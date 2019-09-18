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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/17  108/09/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37060   10.36000   0.01060    0.10232
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12240   10.11210   0.01030    0.10186
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.45980   10.45750   0.00230    0.02199
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.21780   10.21540   0.00240    0.02349
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.11840   10.11420   0.00420    0.04153
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.22390   10.22380   0.00010    0.00098
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.11840   10.11840   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.16730   10.16790  -0.00060   -0.00590
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.83710    9.83910  -0.00200   -0.02033
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.83710    9.83910  -0.00200   -0.02033
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.82920    9.83420  -0.00500   -0.05084
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.82920    9.83420  -0.00500   -0.05084
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.01940   10.02190  -0.00250   -0.02495
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.01940   10.02190  -0.00250   -0.02495
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.78570   10.79460  -0.00890   -0.08245
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.58440   10.59290  -0.00850   -0.08024
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.69680   10.70880  -0.01200   -0.11206
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.58640   10.59830  -0.01190   -0.11228
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.80000   22.88000  -0.08000   -0.34965
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.44000   24.20000   0.24000    0.99174
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.61730   41.82560  -0.20830   -0.49802
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.38480   39.44260  -0.05780   -0.14654
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93260    9.94320  -0.01060   -0.10661
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.49060   10.49700  -0.00640   -0.06097
中國信託台灣活力基金                                               13.62000   13.62000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.73000    8.80000  -0.07000   -0.79545
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.29310   10.30800  -0.01490   -0.14455
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.14130   10.16410  -0.02280   -0.22432
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.02670    9.04700  -0.02030   -0.22438
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.47740   10.48310  -0.00570   -0.05437
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29850    9.30350  -0.00500   -0.05374
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.24510   11.36870  -0.12360   -1.08720
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.50280    9.60720  -0.10440   -1.08668
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.15160   11.17990  -0.02830   -0.25313
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.66220    9.71500  -0.05280   -0.54349
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.47180   44.95280  -0.48100   -1.07001
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.39300   41.96160  -0.56860   -1.35505
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.40130   46.78240  -0.38110   -0.81462
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.98930   47.40010  -0.41080   -0.86666
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
中國信託智能運動基金-美元                                          10.39000   10.47000  -0.08000   -0.76409
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04600   11.04590   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.35810   10.40920  -0.05110   -0.49091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.44640    9.53290  -0.08650   -0.90738
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.62100   10.65800  -0.03700   -0.34716
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.68610    9.75980  -0.07370   -0.75514
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.12380   40.29140  -0.16760   -0.41597
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.73810   41.10310  -0.36500   -0.88801
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.40820   43.73740  -0.32920   -0.75267
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.06890   44.38620  -0.31730   -0.71486
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.99870   44.24140  -0.24270   -0.54858
元大2001基金                                                       67.48000   67.20000   0.28000    0.41667
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.63510   46.97510  -0.34000   -0.72379
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.54480   44.91990  -0.37510   -0.83504
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.41000   21.47000  -0.06000   -0.27946
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75770   11.75430   0.00340    0.02893
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.60890   10.61370  -0.00480   -0.04522
元大上證50基金                                                     32.90000   33.38000  -0.48000   -1.43799
元大大中華TMT基金-人民幣                                           12.00000   11.88000   0.12000    1.01010
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.47000   10.38000   0.09000    0.86705
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.51000   13.46000   0.05000    0.37147
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.32800   12.27200   0.05600    0.45632
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.72900   16.68200   0.04700    0.28174
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.59700   11.59800  -0.00100   -0.00862
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.92300   10.93300  -0.01000   -0.09147
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    3.06000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.37000   13.39000  -0.02000   -0.14937
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.38400   45.32680   0.05720    0.12619
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.07110   11.08670  -0.01560   -0.14071
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.05170   10.06590  -0.01420   -0.14107
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.97090    9.99240  -0.02150   -0.21516
元大巴西指數基金                                                    6.92900    7.01800  -0.08900   -1.26817
元大日經225基金                                                    27.96000   27.67000   0.29000    1.04807
元大台商收成基金                                                   23.34000   23.48000  -0.14000   -0.59625
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
元大台灣50單日正向2倍基金                                          42.31000   42.39000  -0.08000   -0.18872
元大台灣中型100基金                                                34.47000   34.46000   0.01000    0.02902
元大台灣加權股價指數基金                                           26.60200   26.65300  -0.05100   -0.19135
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
元大台灣卓越50基金                                                 84.44000   84.68000  -0.24000   -0.28342
元大台灣金融基金                                                   18.96000   18.98000  -0.02000   -0.10537
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.83000   32.85000  -0.02000   -0.06088
元大台灣高股息基金                                                 28.14000   28.07000   0.07000    0.24938
元大台灣電子科技基金                                               37.66000   37.69000  -0.03000   -0.07960
元大全球ETF成長組合基金                                            10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.01000   15.08000  -0.07000   -0.46419
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.32000   24.54000  -0.22000   -0.89650
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.56000   13.52000   0.04000    0.29586
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.60000   13.56000   0.04000    0.29499
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.43800   12.38400   0.05400    0.43605
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.51000    8.60000  -0.09000   -1.04651
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.39000    6.46000  -0.07000   -1.08359
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.91000    6.89000   0.02000    0.29028
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.35300    8.35700  -0.00400   -0.04786
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.31000    8.33000  -0.02000   -0.24010
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.47000   13.53000  -0.06000   -0.44346
元大全球農業商機基金                                               18.11000   18.01000   0.10000    0.55525
元大印尼指數基金                                                    9.48900    9.71100  -0.22200   -2.28607
元大印度指數基金                                                    9.31900    9.38500  -0.06600   -0.70325
元大印度基金                                                       12.05000   12.14000  -0.09000   -0.74135
元大多多基金                                                       18.00000   17.96000   0.04000    0.22272
元大多福基金                                                       55.31000   55.07000   0.24000    0.43581
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.41010    9.47380  -0.06370   -0.67238
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.49540    7.54620  -0.05080   -0.67319
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20800   10.21020  -0.00220   -0.02155
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.47820   10.48130  -0.00310   -0.02958
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19460   10.19760  -0.00300   -0.02942
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.51910   10.54030  -0.02120   -0.20113
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.23620   10.25670  -0.02050   -0.19987
元大卓越基金                                                       43.31000   43.57000  -0.26000   -0.59674
元大店頭基金                                                        9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51780   10.51720   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.86480    9.85380   0.01100    0.11163
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.43370   32.49180  -0.05810   -0.17881
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.82740   44.23940  -0.41200   -0.93130
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.04750   15.93720   0.11030    0.69209
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.50820   24.88470  -0.37650   -1.51298
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.48110   42.70000  -0.21890   -0.51265
元大高科技基金                                                     20.85000   20.73000   0.12000    0.57887
元大得利貨幣市場基金                                               16.34480   16.34460   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04600   12.04590   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
元大富櫃50基金                                                     13.22000   13.18000   0.04000    0.30349
元大華夏中小基金                                                    7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
元大新中國基金-人民幣                                              10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
元大新中國基金-美元                                                 9.43800    9.49600  -0.05800   -0.61078
元大新中國基金-新台幣                                               9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
元大新主流基金                                                     26.64000   26.52000   0.12000    0.45249
元大新東協平衡基金-美元                                             9.41500    9.43800  -0.02300   -0.24370
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.15490   11.26030  -0.10540   -0.93603
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.02180   10.10680  -0.08500   -0.84102
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.49720   11.61450  -0.11730   -1.00994
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.38310    9.47880  -0.09570   -1.00962
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.63670   10.65660  -0.01990   -0.18674
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81280    9.83110  -0.01830   -0.18614
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.86110   10.90000  -0.03890   -0.35688
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.02890   10.06480  -0.03590   -0.35669
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.14770   10.17150  -0.02380   -0.23399
元大新興亞洲基金                                                   10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.74870    9.85990  -0.11120   -1.12780
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.03360    9.13670  -0.10310   -1.12842
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.07090   10.20310  -0.13220   -1.29568
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.34690    9.46970  -0.12280   -1.29677
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18070   15.18050   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.66000   38.49000   0.17000    0.44167
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
元大實質多重資產基金-美元                                           8.22000    8.18300   0.03700    0.45216
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.11000   11.91000   0.20000    1.67926
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.23000   18.76000  -0.53000   -2.82516
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.75000   20.80000  -0.05000   -0.24038
元大摩臺基金                                                       39.53000   39.61000  -0.08000   -0.20197
元大標普500基金                                                    28.12000   28.26000  -0.14000   -0.49540
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.95000   11.90000   0.05000    0.42017
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.18000   37.52000  -0.34000   -0.90618
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.74000   20.93000  -0.19000   -0.90779
元大標智滬深300基金                                                18.26000   18.54000  -0.28000   -1.51025
元大歐洲50基金                                                     25.74000   25.88000  -0.14000   -0.54096
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.13510    9.17160  -0.03650   -0.39797
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30710   10.30690   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.07000   16.08000  -0.01000   -0.06219
日盛上選基金                                                       37.65000   37.69000  -0.04000   -0.10613
日盛小而美基金                                                     19.61000   19.51000   0.10000    0.51256
日盛中國內需動力基金                                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.39250   12.37790   0.01460    0.11795
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78010    9.81360  -0.03350   -0.34136
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.54470   12.51870   0.02600    0.20769
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.89560    9.92110  -0.02550   -0.25703
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.31940   11.30800   0.01140    0.10081
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.91210    8.94410  -0.03200   -0.35778
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
日盛日盛基金                                                       12.55000   12.53000   0.02000    0.15962
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
日盛全球抗暖化基金                                                 11.33000   11.37000  -0.04000   -0.35180
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66730   10.66620   0.00110    0.01031
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.47130    9.47030   0.00100    0.01056
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.40070   10.40960  -0.00890   -0.08550
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.23460    9.24250  -0.00790   -0.08547
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.53770    2.53590   0.00180    0.07098
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64740    1.65470  -0.00730   -0.44117
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38910    0.38850   0.00060    0.15444
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25310    0.25400  -0.00090   -0.35433
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.79810   12.79070   0.00740    0.05785
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.20190    8.23900  -0.03710   -0.45030
日盛亞洲機會基金                                                    7.18000    7.17000   0.01000    0.13947
日盛首選基金                                                       18.41000   18.41000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                     19.78000   19.76000   0.02000    0.10121
日盛貨幣市場基金                                                   14.85290   14.85270   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     43.26000   43.21000   0.05000    0.11571
日盛精選五虎基金                                                   38.30000   38.11000   0.19000    0.49856
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56230   13.56210   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.53000   34.45000   0.08000    0.23222
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
台新MSCI中國基金                                                   20.20000   20.25000  -0.05000   -0.24691
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.39000   20.51000  -0.12000   -0.58508
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23910   14.23890   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.10000   50.01000   0.09000    0.17996
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58590    0.58680  -0.00090   -0.15337
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.13100   18.19000  -0.05900   -0.32435
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34010    0.33850   0.00160    0.47267
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
台新主流基金                                                       25.93000   25.90000   0.03000    0.11583
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.18000   24.14000   0.04000    0.16570
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78480    0.78200   0.00280    0.35806
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.04000   17.01000   0.03000    0.17637
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55200    0.55000   0.00200    0.36364
台新台灣中小基金                                                   39.65000   39.83000  -0.18000   -0.45192
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.01630   10.96480   0.05150    0.46968
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.94250    9.87910   0.06340    0.64176
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.54330   11.46980   0.07350    0.64081
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.06950   10.10270  -0.03320   -0.32863
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.31100   11.34820  -0.03720   -0.32781
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
台新印度基金                                                       13.88000   13.96000  -0.08000   -0.57307
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62690    8.64030  -0.01340   -0.15509
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28340    0.28340   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.73200   12.75170  -0.01970   -0.15449
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41330    0.41320   0.00010    0.02420
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.16000   39.21000  -0.05000   -0.12752
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.67000   42.15000  -0.48000   -1.13879
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13960   11.13950   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.60460   33.58480   0.01980    0.05896
台新智慧生活基金-美元                                              10.74140   10.73060   0.01080    0.10065
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.05700    8.08720  -0.03020   -0.37343
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.27930    8.32450  -0.04520   -0.54298
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.19520    9.22960  -0.03440   -0.37271
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.46020    9.51190  -0.05170   -0.54353
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.47120   11.55440  -0.08320   -0.72007
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36420    0.36620  -0.00200   -0.54615
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.09720    8.15580  -0.05860   -0.71851
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27150    0.27300  -0.00150   -0.54945
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.47000    5.46000   0.01000    0.18315
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.66000   22.92000  -0.26000   -1.13438
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.63260   10.64030  -0.00770   -0.07237
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.14110   10.13820   0.00290    0.02860
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.21280   10.22120  -0.00840   -0.08218
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.68640   10.69410  -0.00770   -0.07200
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.18540   10.18240   0.00300    0.02946
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.25980   10.26820  -0.00840   -0.08181
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.09650   43.44130  -0.34480   -0.79371
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.60910   42.88390  -0.27480   -0.64080
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.03630   38.97080   0.06550    0.16807
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.40800   11.40510   0.00290    0.02543
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.95060    9.93470   0.01590    0.16005
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31150    9.31680  -0.00530   -0.05689
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.00940   11.01560  -0.00620   -0.05628
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.68520    7.67890   0.00630    0.08204
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.15510    9.14750   0.00760    0.08308
永豐中小基金                                                       56.04000   56.18000  -0.14000   -0.24920
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.82980    1.83170  -0.00190   -0.10373
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.57570    2.57840  -0.00270   -0.10472
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.15260    8.15010   0.00250    0.03067
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11960   11.11610   0.00350    0.03149
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.13000    5.15000  -0.02000   -0.38835
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.57000   22.61000  -0.04000   -0.17691
永豐主流品牌基金                                                   18.94000   19.29000  -0.35000   -1.81441
永豐永豐基金                                                       34.56000   34.53000   0.03000    0.08688
