342 保德信大中華基金-人民幣 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 保德信大中華基金-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 保德信大中華基金-新台幣 30.71000 30.69000 0.02000 0.06517 保德信中小型股基金 52.71000 52.82000 -0.11000 -0.20825 保德信中國中小基金-人民幣 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 保德信中國中小基金-美元 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 保德信中國中小基金-新臺幣 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.06040 10.08470 -0.02430 -0.24096 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.13360 10.16280 -0.02920 -0.28732 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.18230 10.20700 -0.02470 -0.24199 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.32080 11.34820 -0.02740 -0.24145 保德信中國品牌基金-人民幣 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 保德信中國品牌基金-美元 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.42000 28.49000 -0.07000 -0.24570 保德信全球消費商機基金 19.53000 19.84000 -0.31000 -1.56250 保德信全球基礎建設基金 13.83000 14.04000 -0.21000 -1.49573 保德信全球資源基金 7.27000 7.11000 0.16000 2.25035 保德信全球醫療生化基金-美元 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.20000 32.23000 -0.03000 -0.09308 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.22760 10.31040 -0.08280 -0.80307 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.70540 10.79200 -0.08660 -0.80245 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.25650 10.35720 -0.10070 -0.97227 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.73320 10.83860 -0.10540 -0.97245 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71420 9.74010 -0.02590 -0.26591 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.91670 10.94640 -0.02970 -0.27132 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27160 9.31270 -0.04110 -0.44133 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.40260 10.44860 -0.04600 -0.44025 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.17530 8.21660 -0.04130 -0.50264 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31200 11.36910 -0.05710 -0.50224 保德信亞太基金 20.20000 20.27000 -0.07000 -0.34534 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74470 8.76000 -0.01530 -0.17466 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.17050 12.19170 -0.02120 -0.17389 保德信店頭市場基金 38.12000 38.11000 0.01000 0.02624 保德信拉丁美洲基金 7.08000 7.13000 -0.05000 -0.70126 保德信金平衡基金 31.34000 31.39000 -0.05000 -0.15929 保德信金滿意基金 44.33000 44.50000 -0.17000 -0.38202 保德信科技島基金 29.10000 29.15000 -0.05000 -0.17153 保德信高成長基金 100.42000 100.42000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.85620 15.85600 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.73080 10.74810 -0.01730 -0.16096 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.96680 11.00330 -0.03650 -0.33172 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.09020 11.10470 -0.01450 -0.13058 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61250 10.64460 -0.03210 -0.30156 保德信新世紀基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22840 8.24950 -0.02110 -0.25577 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.44940 10.47250 -0.02310 -0.22058 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.76940 11.79970 -0.03030 -0.25679 保德信新興趨勢組合基金 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 保德信瑞騰基金 15.66230 15.66220 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.45080 9.46890 -0.01810 -0.19115 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00130 10.02080 -0.01950 -0.19460 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.37640 9.40320 -0.02680 -0.28501 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.68090 9.71140 -0.03050 -0.31406 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.64710 9.67460 -0.02750 -0.28425 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08580 10.11180 -0.02600 -0.25713 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.51410 9.53650 -0.02240 -0.23489 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.87940 9.90260 -0.02320 -0.23428 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.14850 10.18450 -0.03600 -0.35348 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79920 9.82990 -0.03070 -0.31231 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18560 10.21790 -0.03230 -0.31611 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.73440 9.76240 -0.02800 -0.28681 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.05190 10.08080 -0.02890 -0.28668 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78280 9.80220 -0.01940 -0.19791 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.31800 10.34290 -0.02490 -0.24074 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.66210 9.68130 -0.01920 -0.19832 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.04810 10.06810 -0.02000 -0.19865 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94610 9.94500 0.00110 0.01106 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.95000 9.94860 0.00140 0.01407 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.23830 10.22530 0.01300 0.12714 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92790 9.92270 0.00520 0.05241 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92820 9.92310 0.00510 0.05140 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.13610 10.12800 0.00810 0.07998 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18890 10.19310 -0.00420 -0.04120 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90280 9.90260 0.00020 0.00202 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96610 9.98260 -0.01650 -0.16529 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.33790 10.35520 -0.01730 -0.16707 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12120 10.12170 -0.00050 -0.00494 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.76870 10.77020 -0.00150 -0.01393 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.97720 9.98810 -0.01090 -0.10913 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.27650 10.28780 -0.01130 -0.10984 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40220 10.40650 -0.00430 -0.04132 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43630 10.43390 0.00240 0.02300 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.44900 10.46440 -0.01540 -0.14717 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 9.98510 10.00210 -0.01700 -0.16996 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 9.98750 10.00410 -0.01660 -0.16593 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.91670 9.91370 0.00300 0.03026 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.91980 9.91710 0.00270 0.02723 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 9.99930 10.00690 -0.00760 -0.07595 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.00060 10.00820 -0.00760 -0.07594 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.82760 9.83080 -0.00320 -0.03255 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.82810 9.83130 -0.00320 -0.03255 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11520 10.14600 -0.03080 -0.30357 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.11350 10.14430 -0.03080 -0.30362 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.21500 10.23500 -0.02000 -0.19541 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.40050 10.42010 -0.01960 -0.18810 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92300 9.94960 -0.02660 -0.26735 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.01800 10.04490 -0.02690 -0.26780 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96530 1.96570 -0.00040 -0.02035 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83810 2.83870 -0.00060 -0.02114 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28920 0.28880 0.00040 0.13850 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45630 0.45570 0.00060 0.13167 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.20340 8.20040 0.00300 0.03658 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07410 12.07270 0.00140 0.01160 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71380 9.72340 -0.00960 -0.09873 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.45230 12.46420 -0.01190 -0.09547 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63010 8.62830 0.00180 0.02086 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10740 11.10510 0.00230 0.02071 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.52980 10.55480 -0.02500 -0.23686 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.32790 10.36400 -0.03610 -0.34832 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.87000 19.93000 -0.06000 -0.30105 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4610.60000 4622.79000 -12.19000 -0.26369 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14070 10.13690 0.00380 0.03749 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.03630 11.03000 0.00630 0.05712 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02520 10.02930 -0.00410 -0.04088 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.32960 9.34980 -0.02020 -0.21605 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92040 9.94180 -0.02140 -0.21525 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.32140 9.34910 -0.02770 -0.29629 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.68860 9.71890 -0.03030 -0.31176 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.28620 10.31960 -0.03340 -0.32366 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.86270 5.87730 -0.01460 -0.24841 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.87140 10.89860 -0.02720 -0.24957 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.72370 10.71170 0.01200 0.11203 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.76470 11.73730 0.02740 0.23344 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.97610 10.94970 0.02640 0.24110 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.18950 9.17930 0.01020 0.11112 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.53050 9.50830 0.02220 0.23348 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.41760 9.39490 0.02270 0.24162 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.55520 10.54340 0.01180 0.11192 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.05300 11.02730 0.02570 0.23306 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.04270 11.01620 0.02650 0.24055 柏瑞巨人基金 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70930 13.70910 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.43000 16.51000 -0.08000 -0.48455 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.38560 14.40870 -0.02310 -0.16032 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80420 12.81140 -0.00720 -0.05620 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.36140 13.36790 -0.00650 -0.04862 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.51810 8.53180 -0.01370 -0.16058 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76590 6.77670 -0.01080 -0.15937 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69310 8.69780 -0.00470 -0.05404 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52680 8.52770 -0.00090 -0.01055 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.77120 10.77650 -0.00530 -0.04918 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41950 8.42260 -0.00310 -0.03681 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.99440 13.00150 -0.00710 -0.05461 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.46070 12.48070 -0.02000 -0.16025 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.41920 13.42060 -0.00140 -0.01043 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.16330 12.16920 -0.00590 -0.04848 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96080 8.97520 -0.01440 -0.16044 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71730 9.72260 -0.00530 -0.05451 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74330 9.74430 -0.00100 -0.01026 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.57560 9.58030 -0.00470 -0.04906 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43730 9.44080 -0.00350 -0.03707 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.74800 10.77050 -0.02250 -0.20890 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.76380 10.77920 -0.01540 -0.14287 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.53930 10.55040 -0.01110 -0.10521 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.64110 10.65070 -0.00960 -0.09013 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.81490 9.83550 -0.02060 -0.20945 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57460 9.58820 -0.01360 -0.14184 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.69060 10.69530 -0.00470 -0.04394 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60520 9.61530 -0.01010 -0.10504 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70620 9.71490 -0.00870 -0.08955 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.72790 10.75040 -0.02250 -0.20929 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.76420 10.77960 -0.01540 -0.14286 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.53980 10.55090 -0.01110 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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.04000 12.15000 -0.11000 -0.90535 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.82000 33.25000 0.57000 1.71429 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35850 0.35840 0.00010 0.02790 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33530 0.33520 0.00010 0.02983 