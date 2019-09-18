能源盤後—回血超快！沙國稱最快本月底返回正常 原油急劇大跌

週二交易，石油期貨急劇下跌，係因沙國能源部長表示，上週末遭襲擊的關鍵加工設施將復原，原油生產最快本月底就會恢復正常。

由於市場擔心沙國這個全球最大產油國的生產中斷時間延長，引發全球能源市場漣漪，推動國際期貨價格週一創下史上最劇烈漲幅。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王子週二表示，在經歷週六襲擊事件後，阿美公司 (Saudi Aramco) 損失的產量已經恢復 50%，根據華爾街日報報導，該設施已經可用受攻擊前的產量水準來供應顧客需求。

原油價格週二大幅走低，因為路透社報導指出，原本石油加工廠遭破壞後預計損失 570 萬桶 / 日的產量，但現在沙國已修復約莫 70% 的損失。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「好消息是生產將返回線上，但我們不確定的是，他們要如何杜絕未來再發生這種無人機和炸彈的攻擊。」

美國情報部門週一表示，此回襲擊沙國 Abqaiq 工廠及其 Khurais 油田的是搭載導彈的無人機，並認為伊朗是發起這場行動的主謀，但伊朗官方否認涉入此行動。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.56 美元或 5.7%，收每桶 59.34 美元。

根據道瓊市場數據，週一 WTI 原油期貨收盤價是今年 5 月 21 日以來最高價位，也是自 2008 年 9 月 22 日以降最大單日漲幅。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格大跌 4.47 美元或 6.5%，收每桶 64.55 美元。

根據道瓊市場數據，週一漲幅達 14.6% 的 Brent 原油期貨為史上最大單日漲幅，也是自 2008 年 6 月 6 日以降最大單日上漲金額 (8.80 美元)。

Capital Economics 首席商品經濟學家 Caroline Bain 表示，因為 9 月底前能恢復 1100 萬桶 / 日的產能，「全球供應中斷的情形將最小化。」

「儘管如此，此回襲擊還是有一些重要問題要回答，這意味著我們將需考慮我們在預期價格時，是否要長久地提高風險溢價。全球這麼大量的產能竟能如此輕易中斷，這一點一定會成為石油市場的擔憂。」

「我們還不清楚沙國或美國是否會嘗試以軍事回應，或者選用更多外交手段來回應。」

目前市場關注焦點可能暫時返回美國石油庫存，因為 API 週二晚間、EIA 週三白天將公布此數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 200 萬桶、汽油庫存下降 80 萬桶，但蒸餾油庫存增加 30 萬桶。

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