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.04990    9.05580  -0.00590   -0.06515
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.60560    9.61190  -0.00630   -0.06554
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.92620    8.94540  -0.01920   -0.21464
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.47710    9.49750  -0.02040   -0.21479
永豐亞洲民生消費基金                                               11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
永豐南非幣2021保本基金                                             14.28040   14.27340   0.00700    0.04904
永豐貨幣市場基金                                                   13.95400   13.95380   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16090    2.16590  -0.00500   -0.23085
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.68890    2.69510  -0.00620   -0.23005
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.75450    7.76190  -0.00740   -0.09534
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95020   10.96080  -0.01060   -0.09671
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.11650    7.14700  -0.03050   -0.42675
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.49700   11.54640  -0.04940   -0.42784
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.95000   18.96000  -0.01000   -0.05274
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.78000   55.89000  -0.11000   -0.19682
永豐領航科技基金                                                   40.55000   40.76000  -0.21000   -0.51521
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
永豐趨勢平衡基金                                                   43.43000   43.36000   0.07000    0.16144
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.94350   11.94270   0.00080    0.00670
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.78280    9.77170   0.01110    0.11359
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.43590   10.42400   0.01190    0.11416
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86860    9.86350   0.00510    0.05171
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.35890   10.35350   0.00540    0.05216
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.84320    9.83040   0.01280    0.13021
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.62700   10.61320   0.01380    0.13003
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.88160    9.87460   0.00700    0.07089
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.44570   10.43820   0.00750    0.07185
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.43000   15.47000  -0.04000   -0.25856
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.73000   19.77000  -0.04000   -0.20233
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.68000   19.70000  -0.02000   -0.10152
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04520   10.04850  -0.00330   -0.03284
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04520   10.04850  -0.00330   -0.03284
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96260    9.96970  -0.00710   -0.07122
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96260    9.96970  -0.00710   -0.07122
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.19810   10.19560   0.00250    0.02452
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19800   10.19550   0.00250    0.02452
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.03970   10.04500  -0.00530   -0.05276
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.03970   10.04500  -0.00530   -0.05276
兆豐國際生命科學基金                                               14.35000   14.48000  -0.13000   -0.89779
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.47570   10.51890  -0.04320   -0.41069
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.74450   10.77520  -0.03070   -0.28491
兆豐國際全球基金                                                   30.87000   31.06000  -0.19000   -0.61172
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.52950   10.52890   0.00060    0.00570
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.23040   10.22000   0.01040    0.10176
兆豐國際國民基金                                                   23.43000   23.49000  -0.06000   -0.25543
兆豐國際第一基金                                                   13.89000   13.83000   0.06000    0.43384
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.73460   10.74340  -0.00880   -0.08191
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.16610    8.17280  -0.00670   -0.08198
兆豐國際萬全基金                                                   21.37000   21.30000   0.07000    0.32864
兆豐國際電子基金                                                   27.37000   27.25000   0.12000    0.44037
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.73000   22.76000  -0.03000   -0.13181
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.12000   15.12000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.98000   36.93000   0.05000    0.13539
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57010   12.56990   0.00020    0.00159
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合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.78350    9.79450  -0.01100   -0.11231
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.81120    9.81710  -0.00590   -0.06010
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.83140    9.85380  -0.02240   -0.22732
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.82120    9.83110  -0.00990   -0.10070
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.93920    9.95110  -0.01190   -0.11958
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.78380    9.79470  -0.01090   -0.11128
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.81340    9.81920  -0.00580   -0.05907
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.83940    9.86190  -0.02250   -0.22815
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.82560    9.83550  -0.00990   -0.10066
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.94720    9.95920  -0.01200   -0.12049
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.90510   10.89990   0.00520    0.04771
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.63450   10.63280   0.00170    0.01599
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.88940   10.88760   0.00180    0.01653
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.58320   10.57820   0.00500    0.04727
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.70020   10.69840   0.00180    0.01682
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68580   10.68410   0.00170    0.01591
合庫台灣基金                                                       12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.81680   11.81750  -0.00070   -0.00592
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.88460   12.87120   0.01340    0.10411
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.46330   11.45250   0.01080    0.09430
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.24130   12.22990   0.01140    0.09321
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14150    8.14200  -0.00050   -0.00614
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45790    9.44860   0.00930    0.09843
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.17120    9.16220   0.00900    0.09823
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.83000    8.82210   0.00790    0.08955
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30520    9.29620   0.00900    0.09681
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
合庫貨幣市場基金                                                   10.18330   10.18320   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.91470    9.94040  -0.02570   -0.25854
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.32980   10.35800  -0.02820   -0.27225
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.53150   10.57140  -0.03990   -0.37743
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.11970   12.15130  -0.03160   -0.26005
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.44410   15.48270  -0.03860   -0.24931
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63420    8.65660  -0.02240   -0.25876
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49890    9.52480  -0.02590   -0.27192
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.84390    7.87360  -0.02970   -0.37721
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62370    8.64630  -0.02260   -0.26138
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.52400   10.55170  -0.02770   -0.26252
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.58000   10.67000  -0.09000   -0.84349
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.44000   10.51000  -0.07000   -0.66603
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.14000   12.12000   0.02000    0.16502
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.18680   10.17240   0.01440    0.14156
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16860   10.15990   0.00870    0.08563
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.87790    9.90080  -0.02290   -0.23129
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.13570   10.12700   0.00870    0.08591
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.23150   10.21700   0.01450    0.14192
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.21120   10.20240   0.00880    0.08625
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.91120    9.93410  -0.02290   -0.23052
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17000   10.16130   0.00870    0.08562
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25170   11.24970   0.00200    0.01778
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85740    9.83240   0.02500    0.25426
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79280    9.78470   0.00810    0.08278
安聯中國東協基金                                                   15.23000   15.27000  -0.04000   -0.26195
安聯中國策略基金-美元                                              12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.78000   16.81000  -0.03000   -0.17847
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.41000   16.41000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                            14.88000   14.84000   0.04000    0.26954
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.04000   14.03000   0.01000    0.07128
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      33.50000   33.60000  -0.10000   -0.29762
安聯台灣科技基金                                                   55.61000   55.59000   0.02000    0.03598
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56070   12.56050   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   38.65000   38.56000   0.09000    0.23340
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.83770   10.86670  -0.02900   -0.26687
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.91080   15.96300  -0.05220   -0.32701
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.86270    9.89510  -0.03240   -0.32743
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.94790    9.98000  -0.03210   -0.32164
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.05000   12.12000  -0.07000   -0.57756
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.69000   11.74000  -0.05000   -0.42589
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.28980   13.32380  -0.03400   -0.25518
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87170   10.89860  -0.02690   -0.24682
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.91880   12.95570  -0.03690   -0.28482
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.56030    9.58420  -0.02390   -0.24937
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.49920    9.52280  -0.02360   -0.24783
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.01500    9.04070  -0.02570   -0.28427
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.20800   10.23390  -0.02590   -0.25308
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.20930   10.23840  -0.02910   -0.28422
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.20000   11.27000  -0.07000   -0.62112
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.43000   11.46000  -0.03000   -0.26178
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.55220   12.56800  -0.01580   -0.12572
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36570   11.37950  -0.01380   -0.12127
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96750   10.98330  -0.01580   -0.14385
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56490    8.57520  -0.01030   -0.12011
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43060    8.44080  -0.01020   -0.12084
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.10880    8.12050  -0.01170   -0.14408
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.19920   10.21180  -0.01260   -0.12339
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.07780   10.09230  -0.01450   -0.14367
安聯全球人口趨勢基金                                               12.17000   12.28000  -0.11000   -0.89577
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.91000   32.77000   0.14000    0.42722
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.95000    7.79000   0.16000    2.05392
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.52310   12.55210  -0.02900   -0.23104
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.55380   10.57830  -0.02450   -0.23161
安聯全球新興市場基金                                               16.90000   16.97000  -0.07000   -0.41249
安聯全球農金趨勢基金                                                9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
安聯亞洲動態策略基金                                               22.48000   22.55000  -0.07000   -0.31042
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.13970   10.11410   0.02560    0.25311
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.17970   10.15570   0.02400    0.23632
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.10730   10.08190   0.02540    0.25194
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08100   10.05710   0.02390    0.23764
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.12100   10.09550   0.02550    0.25259
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08540   10.06160   0.02380    0.23654
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04650   10.02560   0.02090    0.20847
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.11070   10.08970   0.02100    0.20813
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04650   10.02560   0.02090    0.20847
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62720   10.62510   0.00210    0.01976
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15870   10.15670   0.00200    0.01969
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.62190   91.53520   0.08670    0.09472
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.42570   13.40130   0.02440    0.18207
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.79300   68.71980   0.07320    0.10652
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.94680    9.92870   0.01810    0.18230
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.78050    2.78420  -0.00370   -0.13289
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.91350   10.92490  -0.01140   -0.10435
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33520    2.34160  -0.00640   -0.27332
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.80870    8.81810  -0.00940   -0.10660
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.29670   10.33130  -0.03460   -0.33490
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.27430   10.29110  -0.01680   -0.16325
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.75960   10.77740  -0.01780   -0.16516
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.22530   10.24380  -0.01850   -0.18060
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.24600   10.26630  -0.02030   -0.19773
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.19680   10.23100  -0.03420   -0.33428
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.14080   10.15750  -0.01670   -0.16441
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.53410   10.55150  -0.01740   -0.16491
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.12370   10.14200  -0.01830   -0.18044
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15170   10.17180  -0.02010   -0.19761
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01450   10.01110   0.00340    0.03396
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.19650   10.19350   0.00300    0.02943
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99390    9.99220   0.00170    0.01701
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.90860    9.90830   0.00030    0.00303
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.03070   10.02740   0.00330    0.03291
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.14670   10.14370   0.00300    0.02958
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99360    9.99190   0.00170    0.01701
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.90890    9.90860   0.00030    0.00303
宏利台灣動力基金A類型                                              32.01000   32.11000  -0.10000   -0.31143
宏利台灣動力基金I類型                                              32.01000   32.11000  -0.10000   -0.31143
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.07110   10.09870  -0.02760   -0.27330
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.93850    9.98120  -0.04270   -0.42780
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.56050    7.58130  -0.02080   -0.27436
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51630    7.54490  -0.02860   -0.37906
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.64000   11.71000  -0.07000   -0.59778
宏利全球債券組合基金                                               13.78960   13.82650  -0.03690   -0.26688
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00580    3.01320  -0.00740   -0.24559
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42060   12.45740  -0.03680   -0.29541
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90350    8.93020  -0.02670   -0.29899
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.60920    2.62200  -0.01280   -0.48818
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.45020   11.49590  -0.04570   -0.39753
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.33340    3.32400   0.00940    0.28279
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54470    0.54310   0.00160    0.29461
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.31000   15.28000   0.03000    0.19634
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.52180   12.50970   0.01210    0.09672
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.06760   11.05540   0.01220    0.11035
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.57010   10.56510   0.00500    0.04733
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78480    8.77450   0.01030    0.11739
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.41410    8.40480   0.00930    0.11065
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25670    8.25210   0.00460    0.05574
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42080    8.41300   0.00780    0.09271
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.73000   10.63000   0.10000    0.94073
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.78000   10.69000   0.09000    0.84191
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.71000   10.61000   0.10000    0.94251
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.98820    3.00060  -0.01240   -0.41325
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42810    0.43030  -0.00220   -0.51127
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.85840   12.92960  -0.07120   -0.55067
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97580    0.98080  -0.00500   -0.50979
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.31590    7.35620  -0.04030   -0.54784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04130    2.05100  -0.00970   -0.47294
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29400    0.29550  -0.00150   -0.50761
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.89390    8.94290  -0.04900   -0.54792
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32310    0.32470  -0.00160   -0.49276
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69790   13.69780   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.51000    2.50000   0.01000    0.40000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.43000   27.38000   0.05000    0.18262
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.43000   27.38000   0.05000    0.18262
宏利澳幣保本基金                                                   12.70370   12.70740  -0.00370   -0.02912
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.48290   10.46660   0.01630    0.15573
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.44490    9.42160   0.02330    0.24730
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.93440    8.92760   0.00680    0.07617
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.37900   11.37040   0.00860    0.07563
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
貝萊德新台幣基金                                                   12.97990   12.97970   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.93000   27.90000   0.03000    0.10753
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46900   11.46880   0.00020    0.00174
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94170    9.95000  -0.00830   -0.08342
保德信大中華基金-人民幣                                            10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
保德信大中華基金-美元                                              10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
保德信大中華基金-新台幣                                            30.71000   30.69000   0.02000    0.06517
保德信中小型股基金                                                 52.71000   52.82000  -0.11000   -0.20825
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
保德信中國中小基金-美元                                             9.08000    9.03000   0.05000    0.55371
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.06040   10.08470  -0.02430   -0.24096
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.13360   10.16280  -0.02920   -0.28732
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.18230   10.20700  -0.02470   -0.24199
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.32080   11.34820  -0.02740   -0.24145
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
保德信中國品牌基金-美元                                            10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.53000   11.56000  -0.03000   -0.25952
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.42000   28.49000  -0.07000   -0.24570
保德信全球消費商機基金                                             19.53000   19.84000  -0.31000   -1.56250
保德信全球基礎建設基金                                             13.83000   14.04000  -0.21000   -1.49573
保德信全球資源基金                                                  7.27000    7.11000   0.16000    2.25035
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.20000   32.23000  -0.03000   -0.09308
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.22760   10.31040  -0.08280   -0.80307
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.70540   10.79200  -0.08660   -0.80245
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.25650   10.35720  -0.10070   -0.97227