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33620 0.33610 0.00010 0.02975 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.12520 11.14010 -0.01490 -0.13375 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.41520 10.42920 -0.01400 -0.13424 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.44730 10.46130 -0.01400 -0.13383 國泰台灣貨幣市場基金 12.47000 12.46990 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42370 0.42540 -0.00170 -0.39962 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37310 0.37450 -0.00140 -0.37383 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45270 0.45440 -0.00170 -0.37412 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55800 0.56000 -0.00200 -0.35714 國泰全球高股息基金-人民幣 2.61800 2.63470 -0.01670 -0.63385 國泰全球高股息基金-美元 0.37100 0.37310 -0.00210 -0.56285 國泰全球高股息基金-新台幣 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54320 0.54590 -0.00270 -0.49460 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49190 0.49740 -0.00550 -1.10575 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.35000 14.53000 -0.18000 -1.23882 國泰全球資源基金-美元 0.16270 0.16290 -0.00020 -0.12277 國泰全球資源基金-新台幣 5.12000 5.14000 -0.02000 -0.38911 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61080 0.61150 -0.00070 -0.11447 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.94000 18.99000 -0.05000 -0.26330 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.34000 18.39000 -0.05000 -0.27189 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88980 0.89040 -0.00060 -0.06739 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.36000 21.41000 -0.05000 -0.23354 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.90000 22.88000 0.02000 0.08741 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.57030 2.59120 -0.02090 -0.80658 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36530 0.36790 -0.00260 -0.70671 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31110 0.31340 -0.00230 -0.73389 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.28040 11.37760 -0.09720 -0.85431 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.60950 9.69240 -0.08290 -0.85531 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53120 0.53480 -0.00360 -0.67315 國泰亞洲成長基金-美元 0.38850 0.39310 -0.00460 -1.17019 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.66000 11.82000 -0.16000 -1.35364 國泰科技生化基金 36.59000 36.37000 0.22000 0.60489 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.78000 29.97000 -0.19000 -0.63397 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 國泰美國費城半導體基金 15.57000 15.77000 -0.20000 -1.26823 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.86550 46.35630 -0.49080 -1.05876 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.40530 16.29430 0.11100 0.68122 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 24.97860 25.41720 -0.43860 -1.72560 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.42130 45.72280 -0.30150 -0.65941 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.44950 46.96250 -0.51300 -1.09236 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.32090 43.38030 -0.05940 -0.13693 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32080 0.32200 -0.00120 -0.37267 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.96310 10.00710 -0.04400 -0.43969 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.02560 10.06950 -0.04390 -0.43597 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32130 0.32250 -0.00120 -0.37209 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.97750 10.02220 -0.04470 -0.44601 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.05630 10.10080 -0.04450 -0.44056 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32170 0.32300 -0.00130 -0.40248 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.99070 10.03860 -0.04790 -0.47716 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.07880 10.12660 -0.04780 -0.47202 國泰紐幣2021保本基金 12.92790 12.91440 0.01350 0.10453 國泰紐幣八年期保本基金 13.30690 13.29210 0.01480 0.11134 國泰紐幣保本基金 12.79310 12.79140 0.00170 0.01329 國泰國泰基金-新台幣A 24.31000 24.26000 0.05000 0.20610 國泰富時中國A50基金 21.68000 22.01000 -0.33000 -1.49932 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.60430 47.98550 -0.38120 -0.79441 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34900 0.34990 -0.00090 -0.25722 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51850 0.51950 -0.00100 -0.19249 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.41030 41.46590 -0.05560 -0.13409 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.15000 21.55000 -0.40000 -1.85615 國泰新興市場基金-美元 0.39160 0.39170 -0.00010 -0.02553 國泰新興市場基金-新台幣 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.45020 2.45490 -0.00470 -0.19145 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49430 1.49720 -0.00290 -0.19369 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35790 0.35820 -0.00030 -0.08375 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22040 0.22060 -0.00020 -0.09066 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79780 10.81770 -0.01990 -0.18396 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46090 6.47290 -0.01200 -0.18539 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 16.11000 16.26000 -0.15000 -0.92251 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.20350 45.62870 -0.42520 -0.93187 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.56020 45.91660 -0.35640 -0.77619 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.78560 43.03450 -0.24890 -0.57837 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.94000 38.95000 -0.01000 -0.02567 國泰標普北美科技ETF基金 23.58000 23.84000 -0.26000 -1.09060 國泰歐洲精選基金-美元 0.34180 0.34900 -0.00720 -2.06304 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.08000 10.31000 -0.23000 -2.23084 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.82770 38.82390 0.00380 0.00979 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.18000 22.28000 -0.10000 -0.44883 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.80000 19.78000 0.02000 0.10111 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.52000 18.59000 -0.07000 -0.37655 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41680 0.41780 -0.00100 -0.23935 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.53010 12.57040 -0.04030 -0.32059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.58520 10.57610 0.00910 0.08604 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48460 10.48000 0.00460 0.04389 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.58950 10.60360 -0.01410 -0.13297 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.25690 10.24810 0.00880 0.08587 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19020 10.18640 0.00380 0.03730 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23950 10.25230 -0.01280 -0.12485 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96010 9.95720 0.00290 0.02912 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85380 9.85520 -0.00140 -0.01421 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.93720 9.94170 -0.00450 -0.04526 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.74600 9.76720 -0.02120 -0.21705 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96000 9.95710 0.00290 0.02912 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84890 9.85030 -0.00140 -0.01421 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.93710 9.94160 -0.00450 -0.04526 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.74610 9.76720 -0.02110 -0.21603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47400 11.47100 0.00300 0.02615 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86040 9.85300 0.00740 0.07510 第一金大中華基金 27.23000 27.28000 -0.05000 -0.18328 第一金小型精選基金 34.40000 34.38000 0.02000 0.05817 第一金中國世紀基金-人民幣 14.50000 14.43000 0.07000 0.48510 第一金中國世紀基金-美元 8.81940 8.76320 0.05620 0.64132 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84330 9.84090 0.00240 0.02439 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21960 8.22560 -0.00600 -0.07294 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.47330 11.47050 0.00280 0.02441 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76210 9.76920 -0.00710 -0.07268 第一金中概平衡基金 29.36000 29.28000 0.08000 0.27322 第一金台灣貨幣市場基金 15.33880 15.33860 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.83400 178.83200 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.48220 15.56850 -0.08630 -0.55432 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.48090 15.56720 -0.08630 -0.55437 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.94000 15.05000 -0.11000 -0.73090 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.95000 15.06000 -0.11000 -0.73041 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.43240 10.48330 -0.05090 -0.48553 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.43060 10.48180 -0.05120 -0.48847 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04270 10.01020 0.03250 0.32467 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04270 10.01030 0.03240 0.32367 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.78400 13.78300 0.00100 0.00726 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.80240 13.80140 0.00100 0.00725 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83630 9.87010 -0.03380 -0.34245 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82990 9.86370 -0.03380 -0.34267 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43320 9.47450 -0.04130 -0.43591 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45740 9.49870 -0.04130 -0.43480 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.78440 10.82030 -0.03590 -0.33178 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.38120 10.42670 -0.04550 -0.43638 第一金全球大趨勢基金 25.19000 25.33000 -0.14000 -0.55270 第一金全球不動產證券化基金A 9.18060 9.19190 -0.01130 -0.12293 第一金全球不動產證券化基金B 6.33780 6.34550 -0.00770 -0.12135 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.09190 10.11350 -0.02160 -0.21358 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.09210 10.11440 -0.02230 -0.22048 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.06100 11.08550 -0.02450 -0.22101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.06280 11.08730 -0.02450 -0.22097 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56810 8.60350 -0.03540 -0.41146 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.57630 10.62010 -0.04380 -0.41243 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.27630 9.25270 0.02360 0.25506 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.27480 9.25120 0.02360 0.25510 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.69400 7.67270 0.02130 0.27761 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.68900 7.66770 0.02130 0.27779 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43840 8.42240 0.01600 0.18997 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43900 8.42290 0.01610 0.19115 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.74510 11.71490 0.03020 0.25779 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.74550 11.71550 0.03000 0.25607 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.30400 10.27550 0.02850 0.27736 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.30480 10.27640 0.02840 0.27636 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06780 15.03920 0.02860 0.19017 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.06750 15.03870 0.02880 0.19151 第一金亞洲科技基金 18.73000 18.76000 -0.03000 -0.15991 第一金亞洲新興市場基金 12.82000 12.85000 -0.03000 -0.23346 第一金店頭市場基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.15270 10.17250 -0.01980 -0.19464 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.15270 10.17250 -0.01980 -0.19464 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.12040 10.15750 -0.03710 -0.36525 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.12030 10.15750 -0.03720 -0.36623 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.15270 10.17250 -0.01980 -0.19464 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.16550 10.18470 -0.01920 -0.18852 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.15270 10.17250 -0.01980 -0.19464 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.12040 10.15750 -0.03710 -0.36525 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.13310 10.16970 -0.03660 -0.35989 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.12040 10.15750 -0.03710 -0.36525 第一金創新趨勢基金 22.98000 23.00000 -0.02000 -0.08696 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.69930 44.02430 -0.32500 -0.73823 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.58260 43.83870 -0.25610 -0.58419 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.31610 44.75300 -0.43690 -0.97625 第一金電子基金 36.64000 36.53000 0.11000 0.30112 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.40000 19.43000 -0.03000 -0.15440 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.45000 20.68000 -0.23000 -1.11219 統一大中華中小基金(人民幣) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 統一大中華中小基金(美元) 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639 統一大中華中小基金(新台幣) 12.37000 12.31000 0.06000 0.48741 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 統一大東協高股息基金(美元) 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627 統一大滿貫基金-A類型 37.45000 37.55000 -0.10000 -0.26631 統一大滿貫基金-I類型 37.45000 37.55000 -0.10000 -0.26631 統一大龍印基金 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635 統一大龍騰中國基金(美元) 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818 