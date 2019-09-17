建立容錯文化 支撐金融科技發展

黃崇哲

台灣金融研訓院院長

《台灣銀行家》雜誌總編輯

長期以來，法規過度監管、必要投資不足以及金融科技人才缺乏，被視為台灣發展金融科技的主要阻礙，而政府也逐項規劃因應政策，期望從金融業升級及金融科技業者創新創業等多管齊下，創造出台灣友善的金融科技生態環境，並提升金融產業整體競爭力。

特別是，經過層層審核，終於取得設立許可的 3 家純網路銀行，預計在明年投入金融服務的行列之中，算是填補了我國金融科技發展的最後一塊拼圖。未來，結合「傳統銀行的數位轉型」、「監理沙盒的金融實驗」，再加上「純網路銀行的服務創新」，將成為台灣金融科技創新架構，這 3 個特性迥異，但目標一致的金融創新努力下，分進合擊，希望能為台灣帶來全新的金融服務面貌。

因為在政府政策引導下，藉由放寬既有金融業對金融科技業的投資，讓科技研發支出可以投資抵減，還有鼓勵申請金融專利等，已讓這兩年間傳統銀行業者投入金融科技發展的金額，幾近倍數成長。而在新創業者方面，全球第一個針對監理沙盒所成立的《金融科技發展與創新實驗條例》，更是全面性開放對全球發出邀請函，在最長 3 年的創新實驗期間內，以 2 億元作為曝險金額上限，鼓勵試行各項現行法規尚未同意的金融服務。對照之下，資本要求至少上百億的純網銀，則是藉由高質量的資訊設備投資，以及提供客戶更足額的消費者保障，來嘗試建構出全新的消費者金融服務體驗。

在金融創新努力的同時，有一項特別需要注意的，就是伴隨金融創新所帶來的失敗可能。以國外純網銀經驗為例，經營多年持續虧損而被合併，甚至黯然下場者，時有所聞，真正成功者可謂少數。畢竟，成功往往不是那樣來得理所當然，而成功的背後，失敗者更是比比皆是。

面對必然存在的失敗可能，為有效支撐金融創新的持續動能，建立我國發展金融科技的「容錯系統」（Fault Tolerance System）與「容錯文化」是當務之急。所謂容錯系統，就是一個系統在設計上可以不至於因一個錯誤或失敗，而影響到系統的穩定運作。同樣的，「容錯文化」則是一個社會可以在面對創新嘗試失敗時，不是以追究失敗負責對象為先，而是能夠收取教訓，更為改進，作為下次成功的基礎。

畢竟，金融系統穩定與消費者權益保障是金融產業的根本，但如果過於強調穩定，卻可能扼殺了創新思維與努力，讓明日之星難有機會露出。對此，在台灣的金融創新架構體系中，若能增進包括監理者、經理者以及消費者的容錯文化認知，並在提高風險準備前提下，更能容忍各項金融創新的失敗可能，台灣的金融科技發展才更有機會吸引創意資金相隨，更能創造出令人期待的各項可能。

FinTech Taipei 2019 台北金融科技展 11/29~11/30 在台北世貿一館盛大登場。

來源：《台灣銀行家》 2019 年 9 月

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