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.73320   10.83860  -0.10540   -0.97245
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.71420    9.74010  -0.02590   -0.26591
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.91670   10.94640  -0.02970   -0.27132
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27160    9.31270  -0.04110   -0.44133
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.40260   10.44860  -0.04600   -0.44025
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.17530    8.21660  -0.04130   -0.50264
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.31200   11.36910  -0.05710   -0.50224
保德信亞太基金                                                     20.20000   20.27000  -0.07000   -0.34534
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74470    8.76000  -0.01530   -0.17466
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.17050   12.19170  -0.02120   -0.17389
保德信店頭市場基金                                                 38.12000   38.11000   0.01000    0.02624
保德信拉丁美洲基金                                                  7.08000    7.13000  -0.05000   -0.70126
保德信金平衡基金                                                   31.34000   31.39000  -0.05000   -0.15929
保德信金滿意基金                                                   44.33000   44.50000  -0.17000   -0.38202
保德信科技島基金                                                   29.10000   29.15000  -0.05000   -0.17153
保德信高成長基金                                                  100.42000  100.42000   0.00000    0.00000
保德信貨幣市場基金                                                 15.85620   15.85600   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.73080   10.74810  -0.01730   -0.16096
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.96680   11.00330  -0.03650   -0.33172
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.09020   11.10470  -0.01450   -0.13058
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.61250   10.64460  -0.03210   -0.30156
保德信新世紀基金                                                   10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.22840    8.24950  -0.02110   -0.25577
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.44940   10.47250  -0.02310   -0.22058
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.76940   11.79970  -0.03030   -0.25679
保德信新興趨勢組合基金                                             10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
保德信瑞騰基金                                                     15.66230   15.66220   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.45080    9.46890  -0.01810   -0.19115
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00130   10.02080  -0.01950   -0.19460
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.37640    9.40320  -0.02680   -0.28501
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.68090    9.71140  -0.03050   -0.31406
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.64710    9.67460  -0.02750   -0.28425
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.08580   10.11180  -0.02600   -0.25713
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.51410    9.53650  -0.02240   -0.23489
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.87940    9.90260  -0.02320   -0.23428
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.14850   10.18450  -0.03600   -0.35348
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.79920    9.82990  -0.03070   -0.31231
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.18560   10.21790  -0.03230   -0.31611
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.73440    9.76240  -0.02800   -0.28681
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.05190   10.08080  -0.02890   -0.28668
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.78280    9.80220  -0.01940   -0.19791
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.31800   10.34290  -0.02490   -0.24074
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.66210    9.68130  -0.01920   -0.19832
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.04810   10.06810  -0.02000   -0.19865
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94610    9.94500   0.00110    0.01106
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.95000    9.94860   0.00140    0.01407
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.23830   10.22530   0.01300    0.12714
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92790    9.92270   0.00520    0.05241
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92820    9.92310   0.00510    0.05140
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.13610   10.12800   0.00810    0.07998
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.18890   10.19310  -0.00420   -0.04120
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.90280    9.90260   0.00020    0.00202
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96610    9.98260  -0.01650   -0.16529
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.33790   10.35520  -0.01730   -0.16707
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12120   10.12170  -0.00050   -0.00494
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.76870   10.77020  -0.00150   -0.01393
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.97720    9.98810  -0.01090   -0.10913
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.27650   10.28780  -0.01130   -0.10984
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40220   10.40650  -0.00430   -0.04132
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43630   10.43390   0.00240    0.02300
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.44900   10.46440  -0.01540   -0.14717
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型              9.98510   10.00210  -0.01700   -0.16996
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型              9.98750   10.00410  -0.01660   -0.16593
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.91670    9.91370   0.00300    0.03026
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.91980    9.91710   0.00270    0.02723
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型                9.99930   10.00690  -0.00760   -0.07595
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.00060   10.00820  -0.00760   -0.07594
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.82760    9.83080  -0.00320   -0.03255
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.82810    9.83130  -0.00320   -0.03255
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11520   10.14600  -0.03080   -0.30357
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.11350   10.14430  -0.03080   -0.30362
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.21500   10.23500  -0.02000   -0.19541
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.40050   10.42010  -0.01960   -0.18810
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.92300    9.94960  -0.02660   -0.26735
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.01800   10.04490  -0.02690   -0.26780
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96530    1.96570  -0.00040   -0.02035
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83810    2.83870  -0.00060   -0.02114
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28920    0.28880   0.00040    0.13850
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45630    0.45570   0.00060    0.13167
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.20340    8.20040   0.00300    0.03658
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.07410   12.07270   0.00140    0.01160
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71380    9.72340  -0.00960   -0.09873
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.45230   12.46420  -0.01190   -0.09547
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63010    8.62830   0.00180    0.02086
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10740   11.10510   0.00230    0.02071
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.52980   10.55480  -0.02500   -0.23686
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.32790   10.36400  -0.03610   -0.34832
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.87000   19.93000  -0.06000   -0.30105
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4610.60000 4622.79000 -12.19000   -0.26369
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.14070   10.13690   0.00380    0.03749
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.03630   11.03000   0.00630    0.05712
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.02520   10.02930  -0.00410   -0.04088
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.32960    9.34980  -0.02020   -0.21605
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.92040    9.94180  -0.02140   -0.21525
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.32140    9.34910  -0.02770   -0.29629
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.68860    9.71890  -0.03030   -0.31176
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.28620   10.31960  -0.03340   -0.32366
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.86270    5.87730  -0.01460   -0.24841
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.87140   10.89860  -0.02720   -0.24957
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.72370   10.71170   0.01200    0.11203
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.76470   11.73730   0.02740    0.23344
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.97610   10.94970   0.02640    0.24110
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.18950    9.17930   0.01020    0.11112
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.53050    9.50830   0.02220    0.23348
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.41760    9.39490   0.02270    0.24162
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.55520   10.54340   0.01180    0.11192
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.05300   11.02730   0.02570    0.23306
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.04270   11.01620   0.02650    0.24055
柏瑞巨人基金                                                       13.34000   13.36000  -0.02000   -0.14970
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70930   13.70910   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.43000   16.51000  -0.08000   -0.48455
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.38560   14.40870  -0.02310   -0.16032
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.80420   12.81140  -0.00720   -0.05620
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.36140   13.36790  -0.00650   -0.04862
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.51810    8.53180  -0.01370   -0.16058
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76590    6.77670  -0.01080   -0.15937
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69310    8.69780  -0.00470   -0.05404
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.52680    8.52770  -0.00090   -0.01055
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.77120   10.77650  -0.00530   -0.04918
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41950    8.42260  -0.00310   -0.03681
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.99440   13.00150  -0.00710   -0.05461
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.46070   12.48070  -0.02000   -0.16025
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.41920   13.42060  -0.00140   -0.01043
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.16330   12.16920  -0.00590   -0.04848
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96080    8.97520  -0.01440   -0.16044
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71730    9.72260  -0.00530   -0.05451
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.74330    9.74430  -0.00100   -0.01026
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.57560    9.58030  -0.00470   -0.04906
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43730    9.44080  -0.00350   -0.03707
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.74800   10.77050  -0.02250   -0.20890
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.76380   10.77920  -0.01540   -0.14287
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53930   10.55040  -0.01110   -0.10521
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64110   10.65070  -0.00960   -0.09013
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.81490    9.83550  -0.02060   -0.20945
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57460    9.58820  -0.01360   -0.14184
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.69060   10.69530  -0.00470   -0.04394
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60520    9.61530  -0.01010   -0.10504
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70620    9.71490  -0.00870   -0.08955
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.72790   10.75040  -0.02250   -0.20929
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.76420   10.77960  -0.01540   -0.14286
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53980   10.55090  -0.01110   -0.10520
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.64230   10.65190  -0.00960   -0.09012
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.81470    9.83530  -0.02060   -0.20945
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57480    9.58850  -0.01370   -0.14288
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.87550   10.88020  -0.00470   -0.04320
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60550    9.61560  -0.01010   -0.10504
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70680    9.71560  -0.00880   -0.09058
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34810   11.33920   0.00890    0.07849
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.84470   12.82620   0.01850    0.14424
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09510   12.07410   0.02100    0.17393
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93550    8.92840   0.00710    0.07952
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67160    9.65760   0.01400    0.14496
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58460    9.56790   0.01670    0.17454
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04290   11.03420   0.00870    0.07885
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.96060   11.94330   0.01730    0.14485
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68480   11.66450   0.02030    0.17403
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.93580    8.92870   0.00710    0.07952
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67210    9.65820   0.01390    0.14392
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58500    9.56840   0.01660    0.17349
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.45000   13.37000   0.08000    0.59835
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.26000   14.16000   0.10000    0.70621
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.35000    9.28000   0.07000    0.75431
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.60000    8.55000   0.05000    0.58480
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.32000    9.25000   0.07000    0.75676
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.16000   11.08000   0.08000    0.72202
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.45000   11.37000   0.08000    0.70361
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.43000   13.43000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.03000   10.14000  -0.11000   -1.08481
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.15980   12.19270  -0.03290   -0.26983
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.38480   10.40180  -0.01700   -0.16343
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.71470    7.73560  -0.02090   -0.27018
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.22430   10.24100  -0.01670   -0.16307
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.69000   11.74000  -0.05000   -0.42589
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.85000   10.91000  -0.06000   -0.54995
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30040   12.33400  -0.03360   -0.27242
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.08840   12.10950  -0.02110   -0.17424
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04880   11.06660  -0.01780   -0.16084
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.51050    8.53370  -0.02320   -0.27186
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61420    9.63100  -0.01680   -0.17444
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64720    9.66270  -0.01550   -0.16041
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.62870   11.64900  -0.02030   -0.17426
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80140   10.83090  -0.02950   -0.27237
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03030   11.04800  -0.01770   -0.16021
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95670    9.97400  -0.01730   -0.17345
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.19540    9.22050  -0.02510   -0.27222
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15420    9.16520  -0.01100   -0.12002
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67370    9.68920  -0.01550   -0.15997
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.63960   12.67460  -0.03500   -0.27614
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.20580   12.23120  -0.02540   -0.20767
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.50100   11.52010  -0.01910   -0.16580
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.02110    7.04050  -0.01940   -0.27555
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77420    8.79200  -0.01780   -0.20246
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.42970    9.44540  -0.01570   -0.16622
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.86560   10.89570  -0.03010   -0.27626
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.51900   11.53820  -0.01920   -0.16640
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50430    9.52360  -0.01930   -0.20265
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.95980    8.98460  -0.02480   -0.27603
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63140    9.64740  -0.01600   -0.16585
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.11070   12.14800  -0.03730   -0.30705
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.95580   12.98650  -0.03070   -0.23640
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.78310   11.80850  -0.02540   -0.21510
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.35770    9.38650  -0.02880   -0.30682
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.03660   10.06040  -0.02380   -0.23657
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.01700   10.03870  -0.02170   -0.21616
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.21180   12.24080  -0.02900   -0.23691
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.80510   10.83840  -0.03330   -0.30724
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.22700   11.25120  -0.02420   -0.21509
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.96940   10.00010  -0.03070   -0.30700
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.52400    9.55330  -0.02930   -0.30670
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.27920   10.30360  -0.02440   -0.23681
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.75650    9.77750  -0.02100   -0.21478
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.03000   19.11000  -0.08000   -0.41863
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.85000   17.92000  -0.07000   -0.39063
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.40590   13.46320  -0.05730   -0.42560
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.39550   10.39270   0.00280    0.02694
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.47700   11.47240   0.00460    0.04010
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42210   12.39700   0.02510    0.20247
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.96040   10.94950   0.01090    0.09955
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.95920    8.95670   0.00250    0.02791
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.54730    9.54350   0.00380    0.03982
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.36860    9.34970   0.01890    0.20215
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.49410    9.48470   0.00940    0.09911
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.09380    9.09140   0.00240    0.02640
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.34720    9.34340   0.00380    0.04067
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.24090   11.21830   0.02260    0.20146
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.43640    9.42700   0.00940    0.09971
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.24050   44.60690  -0.36640   -0.82140
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.86670    9.78090   0.08580    0.87722
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.78990    9.80120  -0.01130   -0.11529
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.01000   10.84000   0.17000    1.56827
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.21000   35.30000  -1.09000   -3.08782
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.84730   11.84440   0.00290    0.02448
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67310    1.67110   0.00200    0.11968
國泰大中華基金                                                     21.22000   21.19000   0.03000    0.14158
國泰小龍基金-新台幣                                                16.12000   16.11000   0.01000    0.06207
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.10000   45.96000   0.14000    0.30461
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.64980    4.62450   0.02530    0.54709
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71930    0.71470   0.00460    0.64363
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77050    0.76550   0.00500    0.65317
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.42000   20.32000   0.10000    0.49213
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.15260   43.85010  -0.69750   -1.59065
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.49620    2.48320   0.01300    0.52352
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.35110    0.34890   0.00220    0.63055
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.91630   10.86770   0.04860    0.44720
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33850    0.33800   0.00050    0.14793
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.32140   10.32340  -0.00200   -0.01937
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.58680    4.56560   0.02120    0.46434
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.64390    0.64030   0.00360    0.56224
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        20.13000   20.05000   0.08000    0.39900
國泰中港台基金-人民幣                                               3.54980    3.51620   0.03360    0.95558
國泰中港台基金-美元                                                 0.50460    0.49930   0.00530    1.06149
國泰中港台基金-新台幣                                              15.59000   15.45000   0.14000    0.90615
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.07060   10.00650   0.06410    0.64058
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.19880   10.18630   0.01250    0.12271