統一中小基金 25.79000 25.79000 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95200 9.97340 -0.02140 -0.21457 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.01890 9.01070 0.00820 0.09100 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.74640 8.75100 -0.00460 -0.05257 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.59060 12.61760 -0.02700 -0.21399 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.36760 11.35720 0.01040 0.09157 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98020 10.98590 -0.00570 -0.05188 統一台灣動力基金 20.33000 20.32000 0.01000 0.04921 統一全天候基金-A類型 118.99000 119.12000 -0.13000 -0.10913 統一全天候基金-I類型 119.76000 119.89000 -0.13000 -0.10843 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.48390 8.50950 -0.02560 -0.30084 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.98180 7.98140 0.00040 0.00501 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.00170 8.01500 -0.01330 -0.16594 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.21530 9.24320 -0.02790 -0.30184 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.67780 8.67740 0.00040 0.00461 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.69190 8.70640 -0.01450 -0.16654 統一全球債券組合基金 12.39260 12.42520 -0.03260 -0.26237 統一全球新科技基金(人民幣) 16.43000 16.49000 -0.06000 -0.36386 統一全球新科技基金(美元) 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(新台幣) 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774 統一亞太基金 25.99000 25.94000 0.05000 0.19275 統一亞洲大金磚基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 63.03000 62.99000 0.04000 0.06350 統一強棒貨幣市場基金 16.75150 16.75120 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065 統一強漢基金(美元) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 統一強漢基金(新台幣) 28.71000 28.69000 0.02000 0.06971 統一統信基金 32.10000 32.15000 -0.05000 -0.15552 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.61120 37.85690 -0.24570 -0.64902 統一黑馬基金 63.43000 63.43000 0.00000 0.00000 統一新亞洲科技能源基金 17.09000 17.01000 0.08000 0.47031 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.11520 8.13430 -0.01910 -0.23481 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.88730 10.91290 -0.02560 -0.23458 統一經建基金 50.29000 50.33000 -0.04000 -0.07948 統一龍馬基金 72.78000 72.99000 -0.21000 -0.28771 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.95000 21.97000 -0.02000 -0.09103 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.55000 50.68000 -0.13000 -0.25651 野村中國機會基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40210 10.40620 -0.00410 -0.03940 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35760 10.36180 -0.00420 -0.04053 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.35500 10.37900 -0.02400 -0.23124 野村巴西基金 6.69000 6.79000 -0.10000 -1.47275 野村台灣高股息基金 26.09000 25.95000 0.14000 0.53950 野村台灣運籌基金 39.33000 39.22000 0.11000 0.28047 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.92210 9.91880 0.00330 0.03327 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.79890 9.79180 0.00710 0.07251 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83420 9.83550 -0.00130 -0.01322 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.54790 10.54440 0.00350 0.03319 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.30960 10.30210 0.00750 0.07280 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05090 10.05220 -0.00130 -0.01293 野村平衡基金 20.95000 20.91000 0.04000 0.19130 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93050 9.93480 -0.00430 -0.04328 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.17110 10.16780 0.00330 0.03246 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95130 9.95570 -0.00440 -0.04420 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93070 9.93500 -0.00430 -0.04328 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.17130 10.16790 0.00340 0.03344 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95200 9.95640 -0.00440 -0.04419 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91260 9.92550 -0.01290 -0.12997 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.99090 9.99760 -0.00670 -0.06702 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.01760 10.02430 -0.00670 -0.06684 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.93150 9.94900 -0.01750 -0.17590 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013 野村全球生技醫療基金 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.21830 10.24370 -0.02540 -0.24796 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.18210 10.20770 -0.02560 -0.25079 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10250 10.13820 -0.03570 -0.35213 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.45890 10.48590 -0.02700 -0.25749 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.38670 10.41320 -0.02650 -0.25448 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31200 10.34860 -0.03660 -0.35367 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.21530 10.25140 -0.03610 -0.35215 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.90000 10.92780 -0.02780 -0.25440 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.77740 10.80470 -0.02730 -0.25267 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.70190 10.73980 -0.03790 -0.35289 野村全球品牌基金 28.48000 28.94000 -0.46000 -1.58950 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.37000 19.45000 -0.08000 -0.41131 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.19000 12.23000 -0.04000 -0.32706 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.01920 11.02560 -0.00640 -0.05805 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03150 11.03640 -0.00490 -0.04440 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78600 10.79970 -0.01370 -0.12686 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.52500 8.53170 -0.00670 -0.07853 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.35310 8.36410 -0.01100 -0.13151 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.91680 7.93600 -0.01920 -0.24194 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03440 11.04290 -0.00850 -0.07697 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52910 10.54300 -0.01390 -0.13184 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08120 10.10560 -0.02440 -0.24145 野村成長基金 33.72000 33.59000 0.13000 0.38702 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.31900 8.31330 0.00570 0.06856 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.33830 8.33420 0.00410 0.04919 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.53490 8.54260 -0.00770 -0.09014 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.69550 9.68910 0.00640 0.06605 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.56340 9.55880 0.00460 0.04812 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.76930 9.77820 -0.00890 -0.09102 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.04540 10.05910 -0.01370 -0.13620 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.97820 9.99600 -0.01780 -0.17807 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.85320 9.88450 -0.03130 -0.31666 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49160 9.50590 -0.01430 -0.15043 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.50480 9.52190 -0.01710 -0.17959 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59080 9.62150 -0.03070 -0.31908 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.98650 10.01830 -0.03180 -0.31742 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.67260 10.68440 -0.01180 -0.11044 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.57090 10.58990 -0.01900 -0.17942 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.66570 10.69980 -0.03410 -0.31870 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83110 9.81360 0.01750 0.17832 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.83720 9.81600 0.02120 0.21597 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73520 9.72600 0.00920 0.09459 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28790 8.28030 0.00760 0.09178 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91870 8.90320 0.01550 0.17409 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78860 8.76970 0.01890 0.21551 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.90320 9.89410 0.00910 0.09197 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.56170 13.54920 0.01250 0.09226 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77300 12.75080 0.02220 0.17411 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33700 10.31480 0.02220 0.21522 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48410 10.49660 -0.01250 -0.11909 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44420 10.45660 -0.01240 -0.11859 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47260 10.49250 -0.01990 -0.18966 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.78090 10.79370 -0.01280 -0.11859 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71910 10.73190 -0.01280 -0.11927 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66570 10.68600 -0.02030 -0.18997 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.76250 10.77310 -0.01060 -0.09839 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.69000 10.70010 -0.01010 -0.09439 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.80500 10.83300 -0.02800 -0.25847 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32750 10.31500 0.01250 0.12118 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88640 9.86050 0.02590 0.26266 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51270 9.49240 0.02030 0.21386 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97640 8.96620 0.01020 0.11376 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.55100 11.53790 0.01310 0.11354 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.44310 10.46760 -0.02450 -0.23406 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.61620 11.63030 -0.01410 -0.12124 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.03160 11.04830 -0.01670 -0.15115 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77450 10.80020 -0.02570 -0.23796 野村泰國基金 43.34000 43.45000 -0.11000 -0.25316 野村高科技基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.58760 10.63830 -0.05070 -0.47658 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.20140 10.23430 -0.03290 -0.32147 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82730 10.84980 -0.02250 -0.20738 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.57930 9.61300 -0.03370 -0.35057 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.53580 9.58210 -0.04630 -0.48319 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80880 9.84100 -0.03220 -0.32720 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.26420 12.30400 -0.03980 -0.32347 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.42240 14.44600 -0.02360 -0.16337 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11720 11.15630 -0.03910 -0.35047 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.07430 11.12810 -0.05380 -0.48346 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.56790 11.60580 -0.03790 -0.32656 野村貨幣市場基金 16.35450 16.35430 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37190 10.37930 -0.00740 -0.07130 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00730 9.98980 0.01750 0.17518 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.10440 10.10410 0.00030 0.00297 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29930 10.30000 -0.00070 -0.00680 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24950 10.25340 -0.00390 -0.03804 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23460 10.24630 -0.01170 -0.11419 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.71140 10.71040 0.00100 0.00934 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62230 10.62630 -0.00400 -0.03764 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66070 10.65830 0.00240 0.02252 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.03910 10.09220 -0.05310 -0.52615 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.01680 10.09260 -0.07580 -0.75105 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.89910 9.98530 -0.08620 -0.86327 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.73370 10.79080 -0.05710 -0.52915 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.65890 10.73940 -0.08050 -0.74958 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.53930 10.63110 -0.09180 -0.86350 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.58170 10.60900 -0.02730 -0.25733 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90290 7.92340 -0.02050 -0.25873 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.30080 12.33270 -0.03190 -0.25866 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.33000 9.17000 0.16000 1.74482 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41310 10.41260 0.00050 0.00480 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.67520 10.66800 0.00720 0.06749 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35590 10.35630 -0.00040 -0.00386 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41000 10.42810 -0.01810 -0.17357 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39300 10.39350 -0.00050 -0.00481 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41360 10.41300 0.00060 0.00576 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67620 10.66880 0.00740 0.06936 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35570 10.35610 -0.00040 -0.00386 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41210 