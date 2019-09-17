三腳督缺一腳 攻10900提防大咖落跑

郭台銘宣布不參與 2020 總統大選，為台灣政壇投下震撼彈! 正當台股要攻 10900 點關卡之際，電子三王的「三腳督」，是否也缺了鴻海 (2317-TW) 一腳，鴻家軍今天的表現，將成為盤面關注焦點。不過在指數衝關 10900 點之際，今日需留意新台幣是否維持升值態勢，以及漲幅較大個股是否有大咖落跑? 關鍵點位為 10877、10906 與 10927 點。

台股昨日拉尾，距離 10900 關卡差不到 2 點，今日短線強弱分界，已經墊高至 10877 點，如多頭一鼓作氣衝關 10900 關卡，必須站穩 10906 點、10927 點，才算收復。而在 11000 點整數關卡前，要衝過 10946 點也將是一場硬仗。但如多頭近關情怯，或打算先進行關前整理，10877、10844 將是重要休息站，如能守住，攻勢還有機會延續，如棄守 10810 點，本波攻勢將暫先熄火。

台股昨日成功發動攻勢，除了電子族群外，塑化族群功不可沒，如沙烏地阿拉伯原油產能無法迅速恢復，市場對油價漲勢預期仍在，短線上塑化等相關油價上漲概念股，仍將吸引資金搶進，但需留意短線如占大盤資金比重超過 1 成，是否有過熱疑慮。如屬中線投資人，可待量縮後再擇機介入。

多頭本波可用之兵相當多，包括半導體族群、蘋概股、5G 等，如能維持良性輪動，且人氣族群 PCB 等未出現爆量不漲，或出現爆量長黑等狀況，盤勢行進節奏都還在多方掌控中。盤中需留意新台幣匯率，在連 8 升之後，是否還是維持續強態勢，以及明日台指期結算，今日是否有提前獲利了結賣壓。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)