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.22960   10.23460  -0.00500   -0.04885
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.26000   26.98000   0.28000    1.03781
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.04000   12.15000  -0.11000   -0.90535
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.82000   33.25000   0.57000    1.71429
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35850    0.35840   0.00010    0.02790
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33530    0.33520   0.00010    0.02983
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33620    0.33610   0.00010    0.02975
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.12520   11.14010  -0.01490   -0.13375
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.41520   10.42920  -0.01400   -0.13424
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.44730   10.46130  -0.01400   -0.13383
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47000   12.46990   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42370    0.42540  -0.00170   -0.39962
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37310    0.37450  -0.00140   -0.37383
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45270    0.45440  -0.00170   -0.37412
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55800    0.56000  -0.00200   -0.35714
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.61800    2.63470  -0.01670   -0.63385
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37100    0.37310  -0.00210   -0.56285
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.51000   11.60000  -0.09000   -0.77586
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54320    0.54590  -0.00270   -0.49460
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49190    0.49740  -0.00550   -1.10575
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.35000   14.53000  -0.18000   -1.23882
國泰全球資源基金-美元                                               0.16270    0.16290  -0.00020   -0.12277
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.12000    5.14000  -0.02000   -0.38911
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61080    0.61150  -0.00070   -0.11447
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.94000   18.99000  -0.05000   -0.26330
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.34000   18.39000  -0.05000   -0.27189
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88980    0.89040  -0.00060   -0.06739
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.36000   21.41000  -0.05000   -0.23354
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.90000   22.88000   0.02000    0.08741
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.57030    2.59120  -0.02090   -0.80658
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36530    0.36790  -0.00260   -0.70671
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31110    0.31340  -0.00230   -0.73389
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.28040   11.37760  -0.09720   -0.85431
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.60950    9.69240  -0.08290   -0.85531
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53120    0.53480  -0.00360   -0.67315
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38850    0.39310  -0.00460   -1.17019
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.66000   11.82000  -0.16000   -1.35364
國泰科技生化基金                                                   36.59000   36.37000   0.22000    0.60489
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.78000   29.97000  -0.19000   -0.63397
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.12000   12.08000   0.04000    0.33113
國泰美國費城半導體基金                                             15.57000   15.77000  -0.20000   -1.26823
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    45.86550   46.35630  -0.49080   -1.05876
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.40530   16.29430   0.11100    0.68122
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    24.97860   25.41720  -0.43860   -1.72560
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.42130   45.72280  -0.30150   -0.65941
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.44950   46.96250  -0.51300   -1.09236
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.32090   43.38030  -0.05940   -0.13693
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32080    0.32200  -0.00120   -0.37267
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.96310   10.00710  -0.04400   -0.43969
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.02560   10.06950  -0.04390   -0.43597
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32130    0.32250  -0.00120   -0.37209
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.97750   10.02220  -0.04470   -0.44601
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.05630   10.10080  -0.04450   -0.44056
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32170    0.32300  -0.00130   -0.40248
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.99070   10.03860  -0.04790   -0.47716
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.07880   10.12660  -0.04780   -0.47202
國泰紐幣2021保本基金                                               12.92790   12.91440   0.01350    0.10453
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.30690   13.29210   0.01480    0.11134
國泰紐幣保本基金                                                   12.79310   12.79140   0.00170    0.01329
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.31000   24.26000   0.05000    0.20610
國泰富時中國A50基金                                                21.68000   22.01000  -0.33000   -1.49932
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.60430   47.98550  -0.38120   -0.79441
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34900    0.34990  -0.00090   -0.25722
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51850    0.51950  -0.00100   -0.19249
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.41030   41.46590  -0.05560   -0.13409
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.15000   21.55000  -0.40000   -1.85615
國泰新興市場基金-美元                                               0.39160    0.39170  -0.00010   -0.02553
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.14000   12.16000  -0.02000   -0.16447
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.45020    2.45490  -0.00470   -0.19145
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49430    1.49720  -0.00290   -0.19369
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35790    0.35820  -0.00030   -0.08375
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22040    0.22060  -0.00020   -0.09066
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79780   10.81770  -0.01990   -0.18396
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.46090    6.47290  -0.01200   -0.18539
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                16.11000   16.26000  -0.15000   -0.92251
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.20350   45.62870  -0.42520   -0.93187
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.56020   45.91660  -0.35640   -0.77619
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.78560   43.03450  -0.24890   -0.57837
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.71000   12.71000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.94000   38.95000  -0.01000   -0.02567
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.58000   23.84000  -0.26000   -1.09060
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34180    0.34900  -0.00720   -2.06304
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.08000   10.31000  -0.23000   -2.23084
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.82770   38.82390   0.00380    0.00979
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.18000   22.28000  -0.10000   -0.44883
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.80000   19.78000   0.02000    0.10111
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.52000   18.59000  -0.07000   -0.37655
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41680    0.41780  -0.00100   -0.23935
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.53010   12.57040  -0.04030   -0.32059
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.58520   10.57610   0.00910    0.08604
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.48460   10.48000   0.00460    0.04389
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.58950   10.60360  -0.01410   -0.13297
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.25690   10.24810   0.00880    0.08587
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19020   10.18640   0.00380    0.03730
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23950   10.25230  -0.01280   -0.12485
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96010    9.95720   0.00290    0.02912
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85380    9.85520  -0.00140   -0.01421
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.93720    9.94170  -0.00450   -0.04526
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.74600    9.76720  -0.02120   -0.21705
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96000    9.95710   0.00290    0.02912
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84890    9.85030  -0.00140   -0.01421
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.93710    9.94160  -0.00450   -0.04526
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.74610    9.76720  -0.02110   -0.21603
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47400   11.47100   0.00300    0.02615
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86040    9.85300   0.00740    0.07510
第一金大中華基金                                                   27.23000   27.28000  -0.05000   -0.18328
第一金小型精選基金                                                 34.40000   34.38000   0.02000    0.05817
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.50000   14.43000   0.07000    0.48510
第一金中國世紀基金-美元                                             8.81940    8.76320   0.05620    0.64132
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.84330    9.84090   0.00240    0.02439
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.21960    8.22560  -0.00600   -0.07294
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.47330   11.47050   0.00280    0.02441
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.76210    9.76920  -0.00710   -0.07268
第一金中概平衡基金                                                 29.36000   29.28000   0.08000    0.27322
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33880   15.33860   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.83400  178.83200   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.48220   15.56850  -0.08630   -0.55432
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.48090   15.56720  -0.08630   -0.55437
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.94000   15.05000  -0.11000   -0.73090
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.95000   15.06000  -0.11000   -0.73041
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.43240   10.48330  -0.05090   -0.48553
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.43060   10.48180  -0.05120   -0.48847
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.04270   10.01020   0.03250    0.32467
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.04270   10.01030   0.03240    0.32367
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.78400   13.78300   0.00100    0.00726
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.80240   13.80140   0.00100    0.00725
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.07000   13.10000  -0.03000   -0.22901
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.83630    9.87010  -0.03380   -0.34245
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.82990    9.86370  -0.03380   -0.34267
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.43320    9.47450  -0.04130   -0.43591
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.45740    9.49870  -0.04130   -0.43480
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.78440   10.82030  -0.03590   -0.33178
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.38120   10.42670  -0.04550   -0.43638
第一金全球大趨勢基金                                               25.19000   25.33000  -0.14000   -0.55270
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.18060    9.19190  -0.01130   -0.12293
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.33780    6.34550  -0.00770   -0.12135
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.09190   10.11350  -0.02160   -0.21358
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.09210   10.11440  -0.02230   -0.22048
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.06100   11.08550  -0.02450   -0.22101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.06280   11.08730  -0.02450   -0.22097
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56810    8.60350  -0.03540   -0.41146
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.57630   10.62010  -0.04380   -0.41243
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.27630    9.25270   0.02360    0.25506
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.27480    9.25120   0.02360    0.25510
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.69400    7.67270   0.02130    0.27761
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.68900    7.66770   0.02130    0.27779
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43840    8.42240   0.01600    0.18997
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43900    8.42290   0.01610    0.19115
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.74510   11.71490   0.03020    0.25779
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.74550   11.71550   0.03000    0.25607
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.30400   10.27550   0.02850    0.27736
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.30480   10.27640   0.02840    0.27636
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06780   15.03920   0.02860    0.19017
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.06750   15.03870   0.02880    0.19151
第一金亞洲科技基金                                                 18.73000   18.76000  -0.03000   -0.15991
第一金亞洲新興市場基金                                             12.82000   12.85000  -0.03000   -0.23346
第一金店頭市場基金                                                  8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.15270   10.17250  -0.01980   -0.19464
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.15270   10.17250  -0.01980   -0.19464
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.12040   10.15750  -0.03710   -0.36525
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.12030   10.15750  -0.03720   -0.36623
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.15270   10.17250  -0.01980   -0.19464
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.16550   10.18470  -0.01920   -0.18852
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.15270   10.17250  -0.01980   -0.19464
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.12040   10.15750  -0.03710   -0.36525
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.13310   10.16970  -0.03660   -0.35989
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.12040   10.15750  -0.03710   -0.36525
第一金創新趨勢基金                                                 22.98000   23.00000  -0.02000   -0.08696
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.69930   44.02430  -0.32500   -0.73823
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.58260   43.83870  -0.25610   -0.58419
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.31610   44.75300  -0.43690   -0.97625
第一金電子基金                                                     36.64000   36.53000   0.11000    0.30112
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.40000   19.43000  -0.03000   -0.15440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.45000   20.68000  -0.23000   -1.11219
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
統一大中華中小基金(美元)                                            8.32000    8.26000   0.06000    0.72639
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.37000   12.31000   0.06000    0.48741
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
統一大滿貫基金-A類型                                               37.45000   37.55000  -0.10000   -0.26631
統一大滿貫基金-I類型                                               37.45000   37.55000  -0.10000   -0.26631
統一大龍印基金                                                     15.05000   15.04000   0.01000    0.06649
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.90000   10.83000   0.07000    0.64635
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.09000   11.00000   0.09000    0.81818
統一中小基金                                                       25.79000   25.79000   0.00000    0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.95200    9.97340  -0.02140   -0.21457
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.01890    9.01070   0.00820    0.09100
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.74640    8.75100  -0.00460   -0.05257
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.59060   12.61760  -0.02700   -0.21399
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.36760   11.35720   0.01040    0.09157
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.98020   10.98590  -0.00570   -0.05188
統一台灣動力基金                                                   20.33000   20.32000   0.01000    0.04921
統一全天候基金-A類型                                              118.99000  119.12000  -0.13000   -0.10913
統一全天候基金-I類型                                              119.76000  119.89000  -0.13000   -0.10843
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.48390    8.50950  -0.02560   -0.30084
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.98180    7.98140   0.00040    0.00501
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.00170    8.01500  -0.01330   -0.16594
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.21530    9.24320  -0.02790   -0.30184
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.67780    8.67740   0.00040    0.00461
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.69190    8.70640  -0.01450   -0.16654
統一全球債券組合基金                                               12.39260   12.42520  -0.03260   -0.26237
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.43000   16.49000  -0.06000   -0.36386
統一全球新科技基金(美元)                                           15.05000   15.05000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.50000   14.52000  -0.02000   -0.13774
統一亞太基金                                                       25.99000   25.94000   0.05000    0.19275
統一亞洲大金磚基金                                                 12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       63.03000   62.99000   0.04000    0.06350
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75150   16.75120   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.39000   12.40000  -0.01000   -0.08065
統一強漢基金(美元)                                                 10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
統一強漢基金(新台幣)                                               28.71000   28.69000   0.02000    0.06971
統一統信基金                                                       32.10000   32.15000  -0.05000   -0.15552
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.61120   37.85690  -0.24570   -0.64902
統一黑馬基金                                                       63.43000   63.43000   0.00000    0.00000
統一新亞洲科技能源基金                                             17.09000   17.01000   0.08000    0.47031
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.11520    8.13430  -0.01910   -0.23481
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.88730   10.91290  -0.02560   -0.23458
統一經建基金                                                       50.29000   50.33000  -0.04000   -0.07948
統一龍馬基金                                                       72.78000   72.99000  -0.21000   -0.28771
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.95000   21.97000  -0.02000   -0.09103
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.55000   50.68000  -0.13000   -0.25651
野村中國機會基金                                                   15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.40210   10.40620  -0.00410   -0.03940
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.35760   10.36180  -0.00420   -0.04053
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.35500   10.37900  -0.02400   -0.23124
野村巴西基金                                                        6.69000    6.79000  -0.10000   -1.47275
野村台灣高股息基金                                                 26.09000   25.95000   0.14000    0.53950
野村台灣運籌基金                                                   39.33000   39.22000   0.11000    0.28047
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.92210    9.91880   0.00330    0.03327
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.79890    9.79180   0.00710    0.07251
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83420    9.83550  -0.00130   -0.01322
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.54790   10.54440   0.00350    0.03319
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.30960   10.30210   0.00750    0.07280
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05090   10.05220  -0.00130   -0.01293
野村平衡基金                                                       20.95000   20.91000   0.04000    0.19130
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93050    9.93480  -0.00430   -0.04328
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.17110   10.16780   0.00330    0.03246
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95130    9.95570  -0.00440   -0.04420
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93070    9.93500  -0.00430   -0.04328
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.17130   10.16790   0.00340    0.03344
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95200    9.95640  -0.00440   -0.04419
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91260    9.92550  -0.01290   -0.12997
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.99090    9.99760  -0.00670   -0.06702
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.01760   10.02430  -0.00670   -0.06684
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.93150    9.94900  -0.01750   -0.17590
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.49000   12.48000   0.01000    0.08013
野村全球生技醫療基金                                               16.42000   16.40000   0.02000    0.12195
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.21830   10.24370  -0.02540   -0.24796
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.18210   10.20770  -0.02560   -0.25079
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10250   10.13820  -0.03570   -0.35213
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.45890   10.48590  -0.02700   -0.25749
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.38670   10.41320  -0.02650   -0.25448
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31200   10.34860  -0.03660   -0.35367
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.21530   10.25140  -0.03610   -0.35215
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.90000   10.92780  -0.02780   -0.25440
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.77740   10.80470  -0.02730   -0.25267
