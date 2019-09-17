〈郭台銘不選了〉保有彈性 從旁傳承經驗鴻海營運更加分 同時累積自身能量

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘，表態退出 2020 連署競選總統行列，外界也關注是否會重返鴻海營運團隊，市場人士分析，郭台銘回去機率不大，比較可能扮演從旁傳承經驗的精神人物角色，對鴻海營運也有加分作用。

市場人士分析，郭台銘若投入總統大選，鴻海董事、大股東的身分勢必將成為焦點，雖然當時郭台銘卸下鴻海董座時曾強調，卸任後沒有身分、沒有立場、沒有資格談鴻海營運，且不會保留集團總裁的頭銜、不會再回鴻海、也不會干涉，大動作切割，但參選以來，外界依舊還是頻頻有質疑聲浪傳出。

郭台銘不選後，就算不回鴻海管理營運，但相較投入選舉，會有更多的彈性，可以在不干涉營運的情況下，從旁提供意見、繼續傳承經驗，扮演集團精神人物的角色。

此外，郭台銘關心公共政策、國家外交等議題，市場人士分析，郭台銘現階段可以自由地前往美國與川普會面、到沙烏地阿拉伯等拜會王儲，但若當上總統後，角色丕變，遇到的可能不是單一方面的壓力，做任何決定反而會捉襟見肘。

市場人士直言，與其被箝制，郭台銘倒不如保有自由之身，利用個人的影響力以及人脈，透過永齡基金會，實踐自己回饋國家、回饋社會的初衷。

總結來看，市場人士認為，郭台銘退出 2020 年總統大選，對個人或是鴻海來說，可以說是雙贏的局面。