10.43010 -0.01800 -0.17258 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39220 10.39260 -0.00040 -0.00385 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42330 10.42100 0.00230 0.02207 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.69200 10.68280 0.00920 0.08612 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36410 10.36270 0.00140 0.01351 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41730 10.43360 -0.01630 -0.15623 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40530 10.40390 0.00140 0.01346 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42330 10.42100 0.00230 0.02207 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.69360 10.68440 0.00920 0.08611 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37180 10.37010 0.00170 0.01639 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43160 10.44800 -0.01640 -0.15697 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40660 10.40520 0.00140 0.01345 野村精選貨幣市場基金 12.12200 12.12190 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 野村積極成長基金 14.30000 14.25000 0.05000 0.35088 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.13000 39.98000 0.15000 0.37519 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.76940 10.75480 0.01460 0.13575 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58170 8.55960 0.02210 0.25819 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89260 7.87570 0.01690 0.21458 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71060 7.70060 0.01000 0.12986 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42250 12.39020 0.03230 0.26069 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.09030 11.06650 0.02380 0.21506 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87680 10.86270 0.01410 0.12980 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.70000 11.81000 -0.11000 -0.93141 野村環球基金-人民幣計價 17.85000 17.98000 -0.13000 -0.72303 野村環球基金-美元計價 13.78000 13.88000 -0.10000 -0.72046 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.40000 19.58000 -0.18000 -0.91931 野村鴻利基金 25.15000 25.10000 0.05000 0.19920 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91260 16.91250 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.26000 21.21000 0.05000 0.23574 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.29000 -0.19000 -1.84645 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.43000 15.46000 -0.03000 -0.19405 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.71290 10.75330 -0.04040 -0.37570 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.02550 14.07870 -0.05320 -0.37788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.95940 10.95640 0.00300 0.02738 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.60790 10.59690 0.01100 0.10380 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.82230 10.82460 -0.00230 -0.02125 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.43780 10.43210 0.00570 0.05464 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32950 10.32640 0.00310 0.03002 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.15470 10.14540 0.00930 0.09167 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97720 9.98560 -0.00840 -0.08412 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.39500 10.39180 0.00320 0.03079 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.58520 10.57790 0.00730 0.06901 凱基台商天下基金 14.63000 14.66000 -0.03000 -0.20464 凱基台灣精五門基金 23.07000 23.06000 0.01000 0.04337 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.51480 45.77770 -0.26290 -0.57430 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.80970 48.41880 -0.60910 -1.25798 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.39610 41.51900 -0.12290 -0.29601 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.49270 10.49210 0.00060 0.00572 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.60880 45.92270 -0.31390 -0.68354 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.70080 47.02390 -0.32310 -0.68710 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.51740 46.98770 -0.47030 -1.00090 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.91030 11.86020 0.05010 0.42242 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60610 11.60590 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.65000 30.62000 0.03000 0.09798 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.41000 22.60000 -0.19000 -0.84071 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.57560 21.72740 -0.15180 -0.69866 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.43000 17.40000 0.03000 0.17241 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.55230 16.49600 0.05630 0.34129 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.53000 7.55000 -0.02000 -0.26490 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.69020 41.96350 -0.27330 -0.65128 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.18280 42.49750 -0.31470 -0.74051 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.99100 42.36120 -0.37020 -0.87391 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.82000 11.92000 -0.10000 -0.83893 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.20790 11.28830 -0.08040 -0.71224 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.29020 12.42740 -0.13720 -1.10401 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.67000 12.83000 -0.16000 -1.24708 凱基護城河基金-台幣計價A 12.99000 13.09000 -0.10000 -0.76394 凱基護城河基金-美元計價B 12.65230 12.72460 -0.07230 -0.56819 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.62080 10.66500 -0.04420 -0.41444 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.10240 10.13530 -0.03290 -0.32461 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.18260 10.23320 -0.05060 -0.49447 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.62060 10.66480 -0.04420 -0.41445 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.10240 10.13530 -0.03290 -0.32461 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.18260 10.23320 -0.05060 -0.49447 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.19000 12.08000 0.11000 0.91060 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.00000 36.57000 -0.57000 -1.55865 富邦NASDAQ-100基金 32.92000 33.23000 -0.31000 -0.93289 富邦上証180基金 31.44000 32.00000 -0.56000 -1.75000 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20990 0.20960 0.00030 0.14313 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.51000 6.51000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.01000 5.91000 0.10000 1.69205 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.60000 48.96000 -1.36000 -2.77778 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.86120 12.85910 0.00210 0.01633 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.79080 11.78700 0.00380 0.03224 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.19440 11.20240 -0.00800 -0.07141 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.87090 10.86920 0.00170 0.01564 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.88130 9.87820 0.00310 0.03138 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.39210 9.39890 -0.00680 -0.07235 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.84880 19.84000 0.00880 0.04435 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.69790 11.69440 0.00350 0.02993 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46690 10.47210 -0.00520 -0.04966 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.88380 13.86320 0.02060 0.14859 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00980 2.00610 0.00370 0.18444 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38460 9.37070 0.01390 0.14833 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40760 1.40500 0.00260 0.18505 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.55480 12.57670 -0.02190 -0.17413 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81520 1.81790 -0.00270 -0.14852 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.44210 10.46030 -0.01820 -0.17399 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53110 1.53340 -0.00230 -0.14999 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.03030 11.03550 -0.00520 -0.04712 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.96220 10.96930 -0.00710 -0.06473 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.71000 14.84000 -0.13000 -0.87601 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.72000 19.28000 0.44000 2.28216 富邦日本東証基金 20.88000 20.57000 0.31000 1.50705 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.16000 48.16000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.96000 47.21000 -0.25000 -0.52955 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.12000 54.23000 -0.11000 -0.20284 富邦台灣心基金 23.35000 23.28000 0.07000 0.30069 富邦台灣釆吉50基金 47.70000 47.84000 -0.14000 -0.29264 富邦台灣科技指數基金 58.66000 58.66000 0.00000 0.00000 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.00410 48.26670 -0.26260 -0.54406 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.87520 41.92850 -0.05330 -0.12712 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31330 0.31250 0.00080 0.25600 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.67740 2.68710 -0.00970 -0.36098 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36020 0.36140 -0.00120 -0.33204 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.10060 11.15050 -0.04990 -0.44751 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.27970 2.28800 -0.00830 -0.36276 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33850 0.33950 -0.00100 -0.29455 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.38480 9.42690 -0.04210 -0.44659 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.39000 22.44000 -0.05000 -0.22282 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.66000 14.69000 -0.03000 -0.20422 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.18000 26.14000 0.04000 0.15302 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72160 15.72140 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.07000 18.46000 -0.39000 -2.11268 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.25850 41.35780 -0.09930 -0.24010 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.40120 44.69580 -0.29460 -0.65912 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.37840 40.60140 -0.22300 -0.54924 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.81330 39.98350 -0.17020 -0.42568 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.00950 39.98940 0.02010 0.05026 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.79170 46.07660 -0.28490 -0.61832 富邦長紅基金 64.91000 64.72000 0.19000 0.29357 富邦科技基金 26.29000 26.23000 0.06000 0.22875 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.11610 41.19250 -0.07640 -0.18547 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.05880 46.48080 -0.42200 -0.90790 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.14240 40.34980 -0.20740 -0.51401 富邦恒生國企ETF基金 20.45000 20.61000 -0.16000 -0.77632 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.64000 13.47000 0.17000 1.26206 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.23000 26.68000 -0.45000 -1.68666 富邦高成長基金 25.05000 24.97000 0.08000 0.32038 富邦基金A類型 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 富邦基金I類型 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 富邦深証100基金 10.58000 10.76000 -0.18000 -1.67286 富邦富時歐洲ETF基金 20.64000 20.67000 -0.03000 -0.14514 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42330 0.42310 0.00020 0.04727 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.45950 12.44800 0.01150 0.09238 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.20820 9.19980 0.00840 0.09131 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29670 0.29660 0.00010 0.03372 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.38390 8.37620 0.00770 0.09193 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.11810 10.18180 -0.06370 -0.62563 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.74100 10.82700 -0.08600 -0.79431 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.29050 9.34890 -0.05840 -0.62467 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.85380 9.93280 -0.07900 -0.79534 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.64000 18.73000 -0.09000 -0.48051 富邦精準基金 46.75000 46.61000 0.14000 0.30036 富邦精銳中小基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.26000 19.25000 0.01000 0.05195 富邦臺灣公司治理100基金 22.04000 22.07000 -0.03000 -0.13593 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.88000 6.88000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.95000 16.98000 -0.03000 -0.17668 富邦標普美國特別股ETF基金 19.76000 19.89000 -0.13000 -0.65359 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.13740 11.16750 -0.03010 -0.26953 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.49600 10.50560 -0.00960 -0.09138 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.67050 10.70390 -0.03340 -0.31204 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.51860 10.54700 -0.02840 -0.26927 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.86660 9.87570 -0.00910 -0.09215 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.01970 10.05110 -0.03140 -0.31240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.09000 32.18000 -0.09000 -0.27968 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.97130 9.96850 0.00280 0.02809 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.94060 9.94020 0.00040 0.00402 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.71990 