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.70190   10.73980  -0.03790   -0.35289
野村全球品牌基金                                                   28.48000   28.94000  -0.46000   -1.58950
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.76000   12.81000  -0.05000   -0.39032
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.37000   19.45000  -0.08000   -0.41131
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.19000   12.23000  -0.04000   -0.32706
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.01920   11.02560  -0.00640   -0.05805
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03150   11.03640  -0.00490   -0.04440
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78600   10.79970  -0.01370   -0.12686
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.52500    8.53170  -0.00670   -0.07853
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.35310    8.36410  -0.01100   -0.13151
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.91680    7.93600  -0.01920   -0.24194
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.03440   11.04290  -0.00850   -0.07697
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.52910   10.54300  -0.01390   -0.13184
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08120   10.10560  -0.02440   -0.24145
野村成長基金                                                       33.72000   33.59000   0.13000    0.38702
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.31900    8.31330   0.00570    0.06856
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.33830    8.33420   0.00410    0.04919
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.53490    8.54260  -0.00770   -0.09014
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.69550    9.68910   0.00640    0.06605
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.56340    9.55880   0.00460    0.04812
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.76930    9.77820  -0.00890   -0.09102
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.37000   13.33000   0.04000    0.30008
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.04540   10.05910  -0.01370   -0.13620
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.97820    9.99600  -0.01780   -0.17807
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.85320    9.88450  -0.03130   -0.31666
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.49160    9.50590  -0.01430   -0.15043
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.50480    9.52190  -0.01710   -0.17959
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59080    9.62150  -0.03070   -0.31908
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.98650   10.01830  -0.03180   -0.31742
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.67260   10.68440  -0.01180   -0.11044
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.57090   10.58990  -0.01900   -0.17942
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.66570   10.69980  -0.03410   -0.31870
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.83110    9.81360   0.01750    0.17832
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.83720    9.81600   0.02120    0.21597
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.73520    9.72600   0.00920    0.09459
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28790    8.28030   0.00760    0.09178
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.91870    8.90320   0.01550    0.17409
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.78860    8.76970   0.01890    0.21551
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.90320    9.89410   0.00910    0.09197
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.56170   13.54920   0.01250    0.09226
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.77300   12.75080   0.02220    0.17411
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33700   10.31480   0.02220    0.21522
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48410   10.49660  -0.01250   -0.11909
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44420   10.45660  -0.01240   -0.11859
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47260   10.49250  -0.01990   -0.18966
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.78090   10.79370  -0.01280   -0.11859
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71910   10.73190  -0.01280   -0.11927
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66570   10.68600  -0.02030   -0.18997
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.76250   10.77310  -0.01060   -0.09839
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.69000   10.70010  -0.01010   -0.09439
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.80500   10.83300  -0.02800   -0.25847
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.32750   10.31500   0.01250    0.12118
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88640    9.86050   0.02590    0.26266
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51270    9.49240   0.02030    0.21386
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97640    8.96620   0.01020    0.11376
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.55100   11.53790   0.01310    0.11354
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.44310   10.46760  -0.02450   -0.23406
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.61620   11.63030  -0.01410   -0.12124
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.03160   11.04830  -0.01670   -0.15115
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.77450   10.80020  -0.02570   -0.23796
野村泰國基金                                                       43.34000   43.45000  -0.11000   -0.25316
野村高科技基金                                                     11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.58760   10.63830  -0.05070   -0.47658
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.20140   10.23430  -0.03290   -0.32147
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.82730   10.84980  -0.02250   -0.20738
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.57930    9.61300  -0.03370   -0.35057
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.53580    9.58210  -0.04630   -0.48319
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80880    9.84100  -0.03220   -0.32720
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.26420   12.30400  -0.03980   -0.32347
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.42240   14.44600  -0.02360   -0.16337
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11720   11.15630  -0.03910   -0.35047
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.07430   11.12810  -0.05380   -0.48346
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.56790   11.60580  -0.03790   -0.32656
野村貨幣市場基金                                                   16.35450   16.35430   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.82000   14.82000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37190   10.37930  -0.00740   -0.07130
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.00730    9.98980   0.01750    0.17518
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.10440   10.10410   0.00030    0.00297
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29930   10.30000  -0.00070   -0.00680
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24950   10.25340  -0.00390   -0.03804
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.23460   10.24630  -0.01170   -0.11419
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.71140   10.71040   0.00100    0.00934
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62230   10.62630  -0.00400   -0.03764
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66070   10.65830   0.00240    0.02252
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.03910   10.09220  -0.05310   -0.52615
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.01680   10.09260  -0.07580   -0.75105
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.89910    9.98530  -0.08620   -0.86327
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.73370   10.79080  -0.05710   -0.52915
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.65890   10.73940  -0.08050   -0.74958
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.53930   10.63110  -0.09180   -0.86350
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.58170   10.60900  -0.02730   -0.25733
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.90290    7.92340  -0.02050   -0.25873
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.30080   12.33270  -0.03190   -0.25866
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.33000    9.17000   0.16000    1.74482
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41310   10.41260   0.00050    0.00480
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.67520   10.66800   0.00720    0.06749
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35590   10.35630  -0.00040   -0.00386
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41000   10.42810  -0.01810   -0.17357
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39300   10.39350  -0.00050   -0.00481
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41360   10.41300   0.00060    0.00576
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67620   10.66880   0.00740    0.06936
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35570   10.35610  -0.00040   -0.00386
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.41210   10.43010  -0.01800   -0.17258
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39220   10.39260  -0.00040   -0.00385
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42330   10.42100   0.00230    0.02207
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.69200   10.68280   0.00920    0.08612
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36410   10.36270   0.00140    0.01351
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41730   10.43360  -0.01630   -0.15623
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40530   10.40390   0.00140    0.01346
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42330   10.42100   0.00230    0.02207
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.69360   10.68440   0.00920    0.08611
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37180   10.37010   0.00170    0.01639
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43160   10.44800  -0.01640   -0.15697
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40660   10.40520   0.00140    0.01345
野村精選貨幣市場基金                                               12.12200   12.12190   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.73000   11.82000  -0.09000   -0.76142
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.85000   10.95000  -0.10000   -0.91324
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
野村積極成長基金                                                   14.30000   14.25000   0.05000    0.35088
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    40.13000   39.98000   0.15000    0.37519
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.76940   10.75480   0.01460    0.13575
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58170    8.55960   0.02210    0.25819
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89260    7.87570   0.01690    0.21458
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71060    7.70060   0.01000    0.12986
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.42250   12.39020   0.03230    0.26069
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.09030   11.06650   0.02380    0.21506
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.87680   10.86270   0.01410    0.12980
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.70000   11.81000  -0.11000   -0.93141
野村環球基金-人民幣計價                                            17.85000   17.98000  -0.13000   -0.72303
野村環球基金-美元計價                                              13.78000   13.88000  -0.10000   -0.72046
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.40000   19.58000  -0.18000   -0.91931
野村鴻利基金                                                       25.15000   25.10000   0.05000    0.19920
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91260   16.91250   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       21.26000   21.21000   0.05000    0.23574
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.10000   10.29000  -0.19000   -1.84645
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.43000   15.46000  -0.03000   -0.19405
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.71290   10.75330  -0.04040   -0.37570
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.02550   14.07870  -0.05320   -0.37788
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.95940   10.95640   0.00300    0.02738
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.60790   10.59690   0.01100    0.10380
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.82230   10.82460  -0.00230   -0.02125
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43780   10.43210   0.00570    0.05464
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.32950   10.32640   0.00310    0.03002
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.15470   10.14540   0.00930    0.09167
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97720    9.98560  -0.00840   -0.08412
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.39500   10.39180   0.00320    0.03079
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.58520   10.57790   0.00730    0.06901
凱基台商天下基金                                                   14.63000   14.66000  -0.03000   -0.20464
凱基台灣精五門基金                                                 23.07000   23.06000   0.01000    0.04337
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.51480   45.77770  -0.26290   -0.57430
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.80970   48.41880  -0.60910   -1.25798
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.39610   41.51900  -0.12290   -0.29601
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.49270   10.49210   0.00060    0.00572
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.60880   45.92270  -0.31390   -0.68354
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.70080   47.02390  -0.32310   -0.68710
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.51740   46.98770  -0.47030   -1.00090
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.55000   13.50000   0.05000    0.37037
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.91030   11.86020   0.05010    0.42242
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.81000   11.78000   0.03000    0.25467
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60610   11.60590   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.65000   30.62000   0.03000    0.09798
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.41000   22.60000  -0.19000   -0.84071
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.57560   21.72740  -0.15180   -0.69866
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.43000   17.40000   0.03000    0.17241
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.55230   16.49600   0.05630    0.34129
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.53000    7.55000  -0.02000   -0.26490
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.69020   41.96350  -0.27330   -0.65128
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.18280   42.49750  -0.31470   -0.74051
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.99100   42.36120  -0.37020   -0.87391
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.82000   11.92000  -0.10000   -0.83893
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.20790   11.28830  -0.08040   -0.71224
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.79000   10.89000  -0.10000   -0.91827
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.29020   12.42740  -0.13720   -1.10401
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.67000   12.83000  -0.16000   -1.24708
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.99000   13.09000  -0.10000   -0.76394
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.65230   12.72460  -0.07230   -0.56819
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.62080   10.66500  -0.04420   -0.41444
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.10240   10.13530  -0.03290   -0.32461
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.18260   10.23320  -0.05060   -0.49447
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.62060   10.66480  -0.04420   -0.41445
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.10240   10.13530  -0.03290   -0.32461
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.18260   10.23320  -0.05060   -0.49447
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.19000   12.08000   0.11000    0.91060
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.00000   36.57000  -0.57000   -1.55865
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.92000   33.23000  -0.31000   -0.93289
富邦上証180基金                                                    31.44000   32.00000  -0.56000   -1.75000
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20990    0.20960   0.00030    0.14313
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.51000    6.51000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.01000    5.91000   0.10000    1.69205
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.60000   48.96000  -1.36000   -2.77778
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.86120   12.85910   0.00210    0.01633
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.79080   11.78700   0.00380    0.03224
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.19440   11.20240  -0.00800   -0.07141
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.87090   10.86920   0.00170    0.01564
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.88130    9.87820   0.00310    0.03138
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.39210    9.39890  -0.00680   -0.07235
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.84880   19.84000   0.00880    0.04435
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.69790   11.69440   0.00350    0.02993
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.46690   10.47210  -0.00520   -0.04966
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.88380   13.86320   0.02060    0.14859
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00980    2.00610   0.00370    0.18444
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38460    9.37070   0.01390    0.14833
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40760    1.40500   0.00260    0.18505
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.55480   12.57670  -0.02190   -0.17413
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81520    1.81790  -0.00270   -0.14852
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.44210   10.46030  -0.01820   -0.17399
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53110    1.53340  -0.00230   -0.14999
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.03030   11.03550  -0.00520   -0.04712
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.96220   10.96930  -0.00710   -0.06473
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.71000   14.84000  -0.13000   -0.87601
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.72000   19.28000   0.44000    2.28216
富邦日本東証基金                                                   20.88000   20.57000   0.31000    1.50705
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.16000   48.16000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.96000   47.21000  -0.25000   -0.52955
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.12000   54.23000  -0.11000   -0.20284
富邦台灣心基金                                                     23.35000   23.28000   0.07000    0.30069
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.70000   47.84000  -0.14000   -0.29264
富邦台灣科技指數基金                                               58.66000   58.66000   0.00000    0.00000
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.00410   48.26670  -0.26260   -0.54406
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.87520   41.92850  -0.05330   -0.12712
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31330    0.31250   0.00080    0.25600
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.67740    2.68710  -0.00970   -0.36098
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36020    0.36140  -0.00120   -0.33204
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.10060   11.15050  -0.04990   -0.44751
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.27970    2.28800  -0.00830   -0.36276
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33850    0.33950  -0.00100   -0.29455
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.38480    9.42690  -0.04210   -0.44659
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.39000   22.44000  -0.05000   -0.22282
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.66000   14.69000  -0.03000   -0.20422
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.18000   26.14000   0.04000    0.15302
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72160   15.72140   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.07000   18.46000  -0.39000   -2.11268
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.25850   41.35780  -0.09930   -0.24010
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.40120   44.69580  -0.29460   -0.65912
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.37840   40.60140  -0.22300   -0.54924
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.81330   39.98350  -0.17020   -0.42568
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.00950   39.98940   0.02010    0.05026
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.79170   46.07660  -0.28490   -0.61832
富邦長紅基金                                                       64.91000   64.72000   0.19000    0.29357
富邦科技基金                                                       26.29000   26.23000   0.06000    0.22875
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.11610   41.19250  -0.07640   -0.18547
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.05880   46.48080  -0.42200   -0.90790
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.14240   40.34980  -0.20740   -0.51401
富邦恒生國企ETF基金                                                20.45000   20.61000  -0.16000   -0.77632
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.64000   13.47000   0.17000    1.26206
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.23000   26.68000  -0.45000   -1.68666
富邦高成長基金                                                     25.05000   24.97000   0.08000    0.32038
富邦基金A類型                                                      14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
富邦基金I類型                                                      14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
富邦深証100基金                                                    10.58000   10.76000  -0.18000   -1.67286
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.64000   20.67000  -0.03000   -0.14514
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42330    0.42310   0.00020    0.04727
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.45950   12.44800   0.01150    0.09238
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.20820    9.19980   0.00840    0.09131
