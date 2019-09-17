先別急著領獎！發票、威力彩中4000元 12月後領 現省800元稅金

今年 12 月 1 日起，統一發票課稅門檻將從現行的 2000 元調整至 5000 元。今年 7-8 月期統一發票將在 9 月 25 日開獎，若民眾中了四獎 4000 元，財政部提醒，先別急著兌獎，只要在 12 月後領獎，就能現省 800 元稅金。

依照現行規定，政府主辦的統一發票、台彩、運彩等，中獎獎金若超過 2000 元門檻，必須依規定按 20% 扣繳稅款，不計入綜所稅。

財政部日前已完成修正各類所得扣繳率標準，將中獎獎金免稅門檻從 2000 元提高到 5000 元，預告期 2 個月結束後，已報行政院審核通過。

本期 7-8 月期統一發票兌獎時間為 108 年 10 月 6 日至 109 年 1 月 6 日，若民眾中了四獎 4000 元獎金，先別急著兌獎，只要在 12 月後領獎，就能實領 4000 元，省下 800 元稅金。另外，威力彩若中了伍獎 4000 元，同樣在 12 月後領獎也可現省 800 元。

另外，財政部日前宣布 9-10 月期起增開 1 組統一發票六獎（獎金 200 元），估計可增加 94.1 萬個中獎機會，同時，雲端發票部分也將增開 40 萬組 500 元專屬獎項。