9.72350 -0.00360 -0.03702 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38730 10.38430 0.00300 0.02889 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.36360 10.36310 0.00050 0.00482 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13540 10.13930 -0.00390 -0.03846 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.34550 8.32720 0.01830 0.21976 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04970 9.03220 0.01750 0.19375 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.56530 8.55270 0.01260 0.14732 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24340 10.22080 0.02260 0.22112 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32530 10.30530 0.02000 0.19407 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80720 9.79260 0.01460 0.14909 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.96780 9.95270 0.01510 0.15172 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62380 8.62220 0.00160 0.01856 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.93520 9.93600 -0.00080 -0.00805 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15620 9.16110 -0.00490 -0.05349 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.57390 11.57180 0.00210 0.01815 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39290 11.39380 -0.00090 -0.00790 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63030 10.63620 -0.00590 -0.05547 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36860 9.37310 -0.00450 -0.04801 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.42000 15.51000 -0.09000 -0.58027 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81380 8.81200 0.00180 0.02043 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72470 9.72560 -0.00090 -0.00925 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17370 9.17800 -0.00430 -0.04685 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76470 10.76240 0.00230 0.02137 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80180 10.80250 -0.00070 -0.00648 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25600 10.26070 -0.00470 -0.04581 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33250 9.33660 -0.00410 -0.04391 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22030 10.21390 0.00640 0.06266 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45840 9.45230 0.00610 0.06453 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95020 8.95430 -0.00410 -0.04579 富蘭克林華美中華基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.61000 23.56000 0.05000 0.21222 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.55000 22.54000 0.01000 0.04437 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.06870 8.10440 -0.03570 -0.44050 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.23130 9.25910 -0.02780 -0.30025 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.26940 10.30030 -0.03090 -0.29999 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.73650 9.77960 -0.04310 -0.44071 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.75690 11.75450 0.00240 0.02042 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73250 8.73070 0.00180 0.02062 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82740 8.82560 0.00180 0.02040 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91690 9.91490 0.00200 0.02017 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.65340 14.65200 0.00140 0.00956 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.46460 10.46340 0.00120 0.01147 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33690 10.33570 0.00120 0.01161 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.73780 10.73830 -0.00050 -0.00466 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67000 7.67040 -0.00040 -0.00521 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98580 8.98620 -0.00040 -0.00445 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97990 9.98040 -0.00050 -0.00501 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.31190 11.32820 -0.01630 -0.14389 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54570 7.55660 -0.01090 -0.14424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85720 8.87000 -0.01280 -0.14431 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.00160 10.01600 -0.01440 -0.14377 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.00340 11.00720 -0.00380 -0.03452 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68890 7.69150 -0.00260 -0.03380 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13170 8.15580 -0.02410 -0.29550 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24620 9.26340 -0.01720 -0.18568 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.38230 10.40150 -0.01920 -0.18459 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.01750 13.05620 -0.03870 -0.29641 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.26000 8.30000 -0.04000 -0.48193 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.17370 13.24460 -0.07090 -0.53531 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美第一富基金 41.45000 41.41000 0.04000 0.09660 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36230 10.36220 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.49000 14.61000 -0.12000 -0.82136 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.31000 15.44000 -0.13000 -0.84197 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.42400 9.43040 -0.00640 -0.06787 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.42400 9.43040 -0.00640 -0.06787 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.37570 9.37900 -0.00330 -0.03518 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.37570 9.37900 -0.00330 -0.03518 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.51320 9.52120 -0.00800 -0.08402 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36420 9.37210 -0.00790 -0.08429 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36410 9.37200 -0.00790 -0.08429 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.56600 9.58860 -0.02260 -0.23570 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.41620 9.43850 -0.02230 -0.23627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.41620 9.43850 -0.02230 -0.23627 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.56200 6.47530 0.08670 1.33893 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.67540 10.68970 -0.01430 -0.13377 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48570 9.51260 -0.02690 -0.28278 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.59560 11.62850 -0.03290 -0.28293 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.66940 6.69780 -0.02840 -0.42402 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84750 8.87490 -0.02740 -0.30874 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.90470 10.95110 -0.04640 -0.42370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.16000 69.04000 0.12000 0.17381 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 70.29000 70.74000 -0.45000 -0.63613 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.21900 62.35660 -0.13760 -0.22067 復華1至5年期高收益債券基金 20.85000 20.86000 -0.01000 -0.04794 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.52560 67.98230 -0.45670 -0.67179 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.68050 67.04470 -0.36420 -0.54322 復華人民幣貨幣市場基金 11.91880 11.91810 0.00070 0.00587 復華人生目標基金 41.60230 41.46470 0.13760 0.33185 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 復華大中華中小策略基金 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 復華中小精選基金 69.49000 69.10000 0.39000 0.56440 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.47550 51.42380 0.05170 0.10054 復華中國特選信用債券ETF基金 61.84140 61.87050 -0.02910 -0.04703 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.29000 12.23000 0.06000 0.49060 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 復華六年到期新興市場債券基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 復華台灣智能基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 30.99000 31.07000 -0.08000 -0.25748 復華全球大趨勢基金-美元 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.45000 20.51000 -0.06000 -0.29254 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 復華全球平衡基金-新臺幣 19.61000 19.68000 -0.07000 -0.35569 復華全球物聯網科技基金-美元 14.46000 14.48000 -0.02000 -0.13812 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 復華全球原物料基金 8.41000 8.26000 0.15000 1.81598 復華全球消費基金-新臺幣 13.14000 13.23000 -0.09000 -0.68027 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.18100 12.19530 -0.01430 -0.11726 復華全球債券基金 14.99430 15.05300 -0.05870 -0.38996 復華全球債券組合基金 15.36000 15.39000 -0.03000 -0.19493 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.33000 15.36000 -0.03000 -0.19531 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 復華全球戰略配置強基金-美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 復華有利貨幣市場基金 13.50620 13.50600 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 復華亞太成長基金 12.71000 12.75000 -0.04000 -0.31373 復華亞太神龍科技基金-美元 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.22000 14.35000 -0.13000 -0.90592 復華南非幣長期收益基金B 7.98000 8.05000 -0.07000 -0.86957 復華南非幣短期收益基金A 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.70870 71.35510 -0.64640 -0.90589 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.00000 21.93000 0.07000 0.31920 復華美國新星基金-美元 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246 復華美國新星基金-新臺幣 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681 復華恒生基金 20.72000 20.89000 -0.17000 -0.81379 復華恒生單日反向一倍基金 8.51000 8.42000 0.09000 1.06888 復華恒生單日正向二倍基金 28.49000 29.12000 -0.63000 -2.16346 復華神盾基金 28.42960 28.38840 0.04120 0.14513 復華高成長基金 71.57000 71.38000 0.19000 0.26618 復華高益策略組合基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 復華貨幣市場基金 14.47050 14.47030 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.52000 17.52000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 49.34000 49.44000 -0.10000 -0.20227 復華復華基金 22.42000 22.36000 0.06000 0.26834 復華華人世紀基金 17.94000 17.84000 0.10000 0.56054 復華傳家二號基金 34.44000 34.48060 -0.04060 -0.11775 復華傳家基金 24.04570 24.04210 0.00360 0.01497 復華奧林匹克全球組合基金 15.88000 15.92000 -0.04000 -0.25126 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.44000 14.50000 -0.06000 -0.41379 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 復華新興人民幣短期收益基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 復華新興人民幣債券基金A 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 復華新興市場10年期以上債券基金 22.59000 22.90000 -0.31000 -1.35371 復華新興市場企業債券ETF基金 70.01000 70.57000 -0.56000 -0.79354 復華新興市場高收益債券基金A 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.27000 -0.01000 -0.18975 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 復華新興市場短期收益基金 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 復華滬深300 A股基金 23.67000 24.04000 -0.37000 -1.53910 復華數位經濟基金 49.86000 49.73000 0.13000 0.26141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98630 9.97410 0.01220 0.12232 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.72230 9.71370 0.00860 0.08853 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.52760 10.51470 0.01290 0.12269 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.11080 10.10190 0.00890 0.08810 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.12310 10.12500 -0.00190 -0.01877 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.10880 10.12120 -0.01240 -0.12252 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.18220 10.18930 -0.00710 -0.06968 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.77400 10.79990 -0.02590 -0.23982 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06900 10.06760 0.00140 0.01391 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.67640 10.69320 -0.01680 -0.15711 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.42720 10.42580 0.00140 0.01343 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.04550 11.06290 -0.01740 -0.15728 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.64930 10.62440 0.02490 0.23437 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.59130 10.59520 -0.00390 -0.03681 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.65770 10.67980 -0.02210 -0.20693 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.65470 10.61680 0.03790 0.35698 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.88230 11.86050 0.02180 0.18380 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.56650 10.55760 0.00890 0.08430 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.83700 10.79840 0.03860 0.35746 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.17980 12.15650 0.02330 0.19167 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.71010 10.70110 0.00900 0.08410 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.82730 10.83670 -0.00940 -0.08674 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.14180 10.12310 0.01870 0.18473 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.12450 10.13490 -0.01040 -0.10262 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.00020 10.02760 -0.02740 -0.27325 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45370 10.44130 0.01240 0.11876 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.75710 10.76230 -0.00520 -0.04832 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.44880 10.46500 -0.01620 -0.15480 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45240 10.44000 0.01240 0.11877 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.75700 10.76220 -0.00520 -0.04832 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.44570 10.46190 -0.01620 -0.15485 