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29670    0.29660   0.00010    0.03372
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.38390    8.37620   0.00770    0.09193
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.11810   10.18180  -0.06370   -0.62563
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.74100   10.82700  -0.08600   -0.79431
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.29050    9.34890  -0.05840   -0.62467
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.85380    9.93280  -0.07900   -0.79534
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.64000   18.73000  -0.09000   -0.48051
富邦精準基金                                                       46.75000   46.61000   0.14000    0.30036
富邦精銳中小基金                                                   12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.26000   19.25000   0.01000    0.05195
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.04000   22.07000  -0.03000   -0.13593
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.88000    6.88000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.95000   16.98000  -0.03000   -0.17668
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.76000   19.89000  -0.13000   -0.65359
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.13740   11.16750  -0.03010   -0.26953
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.49600   10.50560  -0.00960   -0.09138
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.67050   10.70390  -0.03340   -0.31204
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.51860   10.54700  -0.02840   -0.26927
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.86660    9.87570  -0.00910   -0.09215
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.01970   10.05110  -0.03140   -0.31240
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富達台灣成長基金                                                   32.09000   32.18000  -0.09000   -0.27968
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.97130    9.96850   0.00280    0.02809
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.94060    9.94020   0.00040    0.00402
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.71990    9.72350  -0.00360   -0.03702
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.38730   10.38430   0.00300    0.02889
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.36360   10.36310   0.00050    0.00482
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.13540   10.13930  -0.00390   -0.03846
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.34550    8.32720   0.01830    0.21976
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.04970    9.03220   0.01750    0.19375
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.56530    8.55270   0.01260    0.14732
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.24340   10.22080   0.02260    0.22112
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.32530   10.30530   0.02000    0.19407
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.80720    9.79260   0.01460    0.14909
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.96780    9.95270   0.01510    0.15172
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62380    8.62220   0.00160    0.01856
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.93520    9.93600  -0.00080   -0.00805
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15620    9.16110  -0.00490   -0.05349
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.57390   11.57180   0.00210    0.01815
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39290   11.39380  -0.00090   -0.00790
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63030   10.63620  -0.00590   -0.05547
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.36860    9.37310  -0.00450   -0.04801
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.42000   15.51000  -0.09000   -0.58027
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81380    8.81200   0.00180    0.02043
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72470    9.72560  -0.00090   -0.00925
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17370    9.17800  -0.00430   -0.04685
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76470   10.76240   0.00230    0.02137
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80180   10.80250  -0.00070   -0.00648
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25600   10.26070  -0.00470   -0.04581
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33250    9.33660  -0.00410   -0.04391
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.38000    8.37000   0.01000    0.11947
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.22030   10.21390   0.00640    0.06266
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.45840    9.45230   0.00610    0.06453
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95020    8.95430  -0.00410   -0.04579
富蘭克林華美中華基金                                               12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.61000   23.56000   0.05000    0.21222
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.55000   22.54000   0.01000    0.04437
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.06870    8.10440  -0.03570   -0.44050
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.23130    9.25910  -0.02780   -0.30025
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.26940   10.30030  -0.03090   -0.29999
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.73650    9.77960  -0.04310   -0.44071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.75690   11.75450   0.00240    0.02042
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73250    8.73070   0.00180    0.02062
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82740    8.82560   0.00180    0.02040
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91690    9.91490   0.00200    0.02017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.65340   14.65200   0.00140    0.00956
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.46460   10.46340   0.00120    0.01147
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33690   10.33570   0.00120    0.01161
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.73780   10.73830  -0.00050   -0.00466
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67000    7.67040  -0.00040   -0.00521
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98580    8.98620  -0.00040   -0.00445
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.97990    9.98040  -0.00050   -0.00501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.31190   11.32820  -0.01630   -0.14389
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54570    7.55660  -0.01090   -0.14424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.85720    8.87000  -0.01280   -0.14431
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.00160   10.01600  -0.01440   -0.14377
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.00340   11.00720  -0.00380   -0.03452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68890    7.69150  -0.00260   -0.03380
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.13170    8.15580  -0.02410   -0.29550
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24620    9.26340  -0.01720   -0.18568
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.38230   10.40150  -0.01920   -0.18459
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.01750   13.05620  -0.03870   -0.29641
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.26000    8.30000  -0.04000   -0.48193
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.21000    8.25000  -0.04000   -0.48485
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.17370   13.24460  -0.07090   -0.53531
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.32000   10.39000  -0.07000   -0.67372
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.32000   10.39000  -0.07000   -0.67372
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美第一富基金                                             41.45000   41.41000   0.04000    0.09660
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36230   10.36220   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.85000    8.81000   0.04000    0.45403
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.49000   14.61000  -0.12000   -0.82136
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.12000   13.22000  -0.10000   -0.75643
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.31000   15.44000  -0.13000   -0.84197
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.42400    9.43040  -0.00640   -0.06787
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.42400    9.43040  -0.00640   -0.06787
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.37570    9.37900  -0.00330   -0.03518
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.37570    9.37900  -0.00330   -0.03518
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.51320    9.52120  -0.00800   -0.08402
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.36420    9.37210  -0.00790   -0.08429
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.36410    9.37200  -0.00790   -0.08429
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.56600    9.58860  -0.02260   -0.23570
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.41620    9.43850  -0.02230   -0.23627
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.41620    9.43850  -0.02230   -0.23627
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.56200    6.47530   0.08670    1.33893
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.67540   10.68970  -0.01430   -0.13377
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.48570    9.51260  -0.02690   -0.28278
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.59560   11.62850  -0.03290   -0.28293
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.66940    6.69780  -0.02840   -0.42402
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84750    8.87490  -0.02740   -0.30874
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.90470   10.95110  -0.04640   -0.42370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.16000   69.04000   0.12000    0.17381
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    70.29000   70.74000  -0.45000   -0.63613
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.21900   62.35660  -0.13760   -0.22067
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.85000   20.86000  -0.01000   -0.04794
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.52560   67.98230  -0.45670   -0.67179
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.68050   67.04470  -0.36420   -0.54322
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.91880   11.91810   0.00070    0.00587
復華人生目標基金                                                   41.60230   41.46470   0.13760    0.33185
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
復華大中華中小策略基金                                              9.15000    9.10000   0.05000    0.54945
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
復華中小精選基金                                                   69.49000   69.10000   0.39000    0.56440
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.47550   51.42380   0.05170    0.10054
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.84140   61.87050  -0.02910   -0.04703
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.51000   10.45000   0.06000    0.57416
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.29000   12.23000   0.06000    0.49060
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
復華台灣智能基金                                                   12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     30.99000   31.07000  -0.08000   -0.25748
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.97000   12.99000  -0.02000   -0.15396
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.45000   20.51000  -0.06000   -0.29254
復華全球平衡基金-美元                                               9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.61000   19.68000  -0.07000   -0.35569
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.46000   14.48000  -0.02000   -0.13812
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.96000   14.00000  -0.04000   -0.28571
復華全球原物料基金                                                  8.41000    8.26000   0.15000    1.81598
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.14000   13.23000  -0.09000   -0.68027
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.18100   12.19530  -0.01430   -0.11726
復華全球債券基金                                                   14.99430   15.05300  -0.05870   -0.38996
復華全球債券組合基金                                               15.36000   15.39000  -0.03000   -0.19493
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.33000   15.36000  -0.03000   -0.19531
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
復華有利貨幣市場基金                                               13.50620   13.50600   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
復華亞太成長基金                                                   12.71000   12.75000  -0.04000   -0.31373
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                   12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.22000   14.35000  -0.13000   -0.90592
復華南非幣長期收益基金B                                             7.98000    8.05000  -0.07000   -0.86957
復華南非幣短期收益基金A                                            14.70000   14.72000  -0.02000   -0.13587
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.70870   71.35510  -0.64640   -0.90589
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.00000   21.93000   0.07000    0.31920
復華美國新星基金-美元                                              12.69000   12.74000  -0.05000   -0.39246
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.89000   12.97000  -0.08000   -0.61681
復華恒生基金                                                       20.72000   20.89000  -0.17000   -0.81379
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.51000    8.42000   0.09000    1.06888
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.49000   29.12000  -0.63000   -2.16346
復華神盾基金                                                       28.42960   28.38840   0.04120    0.14513
復華高成長基金                                                     71.57000   71.38000   0.19000    0.26618
復華高益策略組合基金                                               13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
復華貨幣市場基金                                                   14.47050   14.47030   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.52000   17.52000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.34000   49.44000  -0.10000   -0.20227
復華復華基金                                                       22.42000   22.36000   0.06000    0.26834
復華華人世紀基金                                                   17.94000   17.84000   0.10000    0.56054
復華傳家二號基金                                                   34.44000   34.48060  -0.04060   -0.11775
復華傳家基金                                                       24.04570   24.04210   0.00360    0.01497
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.88000   15.92000  -0.04000   -0.25126
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.81000   11.84000  -0.03000   -0.25338
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.44000   14.50000  -0.06000   -0.41379
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
復華新興人民幣債券基金A                                            12.29000   12.27000   0.02000    0.16300
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.59000   22.90000  -0.31000   -1.35371
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.01000   70.57000  -0.56000   -0.79354
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.27000  -0.01000   -0.18975
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.83000   11.85000  -0.02000   -0.16878
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
復華新興市場短期收益基金                                           11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
復華滬深300 A股基金                                                23.67000   24.04000  -0.37000   -1.53910
復華數位經濟基金                                                   49.86000   49.73000   0.13000    0.26141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.98630    9.97410   0.01220    0.12232
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.72230    9.71370   0.00860    0.08853
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.52760   10.51470   0.01290    0.12269
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.11080   10.10190   0.00890    0.08810
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.12310   10.12500  -0.00190   -0.01877
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.10880   10.12120  -0.01240   -0.12252
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.18220   10.18930  -0.00710   -0.06968
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.77400   10.79990  -0.02590   -0.23982
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06900   10.06760   0.00140    0.01391
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.67640   10.69320  -0.01680   -0.15711
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.42720   10.42580   0.00140    0.01343
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.04550   11.06290  -0.01740   -0.15728
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.64930   10.62440   0.02490    0.23437
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.59130   10.59520  -0.00390   -0.03681
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.65770   10.67980  -0.02210   -0.20693
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.65470   10.61680   0.03790    0.35698
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.88230   11.86050   0.02180    0.18380
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.56650   10.55760   0.00890    0.08430
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.83700   10.79840   0.03860    0.35746
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.17980   12.15650   0.02330    0.19167
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.71010   10.70110   0.00900    0.08410
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.82730   10.83670  -0.00940   -0.08674
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.14180   10.12310   0.01870    0.18473
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.12450   10.13490  -0.01040   -0.10262
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.00020   10.02760  -0.02740   -0.27325
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.45370   10.44130   0.01240    0.11876
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.75710   10.76230  -0.00520   -0.04832
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.44880   10.46500  -0.01620   -0.15480
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.45240   10.44000   0.01240    0.11877
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.75700   10.76220  -0.00520   -0.04832
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.44570   10.46190  -0.01620   -0.15485
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.33860   10.31940   0.01920    0.18606
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.31850   10.33130  -0.01280   -0.12390
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.33680   10.31760   0.01920    0.18609
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.31960   10.33240  -0.01280   -0.12388
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.94450   10.93270   0.01180    0.10793
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.92520   10.94680  -0.02160   -0.19732
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.98370   11.02420  -0.04050   -0.36737
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.12690   10.11510   0.01180    0.11666
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.10900   10.12550  -0.01650   -0.16295
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98590   10.01940  -0.03350   -0.33435
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23750    9.23470   0.00280    0.03032
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08160    8.07920   0.00240    0.02971
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.09760    8.10910  -0.01150   -0.14182
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.14940   12.14570   0.00370    0.03046
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.65880   10.65570   0.00310    0.02909
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.80340   10.81880  -0.01540   -0.14234
景順主流基金                                                       19.47000   19.35000   0.12000    0.62016
景順台灣科技基金                                                   34.10000   33.94000   0.16000    0.47142
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
景順全球科技基金                                                   24.08000   24.33000  -0.25000   -1.02754
景順全球康健基金                                                   19.58000   19.71000  -0.13000   -0.65956
景順貨幣市場基金                                                   16.00430   16.00410   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.82000   33.79000   0.03000    0.08878
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.97000   15.06000  -0.09000   -0.59761
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.06000   14.18000  -0.12000   -0.84626
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.03000   11.09000  -0.06000   -0.54103
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.30000   11.38000  -0.08000   -0.70299
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.80000   11.86000  -0.06000   -0.50590
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.93000   12.02000  -0.09000   -0.74875
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65240    8.64670   0.00570    0.06592
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.75190    7.74320   0.00870    0.11236
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.57590   11.56840   0.00750    0.06483
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.35770   10.34610   0.01160    0.11212
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.09000    8.08000   0.01000    0.12376
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.68500    9.68160   0.00340    0.03512
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.93370    9.94710  -0.01340   -0.13471
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.29400   10.29040   0.00360    0.03498
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.56210   10.57650  -0.01440   -0.13615
華南永昌永昌基金                                                   20.24000   20.25000  -0.01000   -0.04938
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.93690   14.97460  -0.03770   -0.25176
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
華南永昌全球精品基金                                               17.01000   17.31000  -0.30000   -1.73310
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.63000   10.72000  -0.09000   -0.83955
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.56000   13.65000  -0.09000   -0.65934
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.52000   13.63000  -0.11000   -0.80704
華南永昌物聯網精選基金                                             12.43000   12.46000  -0.03000   -0.24077
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29480   16.29460   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.29430   25.30870  -0.01440   -0.05690
