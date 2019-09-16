台股盤後－塑化股帶頭強攻 離10900點僅差一步之遙

沙烏地阿拉伯煉油廠遭無人機攻擊，帶動國際油價大漲，台塑四寶受此激勵，族群全面大漲，帶動指數走揚，收在 10898.13 點，上漲 70.58 點或 0.65%，也收今日最高，創近 1 個半月新高，離 10900 點僅一步之遙，不過成交量未放大，僅 1166 億元。

權值股由台塑四寶領軍上攻，台塑化開高走高，數度攻上漲停，終場收在 104 元，漲幅 7.44%，台塑、台化、南亞均在盤上，漲幅逾 1%。

塑膠類股同步走揚，台達化亮燈漲停，收在 12.15 元，華夏漲幅 5.15%，中石化漲幅逾 4%，台聚、台苯漲幅逾 3%，國喬、再生 - KY、聯成、南亞等表現也不俗。

其他權值股方面，電子三雄中，大立光、台積電盤中由黑翻紅，其中，台積電盤中翻紅後，緩步墊高，終場收 265 元、漲幅 1.14%；股王大立光收在 4005 元，漲幅 0.25%；鴻海雖然一度翻紅，不過隨即在盤下遊走，終場收在平盤。

除塑化股外，PCB 族群表現續強，也是盤面焦點，楠梓電開盤小跌後，隨即走高，收在 44 元，漲幅逾 8%，股價創 18 年來新高；欣興漲幅逾 4%，南電、景碩、宣德、瑞儀也均在盤上。

法人表示，近期正值美中貿易休兵期間，加上歐洲央行如期降息，預期美國聯準會可望在本周降息，整體市場資金行情發酵，股市走勢看俏。