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.33860 10.31940 0.01920 0.18606 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.31850 10.33130 -0.01280 -0.12390 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.33680 10.31760 0.01920 0.18609 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.31960 10.33240 -0.01280 -0.12388 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.94450 10.93270 0.01180 0.10793 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.92520 10.94680 -0.02160 -0.19732 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.98370 11.02420 -0.04050 -0.36737 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.12690 10.11510 0.01180 0.11666 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.10900 10.12550 -0.01650 -0.16295 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.98590 10.01940 -0.03350 -0.33435 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23750 9.23470 0.00280 0.03032 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08160 8.07920 0.00240 0.02971 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.09760 8.10910 -0.01150 -0.14182 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.14940 12.14570 0.00370 0.03046 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.65880 10.65570 0.00310 0.02909 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80340 10.81880 -0.01540 -0.14234 景順主流基金 19.47000 19.35000 0.12000 0.62016 景順台灣科技基金 34.10000 33.94000 0.16000 0.47142 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 景順全球科技基金 24.08000 24.33000 -0.25000 -1.02754 景順全球康健基金 19.58000 19.71000 -0.13000 -0.65956 景順貨幣市場基金 16.00430 16.00410 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.82000 33.79000 0.03000 0.08878 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.06000 14.18000 -0.12000 -0.84626 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.80000 11.86000 -0.06000 -0.50590 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.93000 12.02000 -0.09000 -0.74875 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65240 8.64670 0.00570 0.06592 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.75190 7.74320 0.00870 0.11236 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.57590 11.56840 0.00750 0.06483 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35770 10.34610 0.01160 0.11212 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 華南永昌中國A股基金(美元) 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.68500 9.68160 0.00340 0.03512 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.93370 9.94710 -0.01340 -0.13471 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.29400 10.29040 0.00360 0.03498 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.56210 10.57650 -0.01440 -0.13615 華南永昌永昌基金 20.24000 20.25000 -0.01000 -0.04938 華南永昌全球亨利組合基金 14.93690 14.97460 -0.03770 -0.25176 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 華南永昌全球精品基金 17.01000 17.31000 -0.30000 -1.73310 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.56000 13.65000 -0.09000 -0.65934 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.52000 13.63000 -0.11000 -0.80704 華南永昌物聯網精選基金 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29480 16.29460 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.29430 25.30870 -0.01440 -0.05690 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00000 11.99980 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.80970 10.79640 0.01330 0.12319 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.51870 10.51360 0.00510 0.04851 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01740 10.00510 0.01230 0.12294 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68990 9.68520 0.00470 0.04853 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.65040 10.63550 0.01490 0.14010 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.29550 10.28880 0.00670 0.06512 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99560 9.98160 0.01400 0.14026 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.60350 9.59730 0.00620 0.06460 華頓中小型基金 22.08000 22.04000 0.04000 0.18149 華頓中國多重機會平衡基金 12.24800 12.23900 0.00900 0.07354 華頓台灣基金 24.07000 24.10000 -0.03000 -0.12448 華頓平安貨幣市場基金 11.58090 11.58080 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.29000 17.50000 -0.21000 -1.20000 華頓全球高收益債券基金A 13.87480 13.88940 -0.01460 -0.10512 華頓全球高收益債券基金B 8.00010 8.00850 -0.00840 -0.10489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.95320 2.95390 -0.00070 -0.02370 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.95840 12.98370 -0.02530 -0.19486 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41800 0.41810 -0.00010 -0.02392 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.35350 12.35980 -0.00630 -0.05097 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.31030 12.31650 -0.00620 -0.05034 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.97500 10.97520 -0.00020 -0.00182 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77630 10.80040 -0.02410 -0.22314 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.73820 10.76220 -0.02400 -0.22300 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.43420 9.45530 -0.02110 -0.22316 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94020 10.94590 -0.00570 -0.05207 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.90240 10.90800 -0.00560 -0.05134 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.60250 9.60280 -0.00030 -0.00312 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68870 2.68590 0.00280 0.10425 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12140 2.11700 0.00440 0.20784 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.06620 12.05690 0.00930 0.07713 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.27540 9.26820 0.00720 0.07768 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37990 0.37950 0.00040 0.10540 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29640 0.29560 0.00080 0.27064 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.68000 3.66000 0.02000 0.54645 匯豐中國動力基金(台幣) 16.13000 16.10000 0.03000 0.18634 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.51000 25.59000 -0.08000 -0.31262 匯豐全球趨勢組合基金 12.82000 12.89000 -0.07000 -0.54306 匯豐全球關鍵資源基金 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429 匯豐安富基金 26.54000 26.58000 -0.04000 -0.15049 匯豐成功基金 43.41000 43.70000 -0.29000 -0.66362 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.77980 2.77670 0.00310 0.11164 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42310 2.42040 0.00270 0.11155 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98440 11.98120 0.00320 0.02671 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99620 7.99220 0.00400 0.05005 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39420 0.39380 0.00040 0.10157 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33620 0.33580 0.00040 0.11912 匯豐金磚動力基金 15.00000 14.98000 0.02000 0.13351 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01960 15.01950 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.23000 5.22000 0.01000 0.19157 匯豐新鑽動力基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45770 5.48600 -0.02830 -0.51586 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.35400 9.38300 -0.02900 -0.30907 匯豐龍鳳基金-A類型 55.11000 55.27000 -0.16000 -0.28949 匯豐龍鳳基金-I類型 55.11000 55.27000 -0.16000 -0.28949 匯豐龍騰電子基金 39.83000 39.75000 0.08000 0.20126 匯豐雙高收益債券組合基金 12.80720 12.85600 -0.04880 -0.37959 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.28000 19.26000 0.02000 0.10384 新光中國成長基金(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 新光中國成長基金(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 新光中國成長基金(新臺幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.58660 11.59740 -0.01080 -0.09312 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.32540 10.31070 0.01470 0.14257 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.67400 10.66720 0.00680 0.06375 新光台灣富貴基金 25.62000 25.60000 0.02000 0.07813 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.90000 22.01000 -0.11000 -0.49977 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.74290 39.69020 0.05270 0.13278 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.87130 45.19940 -0.32810 -0.72589 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 新光全球生技醫療基金(美元) 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681 新光全球債券基金(A累積)美元 11.03360 11.07110 -0.03750 -0.33872 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.80690 10.85130 -0.04440 -0.40917 新光全球債券基金(B配息)美元 10.37080 10.40520 -0.03440 -0.33060 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.14310 10.18470 -0.04160 -0.40846 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.19000 9.27000 -0.08000 -0.86300 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.52080 15.52050 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 新光多重資產基金(A累積)美元 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189 新光亞洲精選基金-美金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695 新光亞洲精選基金-新台幣 21.64000 21.64000 0.00000 0.00000 新光店頭基金 23.82000 23.76000 0.06000 0.25253 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.07950 41.36880 -0.28930 -0.69932 新光特選內需收益ETF基金 21.16000 21.22000 -0.06000 -0.28275 新光創新科技基金 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.22430 10.21930 0.00500 0.04893 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.53760 10.54250 -0.00490 -0.04648 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.07770 10.08120 -0.00350 -0.03472 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27580 9.27080 0.00500 0.05393 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53520 9.53960 -0.00440 -0.04612 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08950 9.09390 -0.00440 -0.04838 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.53260 40.58190 -0.04930 -0.12148 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.51900 45.90360 -0.38460 -0.83784 新光澳幣十年期保本基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 新光澳幣保本基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.92380 10.92000 0.00380 0.03480 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49520 9.49190 0.00330 0.03477 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45210 9.45680 -0.00470 -0.04970 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.62910 10.63430 -0.00520 -0.04890 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71910 10.71550 0.00360 0.03360 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51560 9.51240 0.00320 0.03364 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45760 9.45490 0.00270 0.02856 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64080 10.63760 0.00320 0.03008 瑞銀全球創新趨勢基金 7.36000 7.38000 -0.02000 -0.27100 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.91090 10.88300 0.02790 0.25636 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58370 9.55920 0.02450 0.25630 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63760 10.61090 0.02670 0.25163 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52370 9.49960 0.02410 0.25369 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58340 9.55980 0.02360 0.24687 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.70740 10.68130 0.02610 0.24435 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95490 14.93250 0.02240 0.15001 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.59540 8.58260 0.01280 0.14914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.30720 40.29190 0.01530 0.03797 群益10年期以上金融債ETF基金 43.37650 43.76360 -0.38710 -0.88453 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.10110 44.43310 -0.33200 -0.74719 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.33170 44.75120 -0.41950 -0.93741 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.60810 46.00530 -0.39720 -0.86338 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.90760 44.22220 -0.31460 -0.71141 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.29750 47.64980 -0.35230 -0.73935 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.49540 50.45050 -0.95510 -1.89314 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.13940 47.53800 -0.39860 -0.83849 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.72670 10.84230 -0.11560 -1.06619 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.98390 46.50450 -0.52060 -1.11946 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.92180 39.95180 -0.03000 -0.07509 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52630 11.52310 0.00320 0.02777 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01710 10.00880 0.00830 0.08293 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.29720 14.26700 0.03020 0.21168 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.41270 10.36730 0.04540 0.43792 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 群益大印度基金N-新臺幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 群益大印度基金-人民幣 12.97620 12.96700 0.00920 0.07095 群益大印度基金-美元 11.89120 11.85600 0.03520 0.29690 群益大印度基金-新臺幣 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.51520 12.54130 -0.02610 -0.20811 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.76050 11.75840 0.00210 0.01786 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.08090 11.10400 -0.02310 -0.20803 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.49920 9.49750 0.00170 0.01790 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.04460 10.06560 -0.02100 -0.20863 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.64660 8.64510 0.00150 