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00000   11.99980   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.80970   10.79640   0.01330    0.12319
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.51870   10.51360   0.00510    0.04851
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01740   10.00510   0.01230    0.12294
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.68990    9.68520   0.00470    0.04853
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.65040   10.63550   0.01490    0.14010
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.29550   10.28880   0.00670    0.06512
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.99560    9.98160   0.01400    0.14026
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.60350    9.59730   0.00620    0.06460
華頓中小型基金                                                     22.08000   22.04000   0.04000    0.18149
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.24800   12.23900   0.00900    0.07354
華頓台灣基金                                                       24.07000   24.10000  -0.03000   -0.12448
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58090   11.58080   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.29000   17.50000  -0.21000   -1.20000
華頓全球高收益債券基金A                                            13.87480   13.88940  -0.01460   -0.10512
華頓全球高收益債券基金B                                             8.00010    8.00850  -0.00840   -0.10489
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.95320    2.95390  -0.00070   -0.02370
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.95840   12.98370  -0.02530   -0.19486
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41800    0.41810  -0.00010   -0.02392
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.35350   12.35980  -0.00630   -0.05097
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.31030   12.31650  -0.00620   -0.05034
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.97500   10.97520  -0.00020   -0.00182
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.77630   10.80040  -0.02410   -0.22314
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.73820   10.76220  -0.02400   -0.22300
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.43420    9.45530  -0.02110   -0.22316
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.94020   10.94590  -0.00570   -0.05207
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.90240   10.90800  -0.00560   -0.05134
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.60250    9.60280  -0.00030   -0.00312
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.20000   12.13000   0.07000    0.57708
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         11.00000   10.93000   0.07000    0.64044
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68870    2.68590   0.00280    0.10425
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12140    2.11700   0.00440    0.20784
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.06620   12.05690   0.00930    0.07713
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.27540    9.26820   0.00720    0.07768
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37990    0.37950   0.00040    0.10540
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29640    0.29560   0.00080    0.27064
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.68000    3.66000   0.02000    0.54645
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.13000   16.10000   0.03000    0.18634
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.51000   25.59000  -0.08000   -0.31262
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.82000   12.89000  -0.07000   -0.54306
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.46000    8.40000   0.06000    0.71429
匯豐安富基金                                                       26.54000   26.58000  -0.04000   -0.15049
匯豐成功基金                                                       43.41000   43.70000  -0.29000   -0.66362
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.77980    2.77670   0.00310    0.11164
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.42310    2.42040   0.00270    0.11155
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.98440   11.98120   0.00320    0.02671
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99620    7.99220   0.00400    0.05005
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39420    0.39380   0.00040    0.10157
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33620    0.33580   0.00040    0.11912
匯豐金磚動力基金                                                   15.00000   14.98000   0.02000    0.13351
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01960   15.01950   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.23000    5.22000   0.01000    0.19157
匯豐新鑽動力基金                                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.45770    5.48600  -0.02830   -0.51586
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.35400    9.38300  -0.02900   -0.30907
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.11000   55.27000  -0.16000   -0.28949
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.11000   55.27000  -0.16000   -0.28949
匯豐龍騰電子基金                                                   39.83000   39.75000   0.08000    0.20126
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.80720   12.85600  -0.04880   -0.37959
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.28000   19.26000   0.02000    0.10384
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
新光中國成長基金(美元)                                              9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.58660   11.59740  -0.01080   -0.09312
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.32540   10.31070   0.01470    0.14257
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.67400   10.66720   0.00680    0.06375
新光台灣富貴基金                                                   25.62000   25.60000   0.02000    0.07813
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.90000   22.01000  -0.11000   -0.49977
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.74290   39.69020   0.05270    0.13278
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.87130   45.19940  -0.32810   -0.72589
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.30000   10.41000  -0.11000   -1.05668
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.00000   10.91000   0.09000    0.82493
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.74000   10.66000   0.08000    0.75047
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                 9.96000   10.04000  -0.08000   -0.79681
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                 9.96000   10.04000  -0.08000   -0.79681
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.03360   11.07110  -0.03750   -0.33872
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.80690   10.85130  -0.04440   -0.40917
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.37080   10.40520  -0.03440   -0.33060
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.14310   10.18470  -0.04160   -0.40846
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.19000    9.27000  -0.08000   -0.86300
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52080   15.52050   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.62000    8.66000  -0.04000   -0.46189
新光亞洲精選基金-美金                                              21.31000   21.30000   0.01000    0.04695
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.64000   21.64000   0.00000    0.00000
新光店頭基金                                                       23.82000   23.76000   0.06000    0.25253
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.07950   41.36880  -0.28930   -0.69932
新光特選內需收益ETF基金                                            21.16000   21.22000  -0.06000   -0.28275
新光創新科技基金                                                   14.01000   13.97000   0.04000    0.28633
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.22430   10.21930   0.00500    0.04893
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.53760   10.54250  -0.00490   -0.04648
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.07770   10.08120  -0.00350   -0.03472
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.27580    9.27080   0.00500    0.05393
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53520    9.53960  -0.00440   -0.04612
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.08950    9.09390  -0.00440   -0.04838
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.53260   40.58190  -0.04930   -0.12148
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.51900   45.90360  -0.38460   -0.83784
新光澳幣十年期保本基金                                             10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
新光澳幣保本基金                                                   12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.92380   10.92000   0.00380    0.03480
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49520    9.49190   0.00330    0.03477
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.45210    9.45680  -0.00470   -0.04970
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.62910   10.63430  -0.00520   -0.04890
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71910   10.71550   0.00360    0.03360
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51560    9.51240   0.00320    0.03364
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.45760    9.45490   0.00270    0.02856
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64080   10.63760   0.00320    0.03008
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.36000    7.38000  -0.02000   -0.27100
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.91090   10.88300   0.02790    0.25636
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.58370    9.55920   0.02450    0.25630
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.63760   10.61090   0.02670    0.25163
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.52370    9.49960   0.02410    0.25369
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.58340    9.55980   0.02360    0.24687
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.70740   10.68130   0.02610    0.24435
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95490   14.93250   0.02240    0.15001
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.59540    8.58260   0.01280    0.14914
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.30720   40.29190   0.01530    0.03797
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.37650   43.76360  -0.38710   -0.88453
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.10110   44.43310  -0.33200   -0.74719
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.33170   44.75120  -0.41950   -0.93741
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.60810   46.00530  -0.39720   -0.86338
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.90760   44.22220  -0.31460   -0.71141
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.29750   47.64980  -0.35230   -0.73935
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.49540   50.45050  -0.95510   -1.89314
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.13940   47.53800  -0.39860   -0.83849
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.72670   10.84230  -0.11560   -1.06619
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.98390   46.50450  -0.52060   -1.11946
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.92180   39.95180  -0.03000   -0.07509
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52630   11.52310   0.00320    0.02777
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.01710   10.00880   0.00830    0.08293
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.29720   14.26700   0.03020    0.21168
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.41270   10.36730   0.04540    0.43792
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
群益大印度基金-人民幣                                              12.97620   12.96700   0.00920    0.07095
群益大印度基金-美元                                                11.89120   11.85600   0.03520    0.29690
群益大印度基金-新臺幣                                              11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.51520   12.54130  -0.02610   -0.20811
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.76050   11.75840   0.00210    0.01786
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.08090   11.10400  -0.02310   -0.20803
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.49920    9.49750   0.00170    0.01790
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.04460   10.06560  -0.02100   -0.20863
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.64660    8.64510   0.00150    0.01735
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.25240    9.27170  -0.01930   -0.20816
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.23180    8.23030   0.00150    0.01823
群益中小型股基金                                                   47.35000   47.25000   0.10000    0.21164
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.85610   10.85700  -0.00090   -0.00829
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.82110    9.79970   0.02140    0.21837
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.25940    9.25510   0.00430    0.04646
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.15750    9.15820  -0.00070   -0.00764
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.28310    8.26510   0.01800    0.21778
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.81030    7.80670   0.00360    0.04611
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.65620   10.64100   0.01520    0.14284
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.72180   11.70500   0.01680    0.14353
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.28700   11.26940   0.01760    0.15618
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40310   10.40290   0.00020    0.00192
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.68150    9.61610   0.06540    0.68011
群益中國新機會基金N-美元                                            8.66280    8.58480   0.07800    0.90858
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.30000    9.23000   0.07000    0.75840
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.58580    8.52780   0.05800    0.68013
群益中國新機會基金-美元                                             9.26210    9.17870   0.08340    0.90863
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.88000    8.82000   0.06000    0.68027
群益平衡王基金                                                     20.68290   20.66370   0.01920    0.09292
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97010    9.98390  -0.01380   -0.13822
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.94120    9.97200  -0.03080   -0.30886
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97010    9.98390  -0.01380   -0.13822
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.94120    9.97200  -0.03080   -0.30886
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97020    9.98400  -0.01380   -0.13822
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.94120    9.97190  -0.03070   -0.30787
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.92650    9.95640  -0.02990   -0.30031
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.98450   10.00970  -0.02520   -0.25176
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.95550    9.99770  -0.04220   -0.42210
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.98450   10.00970  -0.02520   -0.25176
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.95550    9.99770  -0.04220   -0.42210
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.98450   10.00970  -0.02520   -0.25176
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.95560    9.99770  -0.04210   -0.42110
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.96130   10.00240  -0.04110   -0.41090
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.98390   10.00210  -0.01820   -0.18196
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.95500    9.99020  -0.03520   -0.35235
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.98390   10.00210  -0.01820   -0.18196
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.95500    9.99010  -0.03510   -0.35135
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.98390   10.00200  -0.01810   -0.18096
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.95500    9.99020  -0.03520   -0.35235
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.95230    9.98650  -0.03420   -0.34246
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.41000    6.41000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.36500   12.38060  -0.01560   -0.12600
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.50000   11.48850   0.01150    0.10010
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.50420   10.51750  -0.01330   -0.12646
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.76830    9.75850   0.00980    0.10043
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.33830   10.35140  -0.01310   -0.12655
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.43580   10.50590  -0.07010   -0.66724
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.21270   10.28020  -0.06750   -0.65660
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.14430    9.20570  -0.06140   -0.66698
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14850    9.20900  -0.06050   -0.65697
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.49650   10.56700  -0.07050   -0.66717
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.53340   10.60300  -0.06960   -0.65642
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.61000   10.70000  -0.09000   -0.84112
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.30580    9.36830  -0.06250   -0.66714
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78870    9.85330  -0.06460   -0.65562
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.96000   10.05000  -0.09000   -0.89552
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.36340   11.41230  -0.04890   -0.42849
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.77310    7.80650  -0.03340   -0.42785
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85290   10.85620  -0.00330   -0.03040
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.65950   10.66080  -0.00130   -0.01219
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.73050   10.75020  -0.01970   -0.18325
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94120    9.94420  -0.00300   -0.03017
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88760    9.88880  -0.00120   -0.01213
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95400    9.97220  -0.01820   -0.18251
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85300   10.85630  -0.00330   -0.03040
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.65940   10.66070  -0.00130   -0.01219
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.73040   10.75010  -0.01970   -0.18325
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94130    9.94430  -0.00300   -0.03017
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88740    9.88870  -0.00130   -0.01315
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95400    9.97220  -0.01820   -0.18251
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.53860    9.59570  -0.05710   -0.59506
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.15000   11.24000  -0.09000   -0.80071
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.60710   15.70050  -0.09340   -0.59489
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.47000   15.59000  -0.12000   -0.76972
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.46000   11.55000  -0.09000   -0.77922
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.42220   10.39770   0.02450    0.23563
群益印度中小基金N-美元                                              8.52530    8.48610   0.03920    0.46193
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.10000    8.07000   0.03000    0.37175
群益印度中小基金-人民幣                                            14.10930   14.07620   0.03310    0.23515
群益印度中小基金-美元                                              12.19350   12.13740   0.05610    0.46221
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.17000   14.13000   0.04000    0.28309
群益多利策略組合基金                                               11.92000   11.96000  -0.04000   -0.33445
群益多重收益組合基金                                               14.17000   14.23000  -0.06000   -0.42164
群益多重資產組合基金                                               15.46000   15.55000  -0.09000   -0.57878
群益安家基金                                                       26.46990   26.50110  -0.03120   -0.11773
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17240   16.17210   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.41000   21.26000   0.15000    0.70555
群益亞太中小基金                                                   10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.65000   16.64000   0.01000    0.06010
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.70430   10.74940  -0.04510   -0.41956
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.86940    7.90250  -0.03310   -0.41885
群益店頭市場基金                                                  100.05000  100.16000  -0.11000   -0.10982
群益東方盛世基金                                                    9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
群益東協成長基金-人民幣                                            13.44990   13.48790  -0.03800   -0.28173
群益東協成長基金-美元                                              11.50370   11.51010  -0.00640   -0.05560
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.43000   11.46000  -0.03000   -0.26178
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.07070   12.11630  -0.04560   -0.37635
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.18880   11.22280  -0.03400   -0.30295
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.56930   10.61650  -0.04720   -0.44459
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.79280    9.82980  -0.03700   -0.37641
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.08030    9.10790  -0.02760   -0.30303
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.57560    8.61400  -0.03840   -0.44579
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.92900   10.97790  -0.04890   -0.44544
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.58320    9.61940  -0.03620   -0.37632
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.24160    9.26960  -0.02800   -0.30206
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.58020    9.62310  -0.04290   -0.44580
群益長安基金                                                       31.40000   31.29000   0.11000    0.35155
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.48930   10.54470  -0.05540   -0.52538
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.86790   15.95170  -0.08380   -0.52534
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.40000   15.51000  -0.11000   -0.70922
群益真善美基金                                                     15.96750   15.95500   0.01250    0.07835
群益馬拉松基金                                                    125.01000  124.96000   0.05000    0.04001
群益深証中小板基金                                                 12.29000   12.55000  -0.26000   -2.07171
群益創新科技基金                                                   34.91000   34.78000   0.13000    0.37378
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.70010   10.62540   0.07470    0.70303
