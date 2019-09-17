盤前財經大事搶先讀2019年9月17日

今日操盤前瞻

美國 8 月工業生產

中國 8 月 70 個大中城市住宅銷售價格數據

央行發布 8 月銀行辦理人民幣業務概況

金管會例行記者座談會

法說會：太子、宏普、朋億

增資股上市：全科、康樂 - KY、緯軟

川普宣布：與日本已達成初步貿易協議！分析師看好大宗商品後勢

週一 (16 日) 美國總統川普宣布，美國與日本雙方，在貿易協議上已經就關稅壁壘的問題，達成初步的協定了。未來幾周就將完成簽署協議。閱讀全文...

美中副手級磋商週四登場 萊特海澤洩露中方新動向

美國商會首席執行長多諾霍 (Tom Donohue) 週一 (16 日) 引述美國貿易談判代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 的私下對談表示，美中副手級貿易代表將於週五 (20 日) 會面先行暖場，高層貿易代表可能在間隔一週半後持續會談。閱讀全文...

〈郭台銘不選了〉保有彈性 從旁傳承經驗鴻海營運更加分 同時累積自身能量

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘，表態退出 2020 連署競選總統行列，外界也關注是否會重返鴻海營運團隊，市場人士分析，郭台銘回去機率不大，比較可能扮演從旁傳承經驗的精神人物角色，對鴻海營運也有加分作用。閱讀全文...

〈半導體展將登場〉半導體成長趨勢俏 明年中、韓資本支出反彈 台灣未來 4 年穩定向上

SEMI 今 (16) 日在半導體展前發表半導體現況與未來發展，SEMI 產業分析部總監曾瑞榆表示，半導體資本支出方面，產業將走出記憶體降價與產業景氣烏雲，預計 2020 年中國與韓國半導體設備投資金額將回升，中國成長速度將會更快，台灣的部分由於記憶體最快下半年才開始回升，儘管 5 奈米製程投資金額持續成長，但整體估持平今年，之後 4 年才會逐年成長。閱讀全文...

沙國遭襲 全球損失 5% 原油供應量 原油期貨價格走向將如何？

幾位能源市場分析師稱，沙國 2 個關鍵石油生產設施週末遭襲擊一事，加劇了市場對中東供應安全的擔憂，且提高了全球原油市場的風險溢價。閱讀全文...