0.01735 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.25240 9.27170 -0.01930 -0.20816 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.23180 8.23030 0.00150 0.01823 群益中小型股基金 47.35000 47.25000 0.10000 0.21164 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.85610 10.85700 -0.00090 -0.00829 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.82110 9.79970 0.02140 0.21837 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.25940 9.25510 0.00430 0.04646 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.15750 9.15820 -0.00070 -0.00764 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.28310 8.26510 0.01800 0.21778 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.81030 7.80670 0.00360 0.04611 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.65620 10.64100 0.01520 0.14284 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.72180 11.70500 0.01680 0.14353 群益中國高收益債券基金-美元 11.28700 11.26940 0.01760 0.15618 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40310 10.40290 0.00020 0.00192 群益中國新機會基金N-人民幣 9.68150 9.61610 0.06540 0.68011 群益中國新機會基金N-美元 8.66280 8.58480 0.07800 0.90858 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840 群益中國新機會基金-人民幣 8.58580 8.52780 0.05800 0.68013 群益中國新機會基金-美元 9.26210 9.17870 0.08340 0.90863 群益中國新機會基金-新臺幣 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027 群益平衡王基金 20.68290 20.66370 0.01920 0.09292 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97010 9.98390 -0.01380 -0.13822 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.94120 9.97200 -0.03080 -0.30886 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97010 9.98390 -0.01380 -0.13822 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.94120 9.97200 -0.03080 -0.30886 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97020 9.98400 -0.01380 -0.13822 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.94120 9.97190 -0.03070 -0.30787 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.92650 9.95640 -0.02990 -0.30031 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.98450 10.00970 -0.02520 -0.25176 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.95550 9.99770 -0.04220 -0.42210 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.98450 10.00970 -0.02520 -0.25176 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.95550 9.99770 -0.04220 -0.42210 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.98450 10.00970 -0.02520 -0.25176 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.95560 9.99770 -0.04210 -0.42110 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.96130 10.00240 -0.04110 -0.41090 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.98390 10.00210 -0.01820 -0.18196 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.95500 9.99020 -0.03520 -0.35235 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.98390 10.00210 -0.01820 -0.18196 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.95500 9.99010 -0.03510 -0.35135 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.98390 10.00200 -0.01810 -0.18096 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.95500 9.99020 -0.03520 -0.35235 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.95230 9.98650 -0.03420 -0.34246 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.41000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.36500 12.38060 -0.01560 -0.12600 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.50000 11.48850 0.01150 0.10010 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.50420 10.51750 -0.01330 -0.12646 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.76830 9.75850 0.00980 0.10043 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.33830 10.35140 -0.01310 -0.12655 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.43580 10.50590 -0.07010 -0.66724 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.21270 10.28020 -0.06750 -0.65660 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14430 9.20570 -0.06140 -0.66698 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14850 9.20900 -0.06050 -0.65697 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.49650 10.56700 -0.07050 -0.66717 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.53340 10.60300 -0.06960 -0.65642 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.61000 10.70000 -0.09000 -0.84112 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.30580 9.36830 -0.06250 -0.66714 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78870 9.85330 -0.06460 -0.65562 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.36340 11.41230 -0.04890 -0.42849 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77310 7.80650 -0.03340 -0.42785 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85290 10.85620 -0.00330 -0.03040 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.65950 10.66080 -0.00130 -0.01219 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.73050 10.75020 -0.01970 -0.18325 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94120 9.94420 -0.00300 -0.03017 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88760 9.88880 -0.00120 -0.01213 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95400 9.97220 -0.01820 -0.18251 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85300 10.85630 -0.00330 -0.03040 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.65940 10.66070 -0.00130 -0.01219 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.73040 10.75010 -0.01970 -0.18325 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94130 9.94430 -0.00300 -0.03017 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88740 9.88870 -0.00130 -0.01315 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95400 9.97220 -0.01820 -0.18251 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.53860 9.59570 -0.05710 -0.59506 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.15000 11.24000 -0.09000 -0.80071 群益全球關鍵生技基金-美元 15.60710 15.70050 -0.09340 -0.59489 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.47000 15.59000 -0.12000 -0.76972 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922 群益印度中小基金N-人民幣 10.42220 10.39770 0.02450 0.23563 群益印度中小基金N-美元 8.52530 8.48610 0.03920 0.46193 群益印度中小基金N-新臺幣 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 群益印度中小基金-人民幣 14.10930 14.07620 0.03310 0.23515 群益印度中小基金-美元 12.19350 12.13740 0.05610 0.46221 群益印度中小基金-新臺幣 14.17000 14.13000 0.04000 0.28309 群益多利策略組合基金 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445 群益多重收益組合基金 14.17000 14.23000 -0.06000 -0.42164 群益多重資產組合基金 15.46000 15.55000 -0.09000 -0.57878 群益安家基金 26.46990 26.50110 -0.03120 -0.11773 群益安穩貨幣市場基金 16.17240 16.17210 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.41000 21.26000 0.15000 0.70555 群益亞太中小基金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 群益亞太新趨勢平衡基金 16.65000 16.64000 0.01000 0.06010 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.70430 10.74940 -0.04510 -0.41956 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.86940 7.90250 -0.03310 -0.41885 群益店頭市場基金 100.05000 100.16000 -0.11000 -0.10982 群益東方盛世基金 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 群益東協成長基金-人民幣 13.44990 13.48790 -0.03800 -0.28173 群益東協成長基金-美元 11.50370 11.51010 -0.00640 -0.05560 群益東協成長基金-新臺幣 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.07070 12.11630 -0.04560 -0.37635 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.18880 11.22280 -0.03400 -0.30295 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.56930 10.61650 -0.04720 -0.44459 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.79280 9.82980 -0.03700 -0.37641 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.08030 9.10790 -0.02760 -0.30303 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.57560 8.61400 -0.03840 -0.44579 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.92900 10.97790 -0.04890 -0.44544 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.58320 9.61940 -0.03620 -0.37632 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.24160 9.26960 -0.02800 -0.30206 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.58020 9.62310 -0.04290 -0.44580 群益長安基金 31.40000 31.29000 0.11000 0.35155 群益美國新創亮點基金N-美元 10.48930 10.54470 -0.05540 -0.52538 群益美國新創亮點基金-美元 15.86790 15.95170 -0.08380 -0.52534 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.40000 15.51000 -0.11000 -0.70922 群益真善美基金 15.96750 15.95500 0.01250 0.07835 群益馬拉松基金 125.01000 124.96000 0.05000 0.04001 群益深証中小板基金 12.29000 12.55000 -0.26000 -2.07171 群益創新科技基金 34.91000 34.78000 0.13000 0.37378 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.70010 10.62540 0.07470 0.70303 群益華夏盛世基金N-美元 9.59640 9.50770 0.08870 0.93293 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 群益華夏盛世基金-人民幣 11.65250 11.57110 0.08140 0.70348 群益華夏盛世基金-美元 10.58100 10.48330 0.09770 0.93196 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.54000 17.40000 0.14000 0.80460 群益奧斯卡基金 31.30000 31.15000 0.15000 0.48154 群益新興金鑽基金-美元 11.50070 11.47120 0.02950 0.25717 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 群益葛萊美基金 24.64000 24.73000 -0.09000 -0.36393 群益道瓊美國地產ETF基金 22.62000 22.73000 -0.11000 -0.48394 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.89000 14.92000 -0.03000 -0.20107 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.48960 11.55530 -0.06570 -0.56857 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.03750 11.07560 -0.03810 -0.34400 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.10730 11.16460 -0.05730 -0.51323 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.02910 11.09230 -0.06320 -0.56976 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.59490 10.63150 -0.03660 -0.34426 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.66180 10.71690 -0.05510 -0.51414 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.48940 11.55520 -0.06580 -0.56944 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.03790 11.07600 -0.03810 -0.34399 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.80610 9.85680 -0.05070 -0.51437 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.02920 11.09230 -0.06310 -0.56886 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.59440 10.63100 -0.03660 -0.34428 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.88720 9.93830 -0.05110 -0.51417 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.09320 13.14290 -0.04970 -0.37815 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.80610 11.85240 -0.04630 -0.39064 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.66650 11.71160 -0.04510 -0.38509 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65710 8.69000 -0.03290 -0.37860 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.93020 8.96520 -0.03500 -0.39040 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.39310 8.42560 -0.03250 -0.38573 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.27700 10.31730 -0.04030 -0.39061 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.87930 9.91810 -0.03880 -0.39120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.29180 10.24960 0.04220 0.41172 德信大發基金 31.74000 31.75000 -0.01000 -0.03150 德信中國精選成長基金 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590 德信台灣主流中小基金 20.91000 20.90000 0.01000 0.04785 德信萬保貨幣市場基金 11.99480 11.99460 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.60000 34.57000 0.03000 0.08678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.06650 11.07770 -0.01120 -0.10110 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93120 10.94320 -0.01200 -0.10966 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72520 11.72500 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.69000 17.76000 -0.07000 -0.39414 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.01000 17.69000 0.32000 1.80893 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.90260 10.89240 0.01020 0.09364 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.63690 16.56180 0.07510 0.45345 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23160 8.23090 0.00070 0.00850 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17720 11.15690 0.02030 0.18195 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26810 12.25490 0.01320 0.10771 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10260 14.10140 0.00120 0.00851 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.86000 17.02000 -0.16000 -0.94007 摩根中小基金 23.03000 23.13000 -0.10000 -0.43234 摩根中國A股基金 15.81000 15.82000 -0.01000 -0.06321 摩根中國A股基金(美元) 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 摩根中國亮點基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.42990 11.46470 -0.03480 -0.30354 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.92810 12.96760 -0.03950 -0.30461 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.72660 9.74490 -0.01830 -0.18779 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.40830 13.44910 -0.04080 -0.30337 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.79580 15.84410 -0.04830 -0.30485 摩根台灣金磚基金-累積型 20.13000 20.20000 -0.07000 -0.34653 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.13000 20.20000 -0.07000 -0.34653 摩根台灣增長基金 51.49000 51.58000 -0.09000 -0.17449 摩根平衡基金 28.15000 28.24000 -0.09000 -0.31870 摩根全球α基金 18.50000 18.55000 -0.05000 -0.26954 摩根全球平衡基金 16.21670 16.31750 -0.10080 -0.61774 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.49510 9.50650 -0.01140 -0.11992 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70510 10.71730 -0.01220 -0.11383 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07250 