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.59640    9.50770   0.08870    0.93293
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.65250   11.57110   0.08140    0.70348
群益華夏盛世基金-美元                                              10.58100   10.48330   0.09770    0.93196
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.54000   17.40000   0.14000    0.80460
群益奧斯卡基金                                                     31.30000   31.15000   0.15000    0.48154
群益新興金鑽基金-美元                                              11.50070   11.47120   0.02950    0.25717
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
群益葛萊美基金                                                     24.64000   24.73000  -0.09000   -0.36393
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.62000   22.73000  -0.11000   -0.48394
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.51000    7.50000   0.01000    0.13333
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.89000   14.92000  -0.03000   -0.20107
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.48960   11.55530  -0.06570   -0.56857
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.03750   11.07560  -0.03810   -0.34400
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.10730   11.16460  -0.05730   -0.51323
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.02910   11.09230  -0.06320   -0.56976
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.59490   10.63150  -0.03660   -0.34426
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.66180   10.71690  -0.05510   -0.51414
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.48940   11.55520  -0.06580   -0.56944
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.03790   11.07600  -0.03810   -0.34399
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.80610    9.85680  -0.05070   -0.51437
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.02920   11.09230  -0.06310   -0.56886
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.59440   10.63100  -0.03660   -0.34428
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.88720    9.93830  -0.05110   -0.51417
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.09320   13.14290  -0.04970   -0.37815
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.80610   11.85240  -0.04630   -0.39064
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.81000   10.86000  -0.05000   -0.46041
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.66650   11.71160  -0.04510   -0.38509
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.65710    8.69000  -0.03290   -0.37860
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.93020    8.96520  -0.03500   -0.39040
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.18000    8.22000  -0.04000   -0.48662
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.39310    8.42560  -0.03250   -0.38573
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.27700   10.31730  -0.04030   -0.39061
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.87930    9.91810  -0.03880   -0.39120
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.29180   10.24960   0.04220    0.41172
德信大發基金                                                       31.74000   31.75000  -0.01000   -0.03150
德信中國精選成長基金                                               12.23000   12.20000   0.03000    0.24590
德信台灣主流中小基金                                               20.91000   20.90000   0.01000    0.04785
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99480   11.99460   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.60000   34.57000   0.03000    0.08678
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.06650   11.07770  -0.01120   -0.10110
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.93120   10.94320  -0.01200   -0.10966
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72520   11.72500   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.69000   17.76000  -0.07000   -0.39414
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.01000   17.69000   0.32000    1.80893
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.90260   10.89240   0.01020    0.09364
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.63690   16.56180   0.07510    0.45345
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23160    8.23090   0.00070    0.00850
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.17720   11.15690   0.02030    0.18195
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26810   12.25490   0.01320    0.10771
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10260   14.10140   0.00120    0.00851
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摩根大歐洲基金                                                     16.86000   17.02000  -0.16000   -0.94007
摩根中小基金                                                       23.03000   23.13000  -0.10000   -0.43234
摩根中國A股基金                                                    15.81000   15.82000  -0.01000   -0.06321
摩根中國A股基金(美元)                                              12.36000   12.34000   0.02000    0.16207
摩根中國亮點基金                                                   13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.42990   11.46470  -0.03480   -0.30354
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.92810   12.96760  -0.03950   -0.30461
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.72660    9.74490  -0.01830   -0.18779
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.40830   13.44910  -0.04080   -0.30337
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.79580   15.84410  -0.04830   -0.30485
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.13000   20.20000  -0.07000   -0.34653
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.13000   20.20000  -0.07000   -0.34653
摩根台灣增長基金                                                   51.49000   51.58000  -0.09000   -0.17449
摩根平衡基金                                                       28.15000   28.24000  -0.09000   -0.31870
摩根全球α基金                                                     18.50000   18.55000  -0.05000   -0.26954
摩根全球平衡基金                                                   16.21670   16.31750  -0.10080   -0.61774
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.49510    9.50650  -0.01140   -0.11992
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.70510   10.71730  -0.01220   -0.11383
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07250   10.08150  -0.00900   -0.08927
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.76830   11.78220  -0.01390   -0.11797
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.54220   10.55170  -0.00950   -0.09003
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.55670   10.55750  -0.00080   -0.00758
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.05850   14.05950  -0.00100   -0.00711
摩根亞洲基金                                                       59.42000   59.56000  -0.14000   -0.23506
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40750    8.39350   0.01400    0.16680
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.97660    9.95890   0.01770    0.17773
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81290    8.79490   0.01800    0.20466
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90840   12.88780   0.02060    0.15984
摩根東方內需機會基金                                               18.79000   18.84000  -0.05000   -0.26539
摩根東方科技基金                                                   32.92000   33.03000  -0.11000   -0.33303
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   22.83000   22.86000  -0.03000   -0.13123
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14170   15.14160   0.00010    0.00066
摩根新金磚五國基金                                                 12.64000   12.60000   0.04000    0.31746
摩根新絲路基金                                                      9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
摩根新興35基金                                                     13.71000   13.70000   0.01000    0.07299
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.12530    7.15410  -0.02880   -0.40257
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.51860    9.55650  -0.03790   -0.39659
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.30660    9.34190  -0.03530   -0.37787
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.13180   11.17680  -0.04500   -0.40262
摩根新興科技基金                                                   55.68000   55.78000  -0.10000   -0.17928
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.79930    8.79450   0.00480    0.05458
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.53290    9.51880   0.01410    0.14813
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.98900    8.97140   0.01760    0.19618
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.55710   10.55130   0.00580    0.05497
摩根龍揚基金                                                       34.10000   34.15000  -0.05000   -0.14641
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.37000   10.46000  -0.09000   -0.86042
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.73000   10.79000  -0.06000   -0.55607
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.05000   12.14000  -0.09000   -0.74135
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30500    9.33680  -0.03180   -0.34059
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55030   11.58980  -0.03950   -0.34082
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.90000   20.83000   0.07000    0.33605
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62190   12.62180   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.87120   10.89350  -0.02230   -0.20471
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.61430   10.61350   0.00080    0.00754
聯邦中國龍基金                                                     27.72000   27.66000   0.06000    0.21692
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.62080   12.59410   0.02670    0.21200
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.81270   11.79870   0.01400    0.11866
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.68730   10.68540   0.00190    0.01778
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.33150   10.30980   0.02170    0.21048
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.72290    9.71140   0.01150    0.11842
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.78980    8.78810   0.00170    0.01934
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.95280    9.92380   0.02900    0.29223
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.15940   10.14720   0.01220    0.12023
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.42370    9.39630   0.02740    0.29160
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.61530    9.60380   0.01150    0.11974
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.74350   11.75780  -0.01430   -0.12162
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.58290   11.60570  -0.02280   -0.19646
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.75170   10.78930  -0.03760   -0.34849
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.81170   10.82490  -0.01320   -0.12194
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.64920   10.67010  -0.02090   -0.19587
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.88400    9.91850  -0.03450   -0.34783
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.82090   24.75960   0.06130    0.24758
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.66970    9.66400   0.00570    0.05898
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.03790   10.04910  -0.01120   -0.11145
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.61550    9.60990   0.00560    0.05827
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.96880    9.98000  -0.01120   -0.11222
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23360   13.23340   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.87000   13.84000   0.03000    0.21676
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.72130   16.75170  -0.03040   -0.18147
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.95920   12.97150  -0.01230   -0.09482
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.63390   12.63760  -0.00370   -0.02928
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.00390   12.00740  -0.00350   -0.02915
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.45170   12.46990  -0.01820   -0.14595
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.63450   11.66920  -0.03470   -0.29736
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56440   10.57950  -0.01510   -0.14273
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.71300    8.73890  -0.02590   -0.29638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.88000   37.82000   0.06000    0.15865
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.38000   19.42000  -0.04000   -0.20597
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.99000   18.99000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.62000   12.64000  -0.02000   -0.15823
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.49000   16.48000   0.01000    0.06068
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.57000    7.58000  -0.01000   -0.13193
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.40000   15.37000   0.03000    0.19519
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.52000   14.45000   0.07000    0.48443
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.44000   14.37000   0.07000    0.48713
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.46000   14.39000   0.07000    0.48645
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.12000   15.04000   0.08000    0.53191
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.05000   21.13000  -0.08000   -0.37861
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.09000   19.17000  -0.08000   -0.41732
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.11000   13.19000  -0.08000   -0.60652
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.81000   14.87000  -0.06000   -0.40350
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.80000   15.86000  -0.06000   -0.37831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.76000   14.82000  -0.06000   -0.40486
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.74000   14.80000  -0.06000   -0.40541
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.60000   12.65000  -0.05000   -0.39526
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.88000   14.93000  -0.05000   -0.33490
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.72000   12.77000  -0.05000   -0.39154
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.63000    8.67000  -0.04000   -0.46136
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.18000   13.24000  -0.06000   -0.45317
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.70000   19.71000  -0.01000   -0.05074
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.40000   18.41000  -0.01000   -0.05432
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.90000   12.91000  -0.01000   -0.07746
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.15000   0.03000    0.21201
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.26000   0.03000    0.21038
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
聯博貨幣市場基金                                                   15.04580   15.04560   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.07740   11.12750  -0.05010   -0.45024
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.83380   13.88160  -0.04780   -0.34434
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.43360    7.46720  -0.03360   -0.44997
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.23000   14.25000  -0.02000   -0.14035
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.39000   14.41000  -0.02000   -0.13879
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.32740   10.34960  -0.02220   -0.21450
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.76540   10.81130  -0.04590   -0.42456
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21070   10.22020  -0.00950   -0.09295
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.20190   10.22260  -0.02070   -0.20249
瀚亞中小型股基金                                                   22.01000   22.02000  -0.01000   -0.04541
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.10000   13.14000  -0.04000   -0.30441
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
瀚亞巴西基金                                                        5.79000    5.85000  -0.06000   -1.02564
瀚亞外銷基金                                                       41.58000   41.59000  -0.01000   -0.02404
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.98810   10.00780  -0.01970   -0.19685
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.92310    9.96380  -0.04070   -0.40848
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.95350    9.96080  -0.00730   -0.07329
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89130    9.90710  -0.01580   -0.15948
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98360   10.00040  -0.01680   -0.16799
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95320    9.98950  -0.03630   -0.36338
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.94890    9.95190  -0.00300   -0.03014
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.88580    9.89740  -0.01160   -0.11720
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.60720   11.60980  -0.00260   -0.02239
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.03240   11.01600   0.01640    0.14887
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.90460   12.89740   0.00720    0.05583
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.92850   10.95560  -0.02710   -0.24736
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36260    7.36460  -0.00200   -0.02716
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01250    8.00060   0.01190    0.14874
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17940    8.17480   0.00460    0.05627
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07490    7.09230  -0.01740   -0.24534
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71800    8.71310   0.00490    0.05624
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05450    9.05690  -0.00240   -0.02650
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.36930    9.35520   0.01410    0.15072
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08690    9.08180   0.00510    0.05616
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.52000   12.57000  -0.05000   -0.39777
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.30430   10.36170  -0.05740   -0.55396
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.72150    9.79040  -0.06890   -0.70375
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.36250    9.40140  -0.03890   -0.41377
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.40780    9.46010  -0.05230   -0.55285
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                  12.95000   12.91000   0.04000    0.30984
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.88000   28.84000   0.04000    0.13870
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.89000   14.86000   0.03000    0.20188
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.87000    6.84000   0.03000    0.43860
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.68640   12.72980  -0.04340   -0.34093
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.49090   14.51390  -0.02300   -0.15847
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.32430   11.33420  -0.00990   -0.08735
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.06700   11.08920  -0.02220   -0.20019
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.85110   12.91190  -0.06080   -0.47088
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.09640    9.12660  -0.03020   -0.33090
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.78050    9.79600  -0.01550   -0.15823
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.93780    8.94560  -0.00780   -0.08719
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.72420    8.74170  -0.01750   -0.20019
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.33210    9.37660  -0.04450   -0.47459
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.94280   14.98890  -0.04610   -0.30756
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.79000   10.83660  -0.04660   -0.43002
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29840   10.31370  -0.01530   -0.14835
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.59730   12.63610  -0.03880   -0.30706
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.79000   10.61000   0.18000    1.69651
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.32000   19.02000   0.30000    1.57729
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63570   13.63550   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.47000   29.70000  -0.23000   -0.77441
瀚亞高科技基金                                                     62.49000   62.49000   0.00000    0.00000
瀚亞理財通基金                                                     27.04000   27.10000  -0.06000   -0.22140
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.17000    8.19000  -0.02000   -0.24420
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.60000    8.65000  -0.05000   -0.57803
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.39000    8.41000  -0.02000   -0.23781
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.57000    8.61000  -0.04000   -0.46458
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.65000    8.69000  -0.04000   -0.46030
瀚亞菁華基金                                                       22.65000   22.62000   0.03000    0.13263
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.27090   14.35850  -0.08760   -0.61009
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.30840    9.36550  -0.05710   -0.60968
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.21600   11.29140  -0.07540   -0.66776
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.78310   11.83590  -0.05280   -0.44610
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.19320   10.24910  -0.05590   -0.54541
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.66630   10.74680  -0.08050   -0.74906
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.28720    8.34290  -0.05570   -0.66763
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.17520    8.21190  -0.03670   -0.44691
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.71590    8.74880  -0.03290   -0.37605
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.16960    8.21440  -0.04480   -0.54538
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.03920    8.09990  -0.06070   -0.74939
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.14470   14.18310  -0.03840   -0.27074
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.77240   10.82570  -0.05330   -0.49235
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93890    9.95660  -0.01770   -0.17777
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.50460   11.53590  -0.03130   -0.27133
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.27930   10.33010  -0.05080   -0.49177
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.99660   10.02380  -0.02720   -0.27135
瀚亞歐洲基金                                                       10.71000   10.57000   0.14000    1.32450
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