10.08150 -0.00900 -0.08927 摩根多元入息成長基金-累積型 11.76830 11.78220 -0.01390 -0.11797 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.54220 10.55170 -0.00950 -0.09003 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.55670 10.55750 -0.00080 -0.00758 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.05850 14.05950 -0.00100 -0.00711 摩根亞洲基金 59.42000 59.56000 -0.14000 -0.23506 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40750 8.39350 0.01400 0.16680 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97660 9.95890 0.01770 0.17773 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81290 8.79490 0.01800 0.20466 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90840 12.88780 0.02060 0.15984 摩根東方內需機會基金 18.79000 18.84000 -0.05000 -0.26539 摩根東方科技基金 32.92000 33.03000 -0.11000 -0.33303 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 22.83000 22.86000 -0.03000 -0.13123 摩根第一貨幣市場基金 15.14170 15.14160 0.00010 0.00066 摩根新金磚五國基金 12.64000 12.60000 0.04000 0.31746 摩根新絲路基金 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 摩根新興35基金 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.12530 7.15410 -0.02880 -0.40257 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51860 9.55650 -0.03790 -0.39659 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30660 9.34190 -0.03530 -0.37787 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.13180 11.17680 -0.04500 -0.40262 摩根新興科技基金 55.68000 55.78000 -0.10000 -0.17928 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.79930 8.79450 0.00480 0.05458 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.53290 9.51880 0.01410 0.14813 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.98900 8.97140 0.01760 0.19618 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.55710 10.55130 0.00580 0.05497 摩根龍揚基金 34.10000 34.15000 -0.05000 -0.14641 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607 摩根環球股票收益基金-累積型 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30500 9.33680 -0.03180 -0.34059 摩根總收益組合基金-累積型 11.55030 11.58980 -0.03950 -0.34082 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.90000 20.83000 0.07000 0.33605 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62190 12.62180 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.87120 10.89350 -0.02230 -0.20471 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.61430 10.61350 0.00080 0.00754 聯邦中國龍基金 27.72000 27.66000 0.06000 0.21692 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.62080 12.59410 0.02670 0.21200 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.81270 11.79870 0.01400 0.11866 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68730 10.68540 0.00190 0.01778 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33150 10.30980 0.02170 0.21048 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.72290 9.71140 0.01150 0.11842 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78980 8.78810 0.00170 0.01934 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.95280 9.92380 0.02900 0.29223 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.15940 10.14720 0.01220 0.12023 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.42370 9.39630 0.02740 0.29160 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61530 9.60380 0.01150 0.11974 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74350 11.75780 -0.01430 -0.12162 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.58290 11.60570 -0.02280 -0.19646 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.75170 10.78930 -0.03760 -0.34849 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.81170 10.82490 -0.01320 -0.12194 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.64920 10.67010 -0.02090 -0.19587 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.88400 9.91850 -0.03450 -0.34783 聯邦金鑽平衡基金 24.82090 24.75960 0.06130 0.24758 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.66970 9.66400 0.00570 0.05898 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03790 10.04910 -0.01120 -0.11145 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.61550 9.60990 0.00560 0.05827 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.96880 9.98000 -0.01120 -0.11222 聯邦貨幣市場基金 13.23360 13.23340 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.87000 13.84000 0.03000 0.21676 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.72130 16.75170 -0.03040 -0.18147 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.95920 12.97150 -0.01230 -0.09482 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.63390 12.63760 -0.00370 -0.02928 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.00390 12.00740 -0.00350 -0.02915 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45170 12.46990 -0.01820 -0.14595 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.63450 11.66920 -0.03470 -0.29736 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56440 10.57950 -0.01510 -0.14273 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.71300 8.73890 -0.02590 -0.29638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.88000 37.82000 0.06000 0.15865 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.38000 19.42000 -0.04000 -0.20597 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.99000 18.99000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.49000 16.48000 0.01000 0.06068 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.40000 15.37000 0.03000 0.19519 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.52000 14.45000 0.07000 0.48443 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.37000 0.07000 0.48713 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.12000 15.04000 0.08000 0.53191 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.05000 21.13000 -0.08000 -0.37861 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.09000 19.17000 -0.08000 -0.41732 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.11000 13.19000 -0.08000 -0.60652 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.81000 14.87000 -0.06000 -0.40350 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.80000 15.86000 -0.06000 -0.37831 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.74000 14.80000 -0.06000 -0.40541 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.88000 14.93000 -0.05000 -0.33490 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.72000 12.77000 -0.05000 -0.39154 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.18000 13.24000 -0.06000 -0.45317 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.70000 19.71000 -0.01000 -0.05074 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.40000 18.41000 -0.01000 -0.05432 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 聯博貨幣市場基金 15.04580 15.04560 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.07740 11.12750 -0.05010 -0.45024 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.83380 13.88160 -0.04780 -0.34434 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.43360 7.46720 -0.03360 -0.44997 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.25000 -0.02000 -0.14035 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.32740 10.34960 -0.02220 -0.21450 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.76540 10.81130 -0.04590 -0.42456 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21070 10.22020 -0.00950 -0.09295 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.20190 10.22260 -0.02070 -0.20249 瀚亞中小型股基金 22.01000 22.02000 -0.01000 -0.04541 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.10000 13.14000 -0.04000 -0.30441 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 瀚亞巴西基金 5.79000 5.85000 -0.06000 -1.02564 瀚亞外銷基金 41.58000 41.59000 -0.01000 -0.02404 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98810 10.00780 -0.01970 -0.19685 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.92310 9.96380 -0.04070 -0.40848 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.95350 9.96080 -0.00730 -0.07329 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.89130 9.90710 -0.01580 -0.15948 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.98360 10.00040 -0.01680 -0.16799 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95320 9.98950 -0.03630 -0.36338 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.94890 9.95190 -0.00300 -0.03014 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.88580 9.89740 -0.01160 -0.11720 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.60720 11.60980 -0.00260 -0.02239 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.03240 11.01600 0.01640 0.14887 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.90460 12.89740 0.00720 0.05583 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.92850 10.95560 -0.02710 -0.24736 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.36260 7.36460 -0.00200 -0.02716 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.01250 8.00060 0.01190 0.14874 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.17940 8.17480 0.00460 0.05627 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.07490 7.09230 -0.01740 -0.24534 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.71800 8.71310 0.00490 0.05624 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.05450 9.05690 -0.00240 -0.02650 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.36930 9.35520 0.01410 0.15072 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.08690 9.08180 0.00510 0.05616 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.30430 10.36170 -0.05740 -0.55396 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.72150 9.79040 -0.06890 -0.70375 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.36250 9.40140 -0.03890 -0.41377 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.40780 9.46010 -0.05230 -0.55285 瀚亞印度基金-人民幣 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-美元 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984 瀚亞印度基金-新台幣 28.88000 28.84000 0.04000 0.13870 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.89000 14.86000 0.03000 0.20188 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.87000 6.84000 0.03000 0.43860 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 瀚亞亞太基礎建設基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.68640 12.72980 -0.04340 -0.34093 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.49090 14.51390 -0.02300 -0.15847 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.32430 11.33420 -0.00990 -0.08735 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.06700 11.08920 -0.02220 -0.20019 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.85110 12.91190 -0.06080 -0.47088 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.09640 9.12660 -0.03020 -0.33090 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.78050 9.79600 -0.01550 -0.15823 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.93780 8.94560 -0.00780 -0.08719 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.72420 8.74170 -0.01750 -0.20019 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.33210 9.37660 -0.04450 -0.47459 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.94280 14.98890 -0.04610 -0.30756 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.79000 10.83660 -0.04660 -0.43002 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.29840 10.31370 -0.01530 -0.14835 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.59730 12.63610 -0.03880 -0.30706 瀚亞非洲基金-南非幣 10.79000 10.61000 0.18000 1.69651 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.32000 19.02000 0.30000 1.57729 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63570 13.63550 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.47000 29.70000 -0.23000 -0.77441 瀚亞高科技基金 62.49000 62.49000 0.00000 0.00000 瀚亞理財通基金 27.04000 27.10000 -0.06000 -0.22140 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030 瀚亞菁華基金 22.65000 22.62000 0.03000 0.13263 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.27090 14.35850 -0.08760 -0.61009 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30840 9.36550 -0.05710 -0.60968 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.21600 11.29140 -0.07540 -0.66776 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.78310 11.83590 -0.05280 -0.44610 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.19320 10.24910 -0.05590 -0.54541 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.66630 10.74680 -0.08050 -0.74906 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.28720 8.34290 -0.05570 -0.66763 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.17520 8.21190 -0.03670 -0.44691 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.71590 8.74880 -0.03290 -0.37605 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.16960 8.21440 -0.04480 -0.54538 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.03920 8.09990 -0.06070 -0.74939 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.14470 14.18310 -0.03840 -0.27074 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.77240 10.82570 -0.05330 -0.49235 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93890 9.95660 -0.01770 -0.17777 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.50460 11.53590 -0.03130 -0.27133 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.27930 10.33010 -0.05080 -0.49177 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 9.99660 10.02380 -0.02720 -0.27135 瀚亞歐洲基金 10.71000 10.57000 0.14000 1.32450 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